Panevėžiečiai atsikirto „Žalgiriui“: Lietuvos čempionai – neliečiamieji

Labarbar

Klounai is sudegusio teatro tie panevezietski. Tai sprendziant is ju logikos reiskia jie pateisina varzovu traumavima. Nieko blogo nemato tame ir dar siekia pasitycioti is to. Reiskia ir kai ju kuri nors zaideja - pensininka ar nebutinai kas nors sulauzys tai nieko blogo nebus. Bus galima po rungtyniu kandziom replikom pasijuokti is to. Is purvo murziai islipe pelene niekada netaps



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt