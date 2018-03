Milaknis ir Gudaitis – efektyviausiai puolančių Eurolygos žaidėjų penketuke

Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Lukoševičius

Milano „AX Armani Exchange“ komandos vidurio puolėjas Artūras Gudaitis yra efektyviausiai puolantis Eurolygos krepšininkas.

Paskaičiuota, kad centras vidutiniškai per vieną ataką, kuomet pats užbaigia išpuolį, pelno po 1,32 taško, o tai yra geriausias rodiklis visoje lygoje. Aukštaūgis vidutiniškai per rungtynes užbaigia po 7,3 atakos.

Mažiausiai nuo Gudaičio atsilieka Stambulo „Fenerbahče“ gynėjas Jamesas Nunnally, per ataką vidutiniškai renkantis po 1,28 taško.

Penktoje vietoje atsidūrė Kauno „Žalgirio“ snaiperis Artūras Milaknis, kurio atakos vidutiniškai pasibaigia 1,24 taško. Jis per mačą vidutiniškai užbaigia 7,2 atakos.

Eurolyga rašo, kad beveik 90 procentų Gudaičio metimų yra surenkami arba dėjimais, arba metimais iš po krepšio.

Gudaitis šį sezoną Eurolygoje vidutiniškai per 19,5 minutės pelno po 9,7 taško (72 proc. dvit., 68 proc. baudos). Tuo metu Milaknis per 21,6 min. renka po 8,8 taško (56 proc. dvit., 46 proc. trit., 81 proc. baudos).

Nuotr. Euroleague.net

Tuo metu Paulius Jankūnas atsidūrė geriausiai puolančių žaidėjų trejetuke tarp tų krepšininkų, kurie per rungtynes atakuoja bent po 10 kartų. Vidutiniškai po 10,4 atakos per mačą užbaigiantis puolėjas per vieną išpuolį renka po 1,13 taško. Pirmoje vietoje su 1,22 vidurkiu yra Cory Higginsas, antroje – Nando De Colo (1,14).