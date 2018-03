„Lietuvos ryto“ ir „Šiaulių“ lankomumas LKL išaugo daugiau nei 60 proc.

Nuotr.: Fotodiena.lt/R.Lukoševičius

Nuotr. Fotodiena.lt/R.Lukoševičius

Lietuvos krepšinio lyga tvirtina savo pozicijas kaip populiariausias sporto čempionatas Lietuvoje. Šį sezoną „Betsafe–LKL“ rungtynių lankomumas augo beveik 15 proc. ir pasiekė visų laikų rekordą.

Per tris „Betsafe–LKL“ čempionato ratus į krepšinio rungtynes arenose vidutiniškai rinkosi 2345 žiūrovai. Per tą patį etapą praėjusį sezoną krepšinio rungtynes vidutiniškai lankydavo 2055 aistruoliai ir tai buvo rekordinis rezultatas per lygos istoriją.

Arenų lankomumo vidurkis dar turėtų išaugti, nes laukia lemiamos sezono kovos, įprastai sutraukiančios daugiau žiūrovų.

Daugiausia prie arenų lankomumo kilimo prisidėjo „Šiaulių“ ir Vilniaus „Lietuvos ryto“ klubai – jų namų rungtynių lankomumas augo daugiau nei 60 proc.

„Lietuvos ryto“ namų rungtynės tapo lankomiausios šį sezoną – sostinės klubas aplenkė Klaipėdos „Neptūną“.

Šį sezoną „Lietuvos ryto“ rungtynėse per „Betsafe–LKL“ čempionatą vidutiniškai apsilanko 4219 žiūrovų (per praėjusį reguliarųjį sezoną – vid. 2565 žiūrovai).

„Neptūno“ rungtynėse vid. apsilanko 3981 žiūrovas (lyginant su 4042 vidurkiu praėjusį sezoną). Uostamiesčio klubas yra vienas iš trijų „Betsafe–LKL“ dalyvių, kurio lankomumas krito.

Didžiausią kilimą fiksavo „Šiaulių“ klubas – beveik 67 proc. Šį sezoną „Šiaulių“ namų rungtynėse vidutiniškai apsilanko 2257 žiūrovai, praėjusį sezoną šis skaičius siekė 1352 žiūrovus.