Kovo 7-osios NBA pulsas: tritaškiais prabilęs Dirkas ir Simmonso kuklumas

Beno Simmonso kuklumas „76ers“ puolimo schemose, karščiausia NBA komanda, nepagarba Nowitzki ir be Porzingio žlunganti „Knicks“ – visa tai ir dar daugiau – kovo 7-osios NBA pulse.

Kovo 7-osios NBA pulsas

NEPADĖJO. Dwightas Howardas pasiekė naują sezono rezultatyvumo rekordą (30), tačiau jam ir jo Šarlotės „Hornets“ iškovoti pergalės tai nepadėjo – 114:128 nusileista Filadelfijos „76ers“ komandai.

KUKLUS. Kylanti Filadelfijos komandos žvaigždė Benas Simmonsas šiame susitikime atliko 9 metimus, o daugeliui toks kuklus australo vaidmuo „76ers“ puolime kėlė nuostabą. Vis tik po rungtynių jis paaiškino tokį savo nesavanaudiškumą.

„Stengiuosi nesiklausyti tų kalbų, nes daug kas sako, kad turiu rinkti daugiau taškų. Vis tik šiuo metu 30 taškų vidurkis nėra mano tikslas. Esu įsitikinęs, kad turiu daryti tai, ką darau geriausiai – ieškoti komandos draugų“, – sakė tik kartą iš žaidimo prametęs, 16 taškų pelnęs ir 13 rezultatyvių perdavimų atlikęs Simmonsas.

SĖKMINGAS RUOŽAS. Toronto „Raptors“ ir toliau tęsia sėkmingą sezono atkarpą, o šįkart namie 106:90 nugalėjo Atlantos „Hawks“ komandą. Kanadiečiai laimėjo 12 iš pastarųjų 13 susitikimų.

KRUŠA. Koks yra geriausias būdas nutraukti juodą periodą? Surengti vieną įsimintinesnių sezono pasirodymų. Vašingtono „Wizards“ komanda pralaimėjo pastaruosius tris susitikimus, o jos lyderis Bradley Bealas tuomet krepšį atakavo viso labo 31,9 proc. taiklumu. Visgi praėjusios nakties susitikime su Majamio „Heat“ Bealas pataikė 6 tritaškius iš 7 ir surinko 30 taškų, JAV sostinės klubą atvesdamas į pergalę 117:113.

SERIJA. Šiuo metu NBA nėra kitos tokios karštos komandos kaip Hjustono „Rockets“. Teksaso klubas praėjusią naktį 122:112 susitvarkė su Oklahomos „Thunder“ ekipa ir iškovojo jau 16-ąją pergalę iš eilės. Tai – antra ilgiausia klubo serija per visą istoriją.

Iškovojusi dar vieną pergalę, „Rockets“ pasieks šio sezono rekordą, mat iki šiol tokią pat 16 pergalių seriją šįmet turėjo tik Bostono „Celtics“. Paskutinį kartą „Rockets“ pralaimėjo sausio 26-ąją, kai suklupo mače su Naujojo Orleano „Pelicans“. Namie raudonieji pralaimėjo dar seniau, sausio 4-ąją, nusileidę „Golden State Warriors“.

PAKILO. Carmelo Anthony šiose rungtynėse pelnė 23 taškus ir dabar iš viso turi 25 210, iš 20-os visų laikų NBA rezultatyviausiųjų vietos išstumdamas Jerry Westą.

CITATA. „Rockets“ krepšininkams sezonas kol kas klojasi gana lengvai. Bent jau taip įsitikinęs Trevoras Ariza.

„Žinome savo vaidmenis, žinome, ką turime daryti. Žinome ir tai, kad pulti privalome žaisdami plačiai. Kai mūsų žaidimas išplėstas, žaisti tas pats lyg skaityti abėcėlę“, – sakė puolėjas.

LEGENDA. 39-erių Dirkas Nowitzki rungtynėse su Denverio „Nuggets“ pataikė 5 tolimus metimus, sumetė 17 taškų, o jo vedama Dalaso „Mavericks“ namie triumfavo 118:107. Po rungtynių „Nuggets“ vairininkas Michaelas Malone’as niekaip negalėjo suprasti, kaip jo auklėtiniai leido vokiečiui įmesti tiek tritaškių.

„Jokios nepagarbos Dirkui, bet vienintelis dalykas, ką būdamas tokių metų jis vis dar gali daryti lygoje, yra metimai. O mes jam davėme įmesti 5 tritaškius… Žaidėme labai nedisciplinuotai. Štai kas nutinka, kai taip žaidi išvykose“, – pyko „Nuggets“ strategas.

ATSIGAUNA. Portlando „Trail Blazers“ namie 111:87 nugalėjo Niujorko „Knicks“ komandą, o Oregono klubą į sėkmę vedė šėlęs Damianas Lillardas, surinkęs 37 taškus. „Blazers“ tai buvo jau 8-oji pergalė iš eilės.

„Šis vyrukas yra neįtikėtinas, – liaupsių varžovui negailėjo „Knicks“ vairininkas Jeffas Hornacekas. – Jis turėtų būti tas, apie kurį reikia vis garsiau kalbėti kaip apie kandidatą į MVP titulą.“

„Po to, kai kadaise laimėjau metų naujoko titulą, pasakiau sau, kad galiu būti ir lygos MVP. Malonu, kad mane pamini tokiame kontekste, bet dabar negaliu to imti ir sureikšminti. Visada jaučiau, kad esu to lygio žaidėjas“, – sakė pats Lillardas.

NĖRA PORZINGIO, NĖRA PERGALIŲ. Niujorko klubas sužaidė devynerias rungtynes nuo to laiko, kai Kristaps Porzingis visam sezonui dėl kryžminių kelio raiščių traumos iškrito iš rikiuotės. Statistika – neguodžianti: per tuos devynis susitikimus „Knicks“ laimėjo viso labo kartą.

STABILUMAS. „Warriors“ praėjusią naktį namie 114:101 nugalėjo Bruklino „Nets“ ir iškovojo jau 50-ąją sezono pergalę. Tokį laimėjimų skaičių čempionai pasiekia jau penktąjį sezoną iš eilės.

„Tai – geriausia pasaulio komanda“, – po rungtynių be užuolankų rėžė „Nets“ lyderis D’Angelo Russellas.

LYDERIS. Anthony Davisas per ilgąją pertrauką buvo atiduotas į Naujojo Orleano „Pelicans“ medicinos štabo rankas apžiūrėti, ar stipriai sutrenkti šonkauliai nelūžo, tačiau trečiajame kėlinyje jis sugrįžo ant parketo. Maža to, jis grįžo dar geresnis – trečiajame ketvirtyje pelnęs 19 taškų, jis pasirūpino savo komandos pergale prieš Los Andželo „Clippers“ 121:116. Susitikimą jis baigė su 41 tašku, o „Pelicans“ sąskaitoje – 9-oji pergalė iš eilės.

