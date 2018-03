Kovo 28-osios NBA pulsas: beprotiška Lillardo diena ir šalia legendų įsitaisęs Davisas

Milošas Teodosičius Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Nusivylę „Cavaliers“ žaidėjai Nuotr.: AFP – Scanpix

Greggas Popovichius Nuotr.: AP – Scanpix

Pau Gasolis Nuotr.: AFP – Scanpix

Nickas Youngas Nuotr.: AFP – Scanpix

Milošas Teodosičius Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix Nusivylę „Cavaliers“ žaidėjai Nuotr.: AFP – Scanpix Greggas Popovichius Nuotr.: AP – Scanpix Pau Gasolis Nuotr.: AFP – Scanpix Nickas Youngas Nuotr.: AFP – Scanpix

Blogos žinios „Spurs“ ekipai





Lebrono Jameso ilgaamžiškumas





Beprotiška Damiano Lillardo diena





Anthony Daviso pasiekimas

Kovo 28-osios NBA pulsas

NETEKTIS? San Antonio „Spurs“ jau ir taip žaidžia vieną prasčiausių sezonų, kuomet komandai vadovauja Greggas Popovichius, o dar viena neganda klubo stovyklą aplankė praėjusią naktį. Rungtynių su Vašingtono „Wizards“ ekipa metu LaMarcusas Aldridge’as pradėjo jausti kelio skausmus ir buvo priverstas baigti susitikimą. „Spurs“ pralaimėjo JAV sostinėje 106:116.

Foto galerija „Rockets“ triumfas Nuotr.: AFP – Scanpix Milošas Teodosičius Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix Steve'as Kerras Nuotr.: AFP – Scanpix Nickas Youngas Nuotr.: AFP – Scanpix Kelly Oubre Nuotr.: AFP – Scanpix Kevinas Love'as Nuotr.: AFP – Scanpix Greggas Popovichius Nuotr.: AP – Scanpix Damianas Lillardas nusileido Portlande Nuotr.: Twitter Pau Gasolis Nuotr.: AFP – Scanpix Nusivylę „Cavaliers“ žaidėjai Nuotr.: AFP – Scanpix

„Mūsų situacija tokia, kad jei LaMarcusas gaus rimtą traumą, turėsime rimtų nemalonumų. Tikiuosi, kad tai tik mažytė problema, nes jei ne, mums žaisti be jo bus itin sunku. Mūsų laukia rimti oponentai, žaisime su komandomis, kurioms žūtbūt reikia pergalių“, – komandos draugo traumą komentavo Emanuelis Ginobili.

„Mums turėtų būti gėda“, – nerinkdamas žodžių, auklėtinių pasirodymą komentavo Greggas Popovichius.

NESISEKA. Nuo vasario mėnesio „Spurs“ svečiuose žaidė 11 susitikimų, o iš jų laimėjo viso labo 2.

X FAKTORIUS. Toronto „Raptors“ namie praėjusią naktį 114:110 nugalėjo Denverio „Nuggets“, o prie to itin svariai prisidėjo atsarginiai komandos žaidėjai. Visi jie kartu sudėjus šiame susitikime pelnė 53 taškus, kuomet svečių iš Denverio atsarginiai – 29.

„Pagarba „Raptors“ komandos atsarginiams, kurie buvo fantastiški. „Raptors“ turi vieną geriausių atsarginių suolų visoje lygoje, o tai šiandien dar kartą buvo įrodyta“, – kepurę nukėlė „Nuggets“ treneris Michaelas Malone’as.

ANT BANGOS. Toronto klubas šiame susitikime pataikė 13 tritaškių, o tai buvo jau 17 kartas iš eilės, kai „Raptors“ per rungtynes pataiko 10 ar daugiau tolimų metimų. Tai – naujas komandos rekordas.

10. Tiek pergalių iš eilės jau yra iškovojusi Hjustono „Rockets“ komanda. Teksaso ekipa šįkart namie 118:86 nugalėjo Čikagos „Bulls“ vaikinus. Ši pergalė 32 taškų skirtumu yra pakartota didžiausia šį sezoną. Iš viso 20 ar didesniu taškų skirtumu „Rockets“ šį sezoną laimėjo 14 kartų, o tai – pakartotas klubo reguliariojo sezono rekordas.

8. Tiek tritaškių šiame susitikime pataikė „Rockets“ snaiperis Ericas Gordonas. Tai – pakartotas jo karjeros rekordas. Mačą jis baigė su 31 tašku.

NESĖKMĖ. Klivlando „Cavaliers“ kiek netikėtai neturėjo jokių šansų Floridoje. NBA vicečempionai svečiuose 79:98 nusileido Majamio „Heat“ ekipai.

„Atlikome puikų darbą, tai buvo vienos geriausių mūsų rungtynių gynyboje, kai čia esu“, – po mačo kalbėjo Dwyane’as Wade’as.

Tai buvo blogiausias „Cavs“ susitikimas puolant šį sezoną. Praėjęs blogiausias pasirodymas puolime „Cavaliers“ komandai buvo 88 taškai. Apskritai, rungtynėse, kuomet nepavyksta pelnyti 100 ar daugiau taškų, Ohajo krepšininkai šį sezoną yra beviltiški – laimėjo viso labo kartą per 13 tokių mačų.

Mačą puikiai iliustruoja šis Wade’o blokas LeBronui. Jokių sentimentų aikštelėje.

ILGAAMŽIS. LeBronas Jamesas sužaidė jau 865-ąsias reguliariojo sezono rungtynes iš eilės, kuriose jis renka po dviženklį taškų skaičių. Taip Jamesas pavijo legendinį Michaelą Jordaną, kuriam iki šiol priklausė šis rekordas. Visų laikų geriausiuoju šioje kategorijoje LeBronas galės tapti jau artėjančiame susitikime su Šarlotės „Hornets“. Ironiška, kad pastarosios savininkas yra būtent Jordanas.

SKUBĖJO. Damianas Lillardas rungtynėse su Naujojo Orleano „Pelicans“ svečiuose darė viską, kad mačas neužtruktų ilgiau. Ketvirtajame kėlinyje Portlando „Trail Blazers“ žvaigždė pelnė 20 iš 41 savo taško, taip atvesdamas Oregono ekipą į pergalę – 107:103.

Lillardas turėjo rimtą priežastį skaičiuoti minutes ir kuo skubiau palikti Luizianą, mat iškart po rungtynių jis atsiskyrė nuo komandos draugų ir sėdo į lėktuvą kelionei atgal namo – jo žmona krepšininkui pagimdė pirmagimį.

Tiesa, rungtynių metu Lillardas dar nežinojo, kad įvykiai po švilpuko jam klostysis taip dramatiškai, mat krepšininkas tik grįžęs į rūbinę išsiaiškino, kad jo merginai jau prasidėjo gimdymas. Skelbiama, kad Lillardas rado žinutę: „Grįžk namo“.

Netrukus gynėjas sėdo į lėktuvą, o iš jo – tiesiai į ligoninę.

Tiesa, „Blazers“ treneris Terry Stottsas dar planavo ketvirtą kėlinį apskritai pradėti be Lillardo, tačiau padėti komandai siūlėsi pats komandos lyderis.

„Sakiau, kad mes turime kontroliuoti įvykius. „Pelicans“ yra pavojinga komanda, nenoriu, kad įvykiai keistųsi be manęs. Noriu, kad patys viską kontroliuotumėme ir pats daryti rungtynių eigai įtaką, kad kažkas priklausytų nuo manęs paties“, – sakė Lillardas.

LYDERIS. Nors „Pelicans“ ir pralaimėjo, Anthony Davisas vis tiek surinko savo monstriškus skaičius, pelnęs 36 taškus, atkovojęs 14 kamuolių ir blokavęs 6 metimus. Rungtynes, kuriose Davisas sumeta bent 35 taškus, atkovoja bent 10 kamuolių ir blokuoja bent 5 metimus šį sezoną jis sužaidžia jau trečiąjį kartą.

Taip „Pelicans“ lyderis susilygino su Yao Mingu, kuris tiek pat kartų tokius pasiekimus fiksavo 2006-2007 metų sezone. Vienintelis Shaquille’as O’Nealas 2000-2001 metais tokių pasirodymų NBA istorijoje per sezoną surinko daugiau (4).

BE LYDERIŲ. „Golden State Warriors“ ir toliau rungtyniauja be keturių savo pagrindinių žaidėjų – Klay Thompsono, Stepheno Curry, Draymondo Greeno ir Kevino Duranto. Manoma, kad Curry turėtų atsigauti iki atkrintamųjų starto, Durantas su Greenu jau praktiškai pasirengę žaisti, o Thompsonas pripažino negalėsiantis žaisti dar dvejas arba trejas rungtynes. Be lyderių žaidusi Oklando komanda namie Indianos „Pacers“ klubui nusileido 81:92.

PIRMASIS KARTAS. Tai buvo viso labo pirmoji Indianapolio komandos pergalė „Warriors“ teritorijoje per pastaruosius ketverius metus.

DAR VIENĄ. „Warriors“ komandai trūksta vienos pergalės, kad reguliariajame sezone būtų užfiksuotas bent 55 pergalių pasiekimas, o toks sezonas būtų jau ketvirtasis iš eilės. Taip „Warriors“ taptų 15-ąja tokia komanda per visą lygos istoriją. Paskutinė tokia ekipa buvo „Spurs“, tai padariusi penkerius metus iš eilės (2012-2017 metais).

Daugiau naujienų apie NBA rasite paspaudę čia.

NBA statistinius lyderius rasite paspaudę čia.

Visi praėjusios nakties rezultatai:

Dienos rekordai:

Gražiausių epizodų penketukas:

Dienos akimirka:

Damianas Lillardas vyksta į ligoninę Nuotr. Twitter

Artėjančios nakties tvarkaraštis: