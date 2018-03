Šarūnas Jasikevičius: apie puikias rungtynes ir per mažą Pangoso minučių skaičių

Nuotr.: D.Lukšta

Šarūnas Jasikevičius su Kauno „Žalgirio“ kariauna antrojo išbandymo šį sezoną prieš savo mokytoją Željko Obradovičių neišlaikė – kauniečiai savo aikštėje prieš Stambulo „Fenerbahče“ neprilygo 78:85.

Turkijos klubas prieš „Žalgirį“ įgijo geresnį tarpusavio rungtynių taškų balansą, kadangi pirmajame mūšyje Jasikevičiaus auklėtiniai laimėjo vienu tašku.

„Žalgiris“ po šio mačo liko su penkiolika laimėjimų, o „Fenerbahče“ turi 18 pergalių. Iki reguliaraus sezono pabaigos liko 5 turai.

„Antroje pusėje sužaidėme prasčiau nei pirmoje. Pirmoje dominavome su savo energija ir žaidybiniu planu, bet vėliau paleidome mačą. Labai daug kainavo kiekviena detalė, kurios nepadarėme. Kažkiek sustojome veržtis, kažkiek – žaisti agresyviai. Iš kitos pusės, ne viskas priklauso tik nuo mūsų, nes žaidžiame prieš puikią komandą. Kai kuriose situacijose jų žaidėjai įmetė sunkius metimus.

Mes nelauktai sustojome prieš jų gynybą tuomet, kai jie pradėjo keistis visais žaidėjais. Aibę kartų nesuradome geras pozicijas po krepšiu užsiėmusių mūsų aukštaūgių. Mūsų išsidėstymas buvo geras ir reikėjo tik įvesti kamuolį, bet, atrodo, kad kartais užmiršome, kaip žaidžiame prieš tokią gynybą.

Manau, kad ir mūsų sirgaliams turėjo patikti tokia kova, toks kibimas į atlapus Eurolygos čempionams, kurie norėjo pasiekti revanšą. Buvo puikios rungtynės, bet yra kaip yra“, – spaudos konferencijoje pasakojo Jasikevičius.

– Kevinas Pangosas pirmoje pusėje susirinko tris pražangas ir nepelnė taškų. Kas jį išmušė iš žaidimo?

– Pražangos. Vienoje situacijoje jam dėl pražangos nepasisekė, o kitoje, prie Vesely dėjimo, jis neturėjo pažeisti taisyklių. Duok įdėti jam tuos taškus. Yra kaip yra, turi suprasti savo vertę mūsų komandai. Bet tai nebuvo problema.

Rungtynių žaidėjas Konstantinos Sloukas Taškai 15 Naudingumas 21 Rezultatyvūs perdavimai 5 Baudų metimai 100% 7/7

Reikia įvesti kamuolį tam krepšininkui, kuris turi ūgio pranašumą, bet mūsų įžaidėjai šiandien to nepamatė. Atrodo, kad kai kurioje situacijose nesuprato, kaip „Fenerbahče“ gynėsi.

Iš kitos pusės, ne visada tai yra lengva, nes varžovai turi ilgas rankas ir didžiulį ūgį. Ta ūgio sąvoka ir rankų ilgumas tau maišo viską matyti ir atlikti perdavimus. Sunku, bet turėjome galimybių. Apie 10 taškų praradome neišeidami iš priekio. Žinojome, kuriuos žaidėjus atakuos, iš kurios pozicijos ir kurių derinių, bet vis tiek neišeidavome iš priekio. Detalės, detalės, detalės, o tai šiame lygyje yra svarbiausia.

– Sloukas per paskutinį kėlinį 13 taškų. Kas prieš jį nepavyko gynyboje?

– Pradėjome prieš jį prasčiau lįsti iš užtvarų. Galbūt jis išeidavo iš užtvarų per gerai matydamas krepšį. Sloukas turi patirties ir šiandien pataikė. Kitą tritaškį įmetė per mūsų vidurio puolėją, tai nėra lengva, bet rizikavome. Buvo didelis akcentas nuimti jų iš vietos metamus tritaškius. Su Nunnally ir Guduričiumi tai padarėme. Bet varžovai yra geri, prisitaikė prie mūsų idėjų ir nubaudė.

– Micičius pirmoje pusėje gerai veržėsi po krepšiu, o antroje taškų nepelnė. Kodėl dingo jo agresyvumas?

– Galvoju, kad jis kažkodėl pradėjo žaisti dvejodamas, o tai iliustruoja pirmos trys atakos pirmoje pusėje. Iš kitos pusės, porą prasiveržimų buvo tikrai neblogų. Vieną Vesely blokavo, o kitą pats prametė. Iš kitos pusės, Kevino 23 minutės mūsų komandai yra per mažai. Visi žino, kad esame nuo jo itin priklausomi. Tos pražangos yra kažkiek jo paties klaidos, kažkiek nesėkmės faktorius. Tai į viską susijungia. Vis dėlto mes savo resursais esame limituoti.

Jasikevičiaus ir krepšininkų komentarai: