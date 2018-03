Kovo 17-osios NBA pulsas: galingas dėjimas per Valančiūną užkariavo „Top 10“

Nuotr.: AP – Scanpix

Dėjimas per Valančiūną atsidūrė pirmoje „Top 10“ vietoje





„Heat“ pergalę išplėšė Gorano Dragičiaus šūvis





„Celtics“ laimėjo nepaisant to, jog atakavo vos 37,8 proc. taiklumu





Benas Simmonsas susilygino su Allenu Iversonu





„Thunder“ rado netikėtą lyderį Corey Brewerį

Kovo 17-osios NBA pulsas

SUSILYGINO. Benas Simmonsas praėjusią naktį 18-ąjį kartą šį sezoną atliko bent 10 rezultatyvių perdavimų ir pagal šį rodiklį susilygino su daugiausiai „76ers“ gretose tokių rungtynių debiutiniame sezone sužaidusiu Allenu Iversonu.

BE LYDERIŲ. NBA čempionė „Golden State Warriors“ nesėkme pasibaigusiame mače su Sakramento „Kings“ turėjo verstis be savo lyderių Kevino Duranto, Stepheno Curry ir Klay Thompsono, o rungtynių pradžioje čiurnos traumą patyrė Omri Casspi.

Per pastaruosius du sezonus „Warriors“ be Duranto laimėjo 23 mačus ir patyrė 5 nesėkmes. Žaidžiant be Curry, „Warriors“ laimėjo 14 rungtynių ir suklupo 7 kartus, o nežaidžiant abiem atletams klubas pralaimėjo abu mačus.

KARJEROS MAČAS. „Warriors“ komandoje 25 taškus pelnė ir savo asmeninį rezultatyvumo rekordą užfiksavo 24-erių metų 188 cm ūgio Quinnas Cookas. Gynėjas vidutiniškai renka po 4,9 taško.

SKIRTUMAI. Kuomet žaidžia Durantas ir Curry, tuomet „Warriors“ šį sezoną per 100 atakų renka po 121,7 taško. Kai krepšininkai nerungtyniauja, „Warriors“ per 100 atakų pelno po 105,2 taško.

TAIKLUMAS. Bostono „Celtics“ iš žaidimo atakavo vos 37,8 proc. taiklumu, tačiau tai nesutrukdė Brado Stevenso auklėtiniams 92:83 įveikti Orlando „Magic“. Startinis „Celtics“ penketas pataikė 20 metimų iš 62, o prasčiausiai sekėsi Marcusui Morrisui, kuris prametė 11 metimų (3/10 dvit., 1/5 trit.).

„Tai nebuvo gražios rungtynės. Mes prametėme daugybę metimų, tačiau gana gerai gynėmės“, – po pergalės sakė treneris Stevensas.

GIMTADIENIS. Joelio Embiido 24-ąjį gimtadienį stebėjo pilnutėle Filadelfijos „76ers“ arena – į rungtynes su Bruklino „Nets“ susirinko beveik 21 tūkst. žiūrovų. Embiidas savo aistruolių nenuvylė – centras pelnė 24 taškus, sugriebęs 19 kamuolių užfiksavo savo karjeros rekordą, o jo vedama Filadelfijos ekipa nugalėjo 120:116. „Jie man rodo didelį palaikymą nuo tos dienos, kai čia atvykau, o aš tai labai vertinu“, – Embiidas dėkojo sirgaliams.

JV DOMINAVIMAS. Toronto „Raptors“ gretose dar vienas puikias rungtynes sužaidė Jonas Valančiūnas. Jis akistatoje su „Mavericks“ įmetė 21 tašką (7/9 dvit., 7/8 baudos), sugriebė 12 kamuolių ir surinko 28 naudingumo balus. Pastarasis rodiklis praėjusią naktį buvo geriausias NBA, o tiek pat naudingumo balų surinko ir Benas Simmonsas bei Joelis Embiidas.

NETIKĖTAS LYDERIS. Corey Breweris penktąjį mačą pradėjo Oklalohomos „Thunder“ startiniame penkete ir visus juos laimėjo. Šįkart 32-ejų metų gynėjas surinko 22 taškus, o perėmęs 6 kamuolius užfiksavo asmeninį karjeros rekordą.

Kuomet rungtynes pradeda startiniame penkete, Breweris renka po 14,8 taško. Veteranas startinėje sudėtyje pakeitė traumuotą Andre Robersoną.

TRIGUBAS DUBLIS. Russellas Westbrookas surinko 22-ąjį trigubą dublį šį sezoną. Šįkart įžaidėjas pergale pasibaigusiame mače su Los Andželo „Clippers“ pelnė 16 taškų, sugriebė 10 kamuolių ir išskirstė 11 rezultatyvių perdavimų.

IŠPLĖŠĖ PERGALĘ. Majamio „Heat“ vizitas Los Andžele baigėsi pergalingu slovėno Gorano Dragičiaus metimu. Gynėjas likus 15 sekundžių veržėsi arčiau krepšio ir aukštai išmetė kamuolį, kuris pašokinėjo ant lanko ir įkrito į krepšį. „Lakers“ dar bandė gelbėti Isaiah Thomasas, tačiau jo metimas tikslo nepasiekė.

DĖJIMAS PER VALANČIŪNĄ. Gražiausią praėjusios nakties epizodą užfiksavo Dorianas Finney-Smithas, kuris įspūdingai įkrovė iš viršaus per Joną Valančiūną.

