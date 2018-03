Nuotr.: BLKL Nuotr. BLKL Penktadienio vakarą naujovių nestokojančioje Britanijos lietuvių krepšinio lygoje (BLKL) startavo naujas čempionatas ir žaidimas žiūrovams, o sekmadienį – Londono bei Visbičiaus komandos aiškinosi santykius bekompromisėse kovose. Kaip visuomet, visus įdomiausius savaitgalio įvykius rasite tradicinėje turo apžvalgoje. NAUJOVĖ. Mintis sugrąžinti į krepšinio aikštelę žmones, nuo kurių prasidėjo lygos istorija kirbėjo jau seniai, o penktadienio vakarą – ji virto realybe, kuomet startavo pirmasis BLKL 35+ čempionatas, suvienijęs šešias veteranų ekipas: „Anykščiai BC“, „Dragons 35+“, „Gintaras BC“, „LBC 35+“, „Medelynas 35+“ ir „Top Team 35+“ komandas. Turnyro dalyvės sužais po penkias rungtynes: vieną ratą susikaudamas viena su kita, o vėliau pirmąsias dvi vietas užėmusios ekipos stos į kovą dėl aukso, o trečiojoje ir ketvirtojoje pozicijose likusios komandos kausis dėl bronzos medalių. Pirmieji į kovą stojo anksčiausiai pajėgas sukomplektavę „Gintaro BC“ (1-0) ir „Medelyno 35+“ (0-1) kolektyvai. Tiek vienoje, tiek kitoje komandoje buvo galima išvysti nemažai matytų veidų ar net lygos legendų, tad nieko nuostabaus, kad ir debiutinės 35+ čempionato rungtynės gavosi visai įdomios. Pirmoje dvikovos dalyje geriau sekėsi „Medelynui“ vienu metu turėjusiam 13 taškų persvarą (31:18). Tačiau vėliau susitikimo vadžias į savo rankas perėmė Tado Buivydo vedama „Gintaro BC“ komanda, kuri ne tik išlygino rezultatą, bet ir puikiai sužaidusi rungtynių pabaigą išplėšė įtikinamą pergalę rezultatu 88:75. Beje, nugalėtojų komandoje net 22 minutes žaidė BLKL įkūrėjas ir Prezidentas Kęstutis Dobrovolskis, kuris „iš žaidimo“ prametė visus 6 metimus, tačiau atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius ir dvikovą baigė surinkęs -1 naudingumo balą. NETAUSOJO. Nežinia, kokia juoda katė perbėgo tarp „Volfo“ (2) ir „LT BC-2“ (7) ekipų, tačiau pirmoji net ir turėdama 34 taškų pranašumą atsakomojoje BLKL-London Timber taurės ketvirtfinalio akistatoje nusprendė netausoti jėgų ir kaip įmanydama labiau talžyti varžovus. Viso to rezultatas – pasiekta įspūdinga 40 taškų persvara pirmojo ketvirčio pabaigoje (47:7) ir sunkiai protu suvokiama pergalė 81 taško skirtumu pagrindinio laiko pabaigoje 123:42. Verta pažymėti, jog nuo 28 susitikimo minutės „LT BC-2“ atstovai žaidė keturiese prieš penkis, nepaisant to ketvirtąjį kėlinukas jiems buvo vienas geriausių rungtynėse, nes jį pralaimėjo vos 14 taškų (14:28) skirtumu. Įdomu tai, kad šiose rungtynėse buvo pasiekti trys visų laikų BLKL Londono grupės rekordai: Bernotas įmetė daugiausia tritaškių (10), o visa „Volfo“ komanda pasiekė pergalę didžiausiu skirtumu (81) ir surinko daugiausiai naudingumo balų (175). PRISIJUNGĖ. Antrosiose sekmadienio rungtynėse paaiškėjo antroji BLKL-A13 Scaffolding taurės pusfinalio pora, kuomet prieš iškart į šį etapą patekusios „Medelyno“ (2) komandos prisijungė čempionės titulą ginanti „LBC-Build London“ (3) ekipa. Pirmoje ketvirtfinalio akistatoje LBC vyrai buvo įgiję 10 taškų pranašumą, vis tik jį apginti pasirodė ne tokia ir paprasta užduotis. Likus žaisti kiek daugiau nei tris minutes „Artistai“ buvo įkaitinę atmosferą (74:68), tačiau LBC vyrai parodė čempionišką charakterį, ramiai sužaidė susitikimo pabaigą ir leido varžovams švęsti tik simbolinę pergalę rezultatu 78:75. SĖKMINGAS STARTAS. Sekmadienio vakarą įvyko ir vienerios A.Sabonio Mažosios taurės pusfinalio rungtynės, kuriose susikovė „Bombos“ ir „Viesulo-2“ komandos. Nors daugelis tikėjosi atkaklios kovos, tačiau itin motyvuoti „Bombos“ vyrai dar pirmajame ketvirtyje davė puikų toną rungtynėms ir sužaidus dešimt minučių jau pirmavo dviženkle persvara (26:16). Trumpos pertraukos tarp kėlinukų metu jėgas atgavę „Viesulo-2“ vyrai dar bandė gelbėtis, tačiau visi jų bandymai įsikabinti į nuvažiuojanti finalo traukinį nuėjo perniek. Tuo tarpu puikų ritmą išlaikę „Bombos“ vyrai likusio dvikovos laiko metu išsaugojo saugų atstumą ir pasigirdus finaliniam teisėjo švilpukui šventė įtikinamą pergalę rezultatu 84:70. Pasibaigus dvikovai duotame komentare „Viesulo-2“ komandos vadovas Aurimas Burokas pripažino varžovų pranašumą: „Sėkmingas varžovų startas mums nepaliko šansų pakovoti dėl vietos finale. Tačiau esu vis tiek dėkingas savo žaidėjams, kurie kovojo iki galo ir atidavė visas jėgas. Dar ne viskas prarasta - kovosim dėl 3 vietos taurėje. Sveikinu „Bombos“ krepšininkus pasiekus revanšą prieš mūsų komandą po pralaimėjimo „Ambasadoriaus taurės“ pusfinalyje. Jie šiandien buvo tiesiog stipresni.“ Balandžio pabaigoje vyksiančiose finalų kovose „Viesulo-2“ komanda dėl bronzos kovos su „LT BC-2“ vyrais, tuo tarpu „Bombos“ atstovai finale dėl trofėjaus ir aukso medalių varžysis su „Volfo“ ekipa. ŽVĖRIŠKAS ŽAIDIMAS. Savaitgalio kovas užbaigė BLKL-London Timber ketvirtfinalio akistata, kurioje špagas surėmė „Sparta-2“ (3) ir „BC Vilkų“ (6) kolektyvai. Pirmosiose serijos rungtynėse pergalę rezultatu 84:71 šventė „spartiečių“ ekipa, tad iš esmės atsakomojoje dvikovoje „Vilkai“ kovojo daugiau dėl garbės. Ir dar nežinia, kaip viskas būtų pasibaigę, jei ne žvėriškas „Spartos“ dublerių lyderio Aušridas Petraitis žaidimas, kuris atliko turbūt įspūdingiausią trigubą dublį BLKL istorijoje (51 tšk., 26 atk.kam. ir 11 išpr.praž.) ir aikštę paliko surinkęs 61 naudingumo balą. Kovingai nusiteikę „Vilkai“ pirmajame ketvirtyje atlaikė varžovų šturmą (16:16), tačiau kuo toliau, tuo sunkiau įmindami Petraičio mįslę leido „Spartos-2“ komandai nutolti ir užsitikrinti ramų gyvenimą viso likusio dvikovos laiko metu. Tiesa, likus žaisti mažiau nei minutę „Vilkai“ pavijo varžovus ir net buvo išsiveržę į priekį (64:63), tačiau tuomet Petraitis pelnė 4 baudų metimus, pridėjo tritaškį bei padėjo savo ekipai iškovoti pergalę rezultatu 70:66 ir skambia nata pabaigti ketvirtfinalio seriją. Įdomu tai, jog „Spartos-2“ komandoje taškus rinko vos keturi žaidėjai, likę trys – ne tik nesugebėjo pasižymėti, bet ir surinko minusinį naudingumo balų skaičių. VISBIČIAUS GRUPĖJE. Savaitgalį baigėsi Visbičiuje vykstančios BLKL-Thames Windows grupės reguliarusis sezonas, tad šeštadienį ir sekmadienį buvo sužaisti net keturi susitikimai. Pirmosios į aikštę žengė „Wizards“ (11-3) ir „Tauro-2“ (1-13) komandos. Kaip ir buvo galima nujausti pažvelgus į turnyro rikiuotę, didesnės intrigos šioje dvikovoje nebuvo, o pergalę rezultatu 111:59 šventė pirmoji ekipa. Įdomu tai, kad šioje dvikovoje „Wizards“ ekipa pagerino net tris šio sezono BLKL Visbičiaus grupės komandinius rekordus: atkovojo daugiausiai kamuolių (61), atliko daugiausiai rezultatyvių perdavimų (26) ir surinko daugiausiai naudingumo balų (152). Įspūdingai pirmojo etapo kovas pabaigė reguliariojo sezono nugalėtoja tapusi South Lincs „Dragons“ (12-2) komanda net 32 taškų skirtumu rezultatu 93:61 palaužusi Piterboro „Vyčio“ (5-9) krepšininkus. Beje, tai buvo jau penktoji iš eilės „drakonų“ pergalė prieš „Vyčio“ ekipą. Iškart po šios dvikovos vyko rungtynės, kuriose susigrūmė Piterboro „Odd Socks“ (8-6) ekipa ir Bostono „Fighters“ (7-7) vyrai. Šio susitikimo baigtis turnyrinėje rikiuotėje jokios įtakos neturėjo, maža to jame grūmėsi komandos, kurios viena su kita kausis BLKL-Thames Windows taurės ketvirtfinalyje, tad abiems kolektyvams tai buvo puiki proga be jokio streso išbandyti naujus derinius ar taktiškai pagudrauti prieš svarbiausias sezono kovas. Repeticija praėjo gana sklandžiai, o pergalę rezultatu 80:72 šventė „Fighters“ ekipa. Pirmąjį varžybų etapą baigė dar viena Dovydo ir Galioto akistata, kurioje susigrūmė puikią formą pastaruoju metu demonstruojanti Piterboro „Tauro“ (11-3) ekipa ir Visbičiaus „Bullets“ (1-13) krepšininkai. Nors niekas iš „kulkų“ nesitikėjo pasipriešinimo, tačiau Visbičiaus atstovai parodė, jog yra ne iš kelmo spirti bei metė rimtą iššūkį dvikovos favoritams, kurie nuaidėjus finalinei sirenai šventė gana sudėtingą pergalę rezultatu 86:78. Po šios dvikovos paaiškėjo visos BLKL-Thames Windows grupės atkrintamųjų poros. Kitą savaitę prasidėsiančiose ketvirtfinalio akistatose susigrums: South Lincs „Dragons“ (1) ir Wisbech „Bullets“ (8), Piterboro „BC Tauras“ (2) ir Piterboro „Tauras-2“ (7), Visbičiaus „Wizards“ (3) ir Piterboro „Vytis“ (6) bei Piterboro „Odd Socks“ (4) ir Bostono „Fighters“ (5) ekipos. SAVAITĖS MVP. Kuomet aikštę palieki su 61 naudingumo balu gali būti tikras, jog MVP titulas – tavo kišenėje. Būtent taip nutiko „Spartos-2“ komandos lyderiui Aušridui Petraičiui, kuris sekmadienį sužaidė fantastiškas rungtynes ir be didesnės konkurencijos iškovojo naudingiausio savaitės žaidėjo vardą.

BasketNews.lt Taip pat skaitykite: Kėdainiuose – Davieso sezono mačas, Udriho sugrįžimas ir sunki „Žalgirio“ pergalė Dominavę DeRozanas ir Lillardas – NBA savaitės MVP „Celtics“ neteko dar dviejų žaidėjų, o Dalaso ir Atlantos komandos sezoną baigs praretėjusiomis gretomis „76ers“ prakeiksmas: ar metimą praradęs Fultzas šį sezoną dar grįš į aikštelę? Bolonijos atgimimas tęsiasi: turi vietą Čempionų lygoje „Vytautas“ žais draugišką mačą Londone, tačiau LaVaras pasiims ne visus žaidėjus Rodyti komentarus Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 0

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.