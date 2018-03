BBL pusfinalyje Krestininas su Jūrmalos komanda pranoko dviejų lietuvių Tartu ekipą

Nuotr.: Facebook

Rungtynių žaidėjas Edgars Jeromanovs Taškai 17 Naudingumas 26 Perimti kamuoliai 6 Rezultatyvūs perdavimai 4

Pergalingai Baltijos krepšinio lygos (BBL) pusfinalio kovas pradėjo Denisas Krestininas su Jūrmalos „Fenikss“ ekipa. Latvijos komanda svečiuose, kiek netikėtai 81:69 (18:12, 23:24, 14:15, 26:18) nugalėjo Tartu Universiteto komanda, kurios garbę gina du lietuviai.



Atsakomasis mačas Latvijos kurorte vyks kitą trečiadienį, kovo 21 dieną.



Krestininas per 29 minutes pelnė 15 taškų (3/7 dvit., 9/13 baud. met.), atkovojo 10 ir perėmė 4 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 8 pražangas, blokavo 1 metimą, 1 sykį suklydo, 4 kartus prasižengė ir surinko 25 naudingumo balus.



Vytenis Čižauskas pralaimėjusiems per 33 minutes pelnė 17 taškų (3/8 dvit., 3/5 trit., 2/2 baud. met.), atkovojo 2 ir perėmė 1 kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 4 pražangas, tačiau net 7 kartus suklydo, 4 kartus prasižengė ir surinko 8 naudingumo balus.



Jo komandos draugas Julius Kazakauskas per 28 minutes pelnė 1 tašką (0/4 dvit., 1/2 baud. met.), atkovojo 9 ir perėmė 2 kamuolius, išprovokavo 4 pražangas, 2 kartus suklydo, 5 sykius prasižengė ir surinko 4 naudingumo balus.



„Fenikss“: Edgars Jeromanovs 17, Denisas Krestininas (10 atk. kam.) ir Kristaps Plavnieks po 15, Haralds Karlis ir Ervins Jonats po 10.



Tartu Universitetas: Vytenis Čižauskas 17, Stevenas Cookas 12, Carlas Engstromas ir Janaras Taltas po 11, Tanelis Sokkas 10.