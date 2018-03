Užduotis NKL atkrintamosioms – rasti sėkmę su pagrindinio „Žalgirio“ žaidėjais

Nuotr.: D.Lukšta

Nuotr. D.Lukšta

„Žalgiris-2“ Mezon NKL atkrintamąsias varžybas pradeda serija su KTU komanda





Tomas Masiulis savo komandoje dažniau turės Martyną Sajų ir Gytį Masiulį, nors reguliariajame sezone su jais dažniau pralaimėdavo nei laimėdavo





Sajus ir Masiulis kartu iš penkerių rungtynių laimėjo vos vienas





Martynas Arlauskas nuo naujųjų metų su dubleriais praleidžia daugiau laiko nei jo kolegos aukštaūgiai

Kauno „Žalgiris-2“ šiandien pradės Mezon NKL atkrintamąsias varžybas ir sulauks daugiau pagalbos iš krepšininkų, žaidžiančių ir pagrindinėje Kauno ekipoje, tačiau tai nebūtinai reiškia galimą Tomo Masiulio kariaunos sėkmę.

Skaičiai rodo priešingai – „Žalgiris-2“ su Gyčiu Masiuliu ir Martynu Sajumi šį sezoną žaidžia kur kas prasčiau, kadangi iš penkerių rungtynių, kuomet jie abu pasirodė aikštėje, laimėjo tik kartą. Ir tai padarė tik prieš Joniškio „Delikatesą“, kuris liko tryliktoje turnyrinės lentelės vietoje.

Sajus NKL reguliariame sezone sužaidė 16 rungtynių ir laimėjo 9, o Masiulis iš 7 susitikimų triumfavo tik 3 kartus. Visi Gyčio Masiulio pralaimėjimai buvo patirti tuomet, kai jis į aikštę išbėgo kartu su Sajumi.

Penktąją vietą reguliariame sezone užėmęs „Žalgiris-2“ aštuntfinalyje susikaus su KTU krepšininkais, o serijoje iki trijų pergalių daugiau lauks Sajaus pagalbos, kadangi jis turėtų žaisti bent pirmose dvejose rungtynėse.

Tuo metu Gytis Masiulis rytoj su „Žalgiriu“ išvyks į Vitoriją, todėl praleis tiek šiandien vyksiančias pirmąsias NKL aštuntfinalio rungtynes, tiek ir antrąjį mačą ketvirtadienį.

Šeštadienį „Žalgiris-2“ žais trečiąjį susitikimą su KTU, tačiau treneriai kol kas neapsisprendė, kurie žaidėjai padės dubleriams, kadangi tą pačią dieną „Žalgiris“ turės LKL rungtynes su „Šiauliais“. Jeigu „Žalgirio-2“ ir KTU serija prasitęstų, tuomet ir vėl kiltų klausimų, ar Sajus su Masiuliu galėtų padėti dubleriams – pagrindinė komanda kitą savaitę žais dvejas Eurolygos rungtynes antradienį (Kaune) ir ketvirtadienį (Madride).

Vienintelis Martynas Arlauskas, kuris yra registruotas ir „Žalgirio“ sudėtyje, pastaruoju metu dažniau treniruojasi su dublerių ekipa. Pastarasis po Naujųjų metų žaidžia visose „Žalgiris-2“ rungtynėse ir tai pratęs lemiamose kovose.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ prieš NKL aštuntfinalio etapą su „Žalgiris-2“ treneriu Tomu Masiuliu kalbėjosi apie pirmąją varžovę KTU ekipą, situaciją dėl prisijungiančių žaidėjų iš pagrindinės komandos, jų indėlį į rezultatus ir tikslus atkrintamosiose varžybose.

– Jūsų aštuntfinalio varžovė KTU užėmė 12 vietą, tačiau sezono metu prieš juos pasiekėte dvi labai sunkias pergales. Ar galima sakyti, kad tai nėra parankiausias varžovas?

– Mums, jaunai komandai, visai nėra palankių ar nepalankių komandų. Varžovas neturi daug talento, bet jiems tikrai netrūksta noro ir ambicijų. Tai mums pavojingi varžovai, kurie visada kovoja iki galo. Jie sezono pabaigoje su visomis komandomis kovojo, ne kaip „Palanga“, kuri atrodė gerokai silpnesnės sudėties. Šioje lygoje vien su motyvacija gali toli nueiti. Serija prasideda nuo nulio, tad visai nesvarbu, kurioje vietoje buvome reguliaraus sezono metu ir kiek iškovojome pergalių. Viskas prasideda iš naujo.

