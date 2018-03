Žygį Europoje baigusi „Bayern“ parodė duris Džordževičiui

arba buvo kazkas po vandeniu, arba debai Miunchenas absoliutus.. per fuksa gavo jie nuo tu turku, kur vienose rungtynese atidave 23 tasku persvara, kitose kazkoks amerikonas karjeros rungtynes sumete su 40+ tasku, ir vis tiek tik paciam gale islauze.. atvede tris pasaulio ir europos vicecempionus i Vokietija, gerai losia visa sezona, nuostabiai ir rinktinej atrodo - o ir nera taip, kad labai jau TOP treneriai i ta Bayerna verztusi, cia ne fule. HAving said that, smulkmena, bet vis tiek malonu matyt kaip Sasha issipiria :D