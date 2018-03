Kovo 24-osios NBA pulsas: JV futbolo įgūdžiai ir vienas „Pacers“ žingsnis iki atkrintamųjų

Nuotr.: USA Today – Scanpix

Jonas Valančiūnas demonstravo futbolo įgūdžius





Retenybė NBA – viename mače priešininkai surinko po trigubą dublį





„Pacers“ beveik užsitikrino vietą atkrintamosiose





„Timberwolves“ po 13 metų pertraukos turės teigiamą pergalių ir pralaimėjimų balansą





LaMarcusas Aldridge'as pasiekė karjeros rezultatyvumo rekordą

Kovo 24-osios NBA pulsas

PIRMASIS. Bruklino „Nets“ įžaidėjas D’Angelo Russellas surinko pirmąjį savo karjeros trigubą dublį. Jis mače su Toronto „Raptors“ pelnė 18 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 13 rezultatyvių perdavimų.

Tai – pirmasis trigubas dublis „Nets“ komandoje nuo 2010 metų. Ši komanda be trigubų dublių sužaidė 633 rungtynes, o tai yra antra ilgiausia serija tarp visų NBA klubų.

RETENYBĖ. D’Angelo Russello tiesioginis konkurentas „Raptors“ komandoje Kyle’as Lowry taip pat surinko trigubą dublį, kurio sąskaitoje – 25 taškai, 10 sugriebtų kamuolių ir 12 rezultatyvių perdavimų. Tai buvo tik aštuntosios rungtynės per pastaruosius 20 sezonų, kuomet priešininkų komandų žaidėjai surinko trigubus dublius.

BEVEIK ATKRINTAMOSIOSE. Prieš aštuonis mėnesius naują lapą savo istorijoje atvertusi ir gerokai sudėtį atnaujinusi Indianos „Pacers“ atsidūrė per žingsnį nuo vietos NBA Rytų konferencijos atkrintamosiose. Iki to „Pacers“ komandai reikia arba pačiai iškovoti nors vieną pergalę, arba sulaukti nors vienos Detroito „Pistons“ nesėkmės. Šiuo metu „Pacers“ turi 42-31 pergalių bei pralaimėjimų rodiklį bei Rytų konferencijoje užima ketvirtąją vietą.

BE SABONIO. Indianos „Pacers“ sužaidė jau penktąsias rungtynes be čiurną susižeidusio Domanto Sabonio, o lietuvio sugrįžimo data lieka neaiški.

TRAUMA. Šešerias rungtynes praleidęs Stephenas Curry grįžo į aikštelę, tačiau ir vėl susižeidė. Dešinės kojos čiurną gydęsis snaiperis šįkart patyrė kairės kojos kelio traumą.

Trečiajame kėlinyje ant parketo virtęs JaVale’as McGee netyčia trinktelėjo į Curry kelį, o pastarasis skausmo perkreiptu veidu nušiuoliavo ant atsarginių žaidėjų suolelio, o netrukus išėjo į rūbinę. „Tiesiog bandžiau blokuoti metimą ir užgriuvau ant jo“, – po susitikimo sakė McGee.

Curry iki traumos per 25 žaidimo minutes surinko 29 taškus. Tai didžiausias Curry taškų skaičius karjeroje, kuomet jis žaidžia 25 minutes arba mažiau.

IŠŠOVĖ. Willas Bartonas ketvirtajame kėlinyje surinko 14 iš 23 savo taškų, o jo traukiama Denverio „Nuggets“ svečiuose 108:100 įveikė Vašingtono „Wizards“. Dabar abi komandos turi po lygiai pergalių. „Wizards“ komandai tai leidžia Rytų konferencijoje užimti 6-ąją vietą, o „Nuggets“ su tiek pat laimėjimų Vakaruose yra devinta.

FUTBOLO ĮGŪDŽIAI. Jonas Valančiūnas prieš rungtynes su Bruklino „Nets“ demonstravo savo futbolo įgūdžius. Po to JV pergalingame mače per 21 minutę pelnė 23 taškus ir atkovojo 8 kamuolius.

TRYS KĖLINIAI. LeBronas Jamesas per pirmuosius tris kėlinius nuveikė tokį darbą, kad lemiamo ketvirčio metu galėjo ilsėtis ant suolo. Puolėjas per 29 žaidimo minutes pelnė 27 taškus, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus, o jo traukiama Klivlando „Cavaliers“ savo aikštėje 120:95 sutriuškino Fynikso „Suns“.

SUGRĮŽIMAI. „Cavaliers“ komandoje į rikiuotę grįžo trys krepšininkai: Tristanas Thompsonas, Larry Nance’as ir Rodney Hoodas. Nance’as per 22 žaidimo minutes finišavo su 15 taškų ir 10 atkovotų kamuolių, Hoodas per 21 minutę surinko 9 taškus, o Thompsonas per 16 minučių įmetė 4 taškus bei sugriebė 10 kamuolių.

TEIGIAMAS SEZONAS. Minesotos „Timberwolves“ pirmą kartą nuo 2005 metų reguliarųjį sezoną baigs turėdama teigiamą pergalių ir pralaimėjimų balansą. Praėjusią naktį 24 taškus įmetusio ir 13 kamuolių atkovojusio Karlo-Anthony Townso vedama ekipa svečiuose 108:104 įveikė Niujorko „Knicks“.

2004-2005 metų sezone Minesotos klubas iškovojo 44 pergales ir patyrė 38 nesėkmes. Dabar ekipa turi 42 laimėjimus 31 pralaimėjimą.

NAUJI LYDERIAI. Be Giannio Antetokounmpo žaidusi Milvokio „Bucks“ po pirmojo kėlinio turėjo 10 taškų deficitą, tačiau jau prieš ilgąją persvarą išlygino rezultatą, o antroje mačo pusėje dar kartą šovė į priekį ir 118:105 įveikė Niujorko „Knicks“. Milvokio ekipa atrado kitus lyderius: Shabazzas Muhammadas įmetė 21 tašką, Tony Snellas pridėjo 18, o Brandonas Jenningsas ir Khrisas Middletonas – po 16.

SENI LYDERIAI. Oklahomos „Thunder“ į pergalę prieš Majamio „Heat“ vedė jau ilgą laiką komandoje žaidžiantys krepšininkai. Russellas Westbrookas lemiamo ketvirčio metu įmetė 17 iš 29 savo taškų, o Stevenas Adamsas surinko 24 taškus ir 12 atkovotų kamuolių. Tuo metu praėjusią vasarą prie komandos prisijungusios žvaigždės buvo kuklios. Carmelo Anthony per 30 minučių įmetė 6 taškus (2/8 metimai), o Paulas George’as pelnė 12 (3/16 metimai).

KARJEROS REKORDAS. 32-ejų metų LaMarcusas Aldridge’as užfiksavo savo karjeros rezultatyvumo rekordą – San Antonijaus „Spurs“ aukštaūgis surinko 45 taškus (18/27 dvit., 1/1 trit., 6/8 baudos).

„LaMarcusas žaidė puikiai ir praėjusiose dvejose rungtynėse. Jis mumis pasirūpina, Aldridge’as tiesiog sako „Gerai, vyrukai, sekite paskui mane ir viskas bus gerai“, – po mačo komandos draugą gyrė Manu Ginobili.

Atletas „Spurs“ vedė į pergalę ir užgožė Jutos „Jazz“ gynėjo Donovano Mithcello pasirodymą, kuris įmetė 35 taškus.

