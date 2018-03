Kaziui Maksvyčiui didžiausią nerimą kelia penki traumuoti žaidėjai

Nuotr.: Fotodiena.lt/M.Baranauskas

Nuotr. Fotodiena.lt/M.Baranauskas

Rungtynių žaidėjas Vytautas Šulskis Taškai 16 Naudingumas 20 Dvitaškiai 60% 3/5 Tritaškiai 67% 2/3

Klaipėdos „Neptūnas“ šįvakar negalėjo verstis Lauryno Beliausko ir Brandono Fieldso paslaugomis. Juos pakeitė Aidas Einikis ir Arūnas Mikalauskas, kurie pastaruoju metu žaidė tik NKL pirmenybėse besivaržančioje Klaipėdos „Neptūno-Akvaservis“ ekipoje.



Rungtynių su Prienų-Birštono „Vytautu“ metu Kaziui Maksvyčiui papildomą galvos skausmą sukėlė ir Edgaro Želionio, Mindaugo Kačino bei Renaldo Seibučio traumos. Visgi „Neptūno“ strategas tikisi, kad nė vienas iš traumuotų žaidėjų neiškris ilgesniam laikui.



„Želionis kelis kartus gavo į kelį. Jam reikės kažkiek poilsio. Kačinas rungtynių metu pajuto nugaros spazmus. Seibučiui sutraukė visus raumenis, matomai neatsigavo dar po mačo su SIG. Mes nesame tokia komanda, kaip „Žalgiris“, kad galėtume kas antrą ar kas trečia dieną žaisti aukštu tempu. Tikiuosi, kad visi žaidėjai galės keliauti į Strasbūrą“, – po mačo kalbėjo Maksvytis.



Apie rungtynes: „Geriau negraži pergalė, negu gražus pralaimėjimas. Prieš rungtynes turėjome nedidelių nuostolių – raumens patempimą turi Laurynas Beliauskas ir Brandonas Fieldsas. Galvojome, kad jau šiandien amerikietis žais, bet treniruotės metu jam atsinaujino trauma. Mačo eigoje traumas patyrė Seibutis, Kačinas ir Želionis.“



Apie jaunimą: „Einikis ir Mikalauskas tikrai davė energijos. Jie mums suteikė šviežio oro ir prisidėjo prie pergalės. Per paskutines trejas pergalingas rungtynes gerai žaidėme tik su SIG.“



Maksvyčio oponentas „Vytauto“ komandoje Virginijus Šeškus nerado priežasties, kodėl jo komanda pirmąjį mačo kėlinį pralaimėjo 7:24. Strategas buvo labai nepatenkintas rungtynių pradžia.



Prieniškiai rankų nenuleido ir į lemiamą šturmą pakilo paskutiniajame ketvirtyje, kuomet po Justo Sinicos ir LiAngelo Ballo tritaškių svečiai išsiveržė į priekį 59:58. Visgi pranašumo išlaikyti nepavyko, o „Neptūnas“, pademonstravęs gerą gynybą, spurtavo 11:4 ir iškovojo pergalę.



„Pirmą rungtynių pusę pralaimėjome 18 taškų. Klaipėdoje atlošti tiek taškų yra sudėtinga. Buvome išsiveržę į priekį ir pritrūkome šalto proto. Tarėmės, kad reikia išbauduoti Tomą Delininkaitį, bet tris kartus suklydome. Nežinau kas buvo vyrams, bet pirmoji pusė buvo tragiška“, – kalbėjo Šeškus.



Apie tritaškius: „Kuomet pataikai tritaškį, tuomet komandai būna lengviau. Kai mes pataikėme, mums atsidarė ir žaidimas. Bet negalime pradėti taip rungtynių. Per pirmąsias 7 minutes pelnėme tik 3 taškus. Šiandien žaidėme be įžaidėjo. Broadusas per 20 minučių padarė 5 klaidas ir 1 rezultatyvų perdavimą, kuomet Eigirdas Žukauskas ir Tomas Dimša žaidė įžaidėjais, tuomet žaidimas pagerėjo.“



Apie LiAngello Ballą: „Jis gali pataikyti, jūs tai matėte. Per pertrauką kalbėjome, kad jis negali mesti tokių metimų, kuriuos metė pirmojoje mačo dalyje. Jeigu jis išmeta gerus metimus, jis turi gerą pataikymą. Šiandien jo taiklumas 3/12 ir jis yra vertas kritikos.“



Apie atvykimą į Klaipėdą iš vakaro: „Mes Prienuose neturime salės, nes vyksta aerobikos varžybos. Klaipėdoje pasidarėme treniruotę, todėl atvykome iš vakaro. Galbūt pradžia ir buvo sunki dėl to. Klaipėdos komanda yra gera, jie apžaidė Strasbūro SIG. Mes turėjome šansą laimėti šiandien, bet juo nepasinaudojome.“

Išsamūs trenerių komentarai: