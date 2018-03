„Neptūnas“ nutraukė „Lietuvos ryto“ pergalių seriją ir buvusius žaidėjus paliko tuščius

Tikra šventė! Puikus savaitgalis!!! Neptūnas vertas mažų mažausiai bronzos šiemet, bronzinėje parodijoje nieko naujo, turi savaitę pasiruošti ,bet gynyba tikra tragedija :DDD Žalgirio fanų vardu sveikinu visą Klaipėdą ir Neptūną, su istorine sezono pergale, taip išniekinti siemense be Žalgirio mažai kas sugeba!!!Žiurkėms atkeršyta su kaupu! in your face makulatūra!