Kovo 18-osios NBA pulsas: sugrįžtanti „Spurs“ ir nutraukta „Grizzlies“ 19 pralaimėjimų serija

Kovo 18-osios NBA pulsas

AKISTATA. Milvokio „Bucks“ komandą į pergalę vedęs Giannis Antetokounmpo buvo sunkiai sulaikomas spindėjo visose statistikos grafose. Graikas pelnė 33 taškus (12/25 metimai), atkovojo 12 ir perėmė 4 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus ir surinko 37 naudingumo balus, o „Bucks“ namuose 122:117 įveikė Atlantos „Hawks“.

Pastaroji taip pat turėjo, ką pasiūlyti. Karjeros rezultatyvumo rekordą pakartojęs Taureanas Prince’as varžovams atseikėjo 38 taškus (13/26 metimai) ir atkovojo 8 kamuolius.

APLENKĖ. Vašingtono „Wizards“ su Bradley Bealu ir Marcinu Gortatu priešakyje namuose 109:102 įveikė be traumą patyrusio Domanto Sabonio ir Myleso Turnerio žaidusią Indianos „Pacers“ ir įgijo persvarą tarpusavio serijoje. Laimėjusi antrąjį iš trijų tarpusavio mačų, JAV sostinės ekipa išsilygino pergalių skaičiumi su „Pacers“ ir tuo pačiu dabar žengia viena vieta aukščiau.

Minėtus krepšininkus vadavęs Alas Jeffersonas pirmąkart šį sezoną mačą pradėjo startiniame penkete, pelnė 10 taškų ir atkovojo 9 kamuolius.

PERGALINGAI. Arti trigubo dublio buvęs Jamesas Hardenas pelnė 32 taškus (11/28 metimai), atkovojo 11 kamuolių ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus bei padėjo Hjustono „Rockets“ komandai pratęsti įspūdingą sezono atkarpą. Mike’o D’Antoni auklėtiniai svečiuose 107:101 įveikė Naujojo Orleano „Pelicans“ ir laimėjo 21-ąjį kartą per pastarąsias 22 rungtynes.

PRATRŪKO. Teisėju darbu neapsikentęs Naujojo Orleano „Pelicans“ strategas Alvinas Gentry dar rungtynių metu užsidirbo techninę pražangą už lietą nepasitenkinimą, o po jų savo argumentus išdėstė žiniasklaidai.

„Mūsų komandai taip nutinka, jog prieš Anthony Davisas niekada nėra fiksuojamos pražangos. Kalbu apie tai, jog varžovai jį prilaiko, tampo ir nešvariai žaidžia prieš jį krepšiu. Ir niekada tas nefiksuojama. Nė karto. Norite pasakysiu kodėl? Ogi todėl, kad jis niekada į tai nereaguoja ir neapeliuoja. Anthony tiesiog toliau žaidžia.

Ir kuomet rungtynėse tarp dviejų atkrintamųjų varžybų pretendenčių vyksta lūžio momentas, niekada negali nuspėti, kaip viskas įvyks. Negali žinoti, kaip bus fiksuojama pražanga. Tai nėra teisinga. Ne taip turėtų viskas vykti. Mes vis dar kovojame dėl vietos atkrintamosiose.

Po velnių, prisiimsiu baudą, kurią jie man skirs rytoj. Viskas gerai, tačiau man jau per daug to“, – emocingai kalbėjo Gentry.

JUDA TOLIAU. Dešimtajame mače paeiliui aikštelėje pasirodęs Dirkas Nowitzki NBA sužaidė 1463-iąsias karjeros rungtynes bei visų laikų žaidėjų sąraše įsitvirtino penktoje vietoje, kurioje buvo įsitaisęs KeVinas Garnettas.

Dabar Dalaso „Mavericks“ legendą nuo artimiausio priešininko Karlo Malone’o skiria 13 rungtynių, o šansų žengti į atkrintamąsias nebeturinčiai „Mavericks“ reguliariajame sezone liko sužaisti 13 mačų.

ĮSMEIGĖ. Antrojo kėlinio pradžioje besibaigiant atakai skirtam laikui kamuolį priėmęs Bruklino „Nets“ atakų organizatorius Spenceris Dinwiddie nebeturėjo, kur dėtis. Stovėdamas ant aikštės viduryje esančio komandos logotipo, atletas pasiuntė kamuolį krepšio link, kuris skrodė tinklelį ir sukėlė emocijų bangą ant atsarginių žaidėjų suolelio.

NUTRAUKĖ. Susikaupusį devynių pralaimėjimų iš eilės pyktį Niujorko „Knicks“ išliejo ant Šarlotės „Hornets“ ekipos. Vienas geresnių rungtynių sužaidę Jeffo Hornaceko auklėtiniai trečiajame kėlinyje surinko 42 taškus ir savo aikštėje šventė pergalę 124:101. Iki šio mačo paskutinį sykį „Knicks“ buvo laimėjusi vasario 22-ąją, kada Orlande 120:113 įveikė vietos „Magic“.

BE GYNYBOS. Niujorko „Knicks“ mažiausiai 100 taškų praleido šešiolikoje rungtynių paeiliui, o per šią atkarpą laimėjo vos dusyk. Mažiau nei 100 taškų šis klubas paskutinį kartą leido įmesti nesėkme pasibaigusiame mače su Atlantos „Hawks“, kuri pelnė 99 taškus.

JUBILIEJINIS. Čikagoje siautėjęs LeBronas Jamesas pergalingame Klivlando „Cavaliers“ mače pelnė 33 taškus, atkovojo 13 kamuolių, atliko 12 rezultatyvių perdavimų ir įsirašė 15-ąjį šį sezoną ir 70-ąjį trigubą dublį karjeroje.

NUSTEBINO. Po susitikimo rūbinės link traukęs LeBronas Jamesas apdovanojo vietinį savo sirgalių. Karalius berniukui įteikė dešiniosios rankos rankovę, o tokios dovanos sulaukęs fanas sunkiai galėjo nustygti vietoje, kol galiausiai pravirko.

PAGALIAU. Antra prasčiausia šio sezono NBA komanda, Memfio „Grizzlies“, pralaimėjusi net 19 kartų iš eilės, galiausiai pasiekė pergalę. „Grizliai“ namuose 101:94 įveikė Denverio „Nuggets“ ir laimėjo pirmąsyk nuo sausio 29-osios, kada pranoko Fynikso „Suns“.

GERA PRADŽIA – PUSĖ DARBO. San Antonijaus „Spurs“ su po krepšiu dominavusiu LaMarcusu Aldridge’u po truputį susigrąžina prarastas pozicijas. Puolėjas pelnė 39 taškus ir atkovojo 10 kamuolių, o Greggo Popovichiaus auklėtiniai 117:101 įveikė Minesotos „Timberwolves“ ir įsirašė trečiąją pergalę šešerių namų rungtynių serijoje. Prieš penkias dienas iškritusi iš Vakarų konferencijos aštuntuko, „Spurs“ dabar rikiuojasi septinta.

GALINGAI. Viena karščiausių komandų NBA Jutos „Jazz“ praėjusią naktį 103:97 palaužė Sakramento „Kings“ ir iškovojo devintąją pergalę paeiliui. Prie viso to, penktąją vietą Vakaruose užimančiai ekipai tai buvo 21-asis laimėjimas per paskutiniąsisas 23 rungtynes.

PRATĘSĖ. Nepaisant Stepheno Curry, Kevino Duranto ir Klay Thompsono, vidutiniškai kartu renkančių po 73 taškus per mačą, netekčių, „Golden State Warriors“ pratęsė be jaunosios žvaigždės Devino Bookerio besivertusios Fynikso „Suns“ krachą. Karjeros mačą sužaidęs Quinnas Cookas pelnė 16 iš 28, o NBA čempionai svečiuose laimėjo 124:109.

„Suns“ patyrė aštuntąją nesėkmę iš eilės ir 23-ąją per pastaruosius 25 mačus. Jos neišgelbėjo net karjeros rezultatyvumo rekordą pasiekęs Joshas Jacksonas, surinkęs 36 taškus.

„Warriors“ šį sezoną be Curry fiksuoja 13-7 pergalių ir pralaimėjimų santykį, be Duranto – 8-2, o be Thompsono – 2-1.

ARTĖJA. Praėjusią naktį Detroito „Pistons“ 100:87 įveikusi Portlando „Trail Blazers“ pasiekė 12-ąją pergalę paeiliui ir taikosi į prieš daugiau nei dešimtmetį užfiksuotą klubo rezultatą – 2007 metų gruodį ekipa laimėjo 13 sykių iš eilės.

Toks galingas žaidimas dabar Terry Stottso auklėtiniams dabar leido įsitvirtinti trečioje vietoje Vakarų konferencijoje, tuo metu „Pistons“ iškrito iš pirmojo aštuoneto Rytuose ir dabar žengia devinta.

Visi praėjusios nakties rezultatai:

Dienos rekordai:

Gražiausių epizodų dešimtukas:

Dienos akimirka:

„Nuggets“ stratego Mike'o Malone'o reakcija nesėkme pažymėtame mače su „Grizzlies“ Nuotr. AP – Scanpix

