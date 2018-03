Pralaimėjimas Vengrijoje nesutrukdė „Juventus“ patekti tarp 8 geriausių Europos taurės komandų

Nuotr.: FIBA.com

„Juventus“ svečiuose pralaimėjo 76:78 „Alba“ komandai, bet pateko į kitą etapą





Ketvirtfinalyje Utenos komanda žais su Minsko „Cmoki“ ir Avelino „Sidigas“ poros nugalėtoju





Simas Buterlevičius pelnė 20 taškų ir sužaidė vienas geriausių sezono rungtynių

Utenos „Juventus“ komanda suklupo Vengrijoje, tačiau pateko tarp 8 geriausių FIBA Europos taurės komandų. Žydrūno Urbono auklėtiniai svečiuose 76:78 (21:25, 19:21, 18:17, 18:15) pralaimėjo Sėkešfehėrvaro „Alba“ krepšininkams, tačiau duris į kitą etapą atvėrė pergalė Lietuvoje 87:74.



Trečiojo ketvirčio pabaigoje po Arvydo Šikšniaus realizuotų baudos metimų uteniškiai išsiveržė į priekį 58:54 ir atrodė, kad rungtynių gijos tvirtai „Juventus“ rankose. Visgi šeimininkai surengė kelias greitas atakas, o kėlinį baigė fantastišku Filipovity tolimu metimu per visą aikštę ir po dviejų kėlinių šeimininkai jau pirmavo 63:58.



Visą ketvirtąjį kėlinį priekyje buvo „Alba“ komanda, tačiau reikiamo 14 taškų pranašumo jiems susikrauti nepavyko. Didžiausias pranašumas buvo susikrautas antrajame kėlinyje, kuomet vengrai pirmavo 44:33.



Vienas geriausių sezono rungtynių sužaidė Simas Buterlevičius. Gynėjas per 37 minutes pelnė 20 taškų, atkovojo 4 ir perėmė 1 kamuolį ir surinko 19 naudingumo balų. Iki šiol geresnės Buterlevičiaus rungtynės buvo tik sausio pradžioje, akistatoje su Holono „Hapoel“ jis pelnė 25 taškus ir surinko 30 naudingumo balų.



Ketvirtfinalyje uteniškiai žais su Minkso „Cmoki“ ir Avelino „Sidigas“ poros laimėtojais. Pirmasis šių ekipų mūšis baigėsi lygiosiomis 70:70. Atsakomasis mačas vyks trečiadienį.



„Juventus“ ketvirtfinalio kovas pradės kovo 21 dieną. Atsakomasis mačas bus žaidžiamas po savaitės.



Aukštaitijos klubui šiame susitikime nepadėjo traumuoti Karolis Guščikas ir Laurynas Samėnas, kurie su komanda atvyko tik dėl to, jog „Juventus“ vykdytų FIBA reglamentą turėti bent 10 žaidėjų rungtynėse.

„Alba“: Trevisas Simpsonas, Kasey Hillas ir Alhaji Mohammedas po 14, Dominicas Pointeras 9.

„Juventus“: Simas Buterlevičius 20, Kennethas Gainesas 14, Mindaugas Kupšas 12 (9 atk. kam.), Arvydas Šikšnius 8.