– Kaip KTU šį sezoną atrodo?

– Jie žaidžia pagal tai, kokią turi sudėtį. Jų žaidimas labai priklauso nuo Mato Sapiegos. Jis yra komandos smegenys ir su juo komanda atrodo visai kitaip. Jie turi kelis metikus, kurie tik meta, tad KTU tiesiog kito kelio neturi. KTU po krepšiu labai pajėgių žaidėjų neturi, tad jie žaidžia laisvą, atakuojantį, tritaškiais paremtą krepšinį.

– Ar visi jūsų krepšininkai bus pasiruošę žaisti?

– Rokas Jokubaitis sirgo, turėjo temperatūros, o Vitalijus Kozys buvo pasitempęs koją. Vakar visi sportavo ir tikimės, kad šiandien galės padėti.

– Kalbant apie Martyną Sajų ir Gytį Masiulį, kurie taip pat žaidžia ir „Žalgiryje“, kokios galimybės su jais žaisti per NKL atkrintamąsias varžybas?

– Atkrintamosiose varžybose su mumis turėtų būti Sajus, o Gytis rytoj su „Žalgiriu“ išskrenda į Vitoriją, todėl šiandien bus treniruotėje ir mums nepadės. O Sajų turėtume gauti, nes norime jam duoti žaidimo laiko, taip pat ir sulaukti pagalbos iš jo. Jeigu niekas nepasikeis, tai Sajus turėtų žaisti abejose pirmose rungtynėse. O Martynas Arlauskas žais visose rungtynėse.

Turime taikytis prie pagrindinės komandos. Neturėsime jų, tai neturėsime – žaisime su tuo, ką turime. Turime nemažai žaidėjų, tad reikia ir jais remtis.

– Ar bent vienas iš tos trijulės – Arlausko, Masiulio ir Sajaus – treniruojasi su dubleriais?

– Arlauskas sportuoja su mumis, bet ir jis ne visada. Dažnai pasitaiko, kad Arlauskas yra pagrindinės komandos pratybose. O Sajus su Gyčiu visada dirba su pagrindine komanda, o pas mus ateina tik pažaisti. Sajus sportavo tik sezono pradžioje, kai buvo ką tik po traumos. Gal ir Gytis buvo kažkada treniruotėse, kai Sajus važiavo į Eurolygos išvyką. Bet su jais turėjome nedaug treniruočių. Žaidžiame panašia sistema, kaip ir pagrindinė komanda, tad jiems daug skirtumų nėra.

– Ar tie krepšininkai, kartais žaidžiantys dublerių rungtynėse, neišmuša iš vėžių likusios komandos?

– Nėra lengva, ypatingai mūsų jauniems žaidėjams. Su prisijungusiais krepšininkais mūsų žaidimas keičiasi, su Sajumi mes bandome per jį laužti. Kartu nesportuoja, todėl yra sunku vienas kitą pajausti. Jeigu jų nėra, tuomet žaidžiame kitaip, daugiau per gynėjus. Aišku, kad jeigu sportuotų kartu visada, tai būtų kur kas lengviau. Visgi turime tokią situaciją ir jaunieji žaidėjai turi prie to prisitaikyti. Darome viską, kad geriau būtų pagrindinei komandai.

– Ar „Žalgiris-2“ geriau žaidžia su Sajumi ir Masiuliu?

– Šioje lygoje ir taip nėra lengva. NKL nėra daug aukštaūgių, o žemesnėse pozicijose esančios komandos Sajaus negali uždengti, jeigu tik jis yra geroje formoje. Pirmaujančios komandos turi didelių žmonių ir tik tuomet jis susiduria su apylygiais varžovais. Jeigu tik sugebame juos išnaudoti, tuomet esame žymiai stipresni.

– Kokie yra atkrintamųjų varžybų tikslai?

– Kiekvienos rungtynės bus svarbiausios. Praeisime toliau, tai praeisime, nepraeisime – toliau dirbsime. Niekas čia nepasikeis. Aišku, norime eiti kuo toliau. Dabar prasideda tikrasis sezonas, jeigu nepatriukšmausime, tuomet niekam nebus įdomu, kad reguliariame sezone užėmėme tikrai aukštą penktąją vietą. KTU buvo dvylikti, bet jie gali toli eiti – sąlygos praktiškai visiems vienodos. Prasideda pats įdomumas.