Galingą spurtą surengusi „Baskonia“ triumfavo Valensijoje

Nuotr.: Twitter.com

Nuotr. Twitter.com

Rungtynių žaidėjas Marcelinho Huertas Taškai 19 Naudingumas 28 Baudų metimai 100% 3/3 Rezultatyvūs perdavimai 7

Vitorijos „Baskonia“ (12-13) fantastiškai sužaidė ketvirtojo kėlinio antrąją dalį ir iškovojo labai svarbią pergalę Eurolygoje. Pedro Martinezo auklėtiniai svečiuose 81:71 (16:20, 15:16, 22:19, 28:16) nugalėjo Valensijos „Basket“ (9-16) krepšininkus.



Ketvirtojo kėlinio viduryje Valensijos krepšininkai dar pirmavo 71:68, tačiau tuomet užstrigo. Per likusias puspenktos minutės šeimininkai nesukrapštė nė taško, o baskai pelnydami 13 taškų be atsako įsirašė dar vieną pergalę.



Ši pergalė leido „Baskonia“ krepšininkams įsitvirtinti 9-ojoje vietoje. „Basket“ užima 13-ąją vietą.



Baskų legionierius Jayson Grangeris pelnė 2 taškus ir viso per karjerą Eurolygoje yra pelnęs 1200 taškų. Tai leido amerikiečiui pakilti į 100-ąją vietą visų laikų rezultatyviausiųjų žaidėjų sąraše.

„Jaučiuosi laimingas, nes mums labai reikėjo šios pergalės. Liko nedaug rungtynių ir kiekviena pergalė yra labai svarbi“, – po mačo kalbėjo Marcelinho Huertas, kuris padarė tik 1 klaidą.



„Antroje pusėje žaidėme geriau – kamuolys judėjo geriau, gynyboje taip pat žaidėme geriau. Teko keisti gynybą prieš varžovų „du prieš du“ ir tai mums padėjo“, – pergale džiaugėsi „Baskonia“ treneris Martinezas.



„Baskonia“: Marcelinho Huertas 19 (7 rez. perd.), Johannesas Voigtmannas 16 (9 atk. kam.), Patricio Garino 11, Vincentas Poirier 10 (12 atk. kam.), Janis Timma 8.



„Basket“: Fernando San Emeterio 15, Bojanas Dubljevičius 12, Tiboras Pleissas 10, Joanas Sastre 8.