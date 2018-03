LMKL ketvirtfinalių startas: ar aukščiau buvusios komandos įrodys savo jėgą?

Nuotr.: Vytautas Petrikas

Nuotr. Vytautas Petrikas

Antradienį Lietuvos moterų krepšinio lygoje (LMKL) startuoja lemiamų kovų metas. Pirmajame atkrintamųjų varžybų etape keturios komandos pradės kovas ketvirtfinalio serijoje bei sieks patekti tarp keturių stipriausių šį sezoną. Prieš tai LMKL.lt siūlo apžvelgti pagrindinius abiejų porų akcentus.

Klaipėdos „Fortūna“ (4) – Kauno „Aistės-LSU“ (5)

Šios abi ekipos ketvirtfinalyje susitinka antrus metus paeiliui ir ketvirtąjį sykį nuo 2012-2013 metų sezono, kai Klaipėdos klubas persivadino į „Fortūną“. Per tą laiką klaipėdietės po dusyk laimėjo tiek bronzinėje, tiek ketvirtfinalio serijose. Šį sezoną ketverių tarpusavio rungtynių serijoje 3-1 nugalėjo „Aistės-LSU“, uostamiesčio ekipai pralaimėjusi tik sezono pradžioje.

Tuose tarpusavio mūšiuose lygoje spindinti Roberta Mizgerytė rinkdavo po 14,5 taško, o po krepšiu dominavusi Sandra Baliutavičiūtė sugriebdavo net po 12,3 kamuolio. Kauniečių gretose akistatose su „Fortūna“ ryškiausia buvo asmeninius sezono vidurkius viršijusi Karolina Kazočiūnaitė, vidutiniškai pelniusi po 12,3 taško ir atkovojusi po 8,5 kamuolio.

Pastaroji taip pat yra naudingiausia „Aisčių-LSU“ krepšininkė su 13,7 naudingumo balo vidurkiu, o Klaipėdos komandoje neabejotina lyderė – naudingiausia lygos krepšininkė Mizgerytė, kuri vidutiniškai renka po 22,5 naudingumo balo per susitikimą.

„Fortūna“ šį sezoną per vieną mačą į varžovių krepšį vidutiniškai įmeta po 67,9 taško, tačiau tik ne į kauniečių, kurios klaipėdietėms tarpusavio akistatose leidžia įmesti po 61 tašką, kai pačios surenka po 64,3 taško. Prie viso to, jos ketvirtfinalio varžoves verčia klysti ypatingai dažnai – po 20,5 prarasto kamuolio per mačą. „Aistės-LSU“ šio sezono dvikovose su „Fortūna“ suklydo po 13,3 karto.

18 val. Klaipėdoje prasidėsiantį pirmąjį šių komandų mūšį tiesiogiai transliuos LMKL feisbuko profilis ir DELFI TV.

Vilniaus „Kibirkštis“ (3) – Ukmergės „Vilkmergė“ (6)

Lemiamą dvikovą dėl LMKL reguliariojo sezono nugalėtojų vardo pralaimėjusioms vilnietėms teko pirmąsyk atkrintamosiose varžybose žaisiančios Ukmergės „Vilkmergė“ barjeras. Pastaroji tik praėjusį sezoną debiutavo LMKL.

„Kibirkštis“ ir „Vilkmergė“ tarpusavyje iš viso yra kovojusios aštuonis kartus bei visus sykius įtikinamomis pergalėmis džiaugėsi Vilniaus klubas. Jurgitos Štreimikytės-Virbickienės vadovaujama komanda ukmergiškėms šį sezoną vidutiniškai atseikėjo po 90,8 taško, o į savo krepšį praleido tik 57,5 taško. Visuose susitikimuose dominavusios vilnietės taip pat demonstruoja įspūdingą efektyvumą – vidutiniškai po 116,5 naudingumo balo, kai „Vilkmergė“ – tik 46,3 balo per vienerias rungtynes.

Pagrindinis ukmergiškių ginklas – šiuo metu rezultatyviausia lygos krepšininkė Martyna Petrėnaitė. Ji vidutiniškai pelno po 16,8 taško, panašus šis rodiklis buvo ir dvikovose su „Kibirkštimi“ – po 16,5 taško. Taip pat ji šių ekipų dvikovose buvo ir geriausia Ukmergės klubo kovotoja dėl atšokusių kamuolių, į savo sąskaitą įsirašiusi po 7 atkovotus kamuolius.

„Kibirkšties“ rezultatyviausia žaidėja – Gabija Meškonytė (vid. po 16,3 taško į „Vilkmergės“ krepšį), o Laura Juškaitė – pirma pagal atkovotus kamuolius (8,5). Šios poros ketvirtfinalio serija 18.30 val. startuos MRU krepšinio salėje Vilniuje.