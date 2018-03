„Neptūnas“ paskutinę žaidėjų registravimo dieną įsigijo aukštaūgį iš JAV

what?

jie tikriausiai juokauja , Neptunas jau eile metu kazka is Australijos viduryje sezono perka , bet cia tai jau tikrai , pirkom uz tiek kiek turejom pinigineje...Prisipirko 5 is NKL lygio zaidejus , vietoje vienio gero. Na bent gynyboje pades nes is aukstaygiu vieni medziai , tik bijau , kas sis tik per nago juodyma uz Jucija geresnis.



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt