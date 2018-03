Pangosas: „Prieš tokias įspūdingas ekipas negali sau leisti žaisti tik du kėlinius“

Nuotr.: D.Lukšta

Pangosas per pirmus du kėlinius taškų sąskaitos neatsidarė, tačiau trečiajame ketvirtyje tempė komandą į priekį – jų surinko 14

Kanadietis nesureikšmino savo blankaus pasirodymo pirmojoje rungtynių pusėje

Pangoso nuomone, pagrindinė „Žalgirio“ pralaimėjimo priežastis – atleistos komandos žaidimo vadžios po ilgosios pertraukos

Kauno „Žalgiris“ kontroliavo rungtynes pirmuosius du kėlinius, tačiau čempionų vardą pateisinę Stambulo „Fenerbahče“ parbloškė žalgiriečius antrojoje rungtynių pusėje. Tuo metu vienas iš Kauno „Žalgirio“ komandos lyderių Kevinas Pangosas dar sykį pasirodė solidžiai.

Nepaisant to, kad šiandien kanadiečio žaidimas buvo kaip amerikietiški kalneliai – per pirmąją rungtynių dalį Pangosas nepelnė nė taško ir užsidirbo 3 pražangas, o antrojoje rungtynių dalyje „Žalgirio“ atakų organizatorius buvo komandos vedlys – per du kėlinius Pangosas surinko 14 taškų. Kanadietis taip pat atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

„Fenerbahče“ sužaidė labai solidžias rungtynes, ypač antrąją jų dalį, – teigė Pangosas. – Žaidžiant su tokiomis įspūdingomis komandomis, negali sau leisti žaisti tik du kėlinius. Reikia būti susitelkus visas rungtynes.“

Pangosas nesureikšmino ne itin sėkmingo savo žaidimo pirmojoje rungtynių dalyje ir teigė, jog to negalima laikyti pralaimėjimo priežastimi.

„Prieš mane „Fenerbahče“ taikė labai agresyvią gynybą. Mano žaidimas pirmojoje rungtynių pusėje nebuvo pagrindinis pralaimėjimo faktorius, puolime puikiai žaidė visa komanda, todėl nesvarbu, kad aš taškų nepelniau. Vis tiek sugebėjome užtikrintai pirmauti“, – kalbėjo kanadietis.

Anot jo, pagrindinė pralaimėjimo priežastis slypi nesugebėjime laikytis rungtynių plano visas 40 minučių.

„Pirmąją rungtynių pusę sužaidėme solidžiai, tačiau nesugebėjome išlaikyti gero žaidimo lygio visas 40 minučių. Turime mokytis iš savo klaidų, nenukabinti nosies ir žvelgti į priekį“, – baigė Pangosas.