Septyni LKL legionieriai, vėliau žaidę NBA

Nuotr.: Fotodiena.lt/A.Pliadis Nuotr. Fotodiena.lt/A.Pliadis Įprasta praktika, kad prieš sudarydami NBA kontraktus lietuviai spėja žaisti LKL, tačiau pakankamai retas įvykis, kad Lietuvoje žaidę užsieniečiai vėliau debiutuotų stipriausioje pasaulio lygoje. Tokių legionierių LKL istorijoje yra buvę 9. Tiesa, du iš jų taip ir neišbėgo ant NBA parketo. Pirmasis žaidėjas, praėjęs Lietuvos krepšinio lygą ir nutūpęs NBA – ukrainietis Stanislavas Medvedenka. 2000-aisiais 208 cm ūgio puolėjas rankomis sukirto su Los Andželo „Lakers“ bei dukart tapo NBA čempionu, tačiau dar 1998-1999 metų sezone jis gynė tuometės Alytaus „Alitos“ garbę. O viskas prasidėjo nuo draugiško turnyro. Alytiškiams į miesto taurę 1998-aisiais pavyko prisikviesti Kijevo „Budivelnyk“ klubą, kurio garbę gynė būsimas NBA čempionas. „Taurės metu Slava atrodė išties labai gerai, o mums jį pavyko išsipirkti už sąlyginai juokingą sumą – vos 2 tūkst. dolerių, – tinklalapiui LKL.LT sakė ir tuomet, ir dabar Alytaus klubui vadovaujantis Antanas Sakavickas. – Tai vienas geriausių sandorių klubo istorijoje. Tai buvo žaidėjas, kuris turėjo neribotų galimybių potencialą. Individualiai stiprus krepšininkas, turintis užsispyrusį charakterį. Alytus yra mažas miestas su mažai pramogų, o Medvedenkos koncentracija buvo tik krepšiniui.“ 19-metis Medvedenko greitai pademonstravo savo talentą LKL gerbėjams. Ukrainietis tą sezoną per 29 minutes vidutiniškai rinko po 17,1 taško, 7,5 atkovoto kamuolio bei 19,6 naudingumo balo. Tuometėje „Alitoje“ nestygo talento. Kartu su Medvedenko rungtyniavo ir perspektyvieji broliai Lavrinovičiai. „Slava ypatingai glaudžiai bendravo su broliais Lavrinovičiais. Jie buvo tarsi trys broliai – neišskiriami, visur kartu. Tiek Slavai, tiek broliams buvimas kartu buvo didelis postūmis į priekį. Sveika konkurencija, kuo stipresni partneriai, tuo labiau jie stumia vienas kitą į priekį“, – dėstė Sakavickas. NBA lygoje Medvedenko sužaidė 7 sezonus, per kuriuos vidutiniškai rinko 5,3 taško bei 2,8 atkovoto kamuolio. Ukrainietis karjerą dėl sudėtingų traumų baigė būdamas vos 28-erių. Teko laukti 12 metų, kol kitas Lietuvoje žaidęs legionierius pravertų NBA duris. Tai padarė trumpai Palangos „Nagliui-Adakriui“ atstovavęs Luke‘as Zelleris. „Įsigydami Zellerį žinojome, kad yra galimybė, jog jį paims į NBA, nes jo du broliai buvo labai perspektyvūs, o komandos labai norėjo visų trijų brolių. Agentas mus apie tai informavo, tačiau Zelleris LKL stebuklų nerodė, o mes nutraukėme su juo sutartį sezono viduryje“, – sakė tuometės Palangos ekipos treneris Gediminas Petrauskas, dabar treniruojantis Pasvalio „Pieno žvaigždes“. LKL pirmenybėse Zelleris spėjo sužaisti penkerias rungtynes, pelnyti po 5,2 taško bei atkovoti po 3 kamuolius. Amerikiečio karjera NBA lygoje irgi neužsitęsė. 211 cm ūgio centras, atstovaudamas Fynikso „Suns“ ekipai, sužaidė vos 16 mačų, per kuriuos rinko po 1,6 taško. Kur kas geresnes karjeras turi jo jaunieji broliai. Tyleris Zelleris NBA lygoje žaidžia jau 7-ąjį sezoną, o šiuo metu gina Milvokio „Bucks“ garbę, tuo metu Cody Zelleris buvo 2014-ųjų NBA naujokų biržos 4-asis šaukimas bei jau penktąjį sezoną rungtyniauja Šarlotės „Hornets“ ekipoje. 2013-aisiais į NBA lygą persikėlė net trys buvę LKL legionieriai, iš kurių du praeityje vilkėjo Vilniaus „Lietuvos ryto“ marškinėlius. Nemanja Nedovičių 30-uoju šaukimu pasirinko „Suns“, tačiau vėliau jį iškeitė į „Golden State Warriors“. Tuo metu laisvuoju agentu buvęs Aronas Baynesas sukirto rankomis su San Antonijaus „Spurs“. Australas Lietuvoje žaidė 2009-2010 metų sezone, tai buvo jo pirmasis sezonas Europoje. „Jei reikėtų išskirti du mano treniruotus talentus, tai būtų Baynesas ir Artiomas Parachovskis, – tinklalapiui LKL.LT prisiminimais dalijosi „Lietuvos ryte“ Baynesą treniravęs Rimas Kurtinaitis. – Buvau sakęs frazę, kad jei rusas išmokina mešką važiuoti dviračiu, tai mes išmokinsime Baynesą žaisti krepšinį. Neturėjau omenyje jo ribotos perspektyvos, turėjau galvoje krepšininko nenugludintą talentą.“ 23-ejų Baynesas LKL čempionate rinko po 9,3 taško bei 3,6 atkovoto kamuolio, o vilniečiai, finale pranokę „Žalgirį“, iškovojo pagrindinį šalies titulą. Apie kovingo australo pavyzdinę darbo etiką legendos sklinda ligi šiol. „Baynesas gal nebuvo super talentingas, bet turėjo labai gerus fizinius duomenis. Aukštai šoko, buvo labai stiprus fiziškai ir pakantus skausmui. Pamenu, kai jam buvo lūžęs pirštas, tai jis toliau treniravosi. Jam nereikėjo dviejų ar trijų savaičių poilsio, jis treniravosi iš karto. Jis buvo tikras kovotojas, labai darbštus. Mes pasilikdavome su asistentu Robertu Kuncaičiu po treniruotės ir individualiai dirbdavome su australu. Tai laikais „Lietuvos ryto“ treniruotės trukdavo po dvi su puse ar tris valandas, o su Baynesu mes dar valandą dirbdavome individualiai. Jis dirbdavo su tokia energija ir noru, kad nutraukus treniruotę griūdavo ir nebegalėdavo tęsti, nes iš sportbačių reikėdavo prakaitą išsipilti. Baynesas nueidavo iki tokio lygio, kad mes pirmas 15 minučių valydavome tą prakaitą, tačiau vėliau jau nebūdavo prasmės ir tekdavo nutraukti treniruotę“, – pasakojo dabartinis „Lietuvos ryto“ treneris. 2014-aisiais Baynesas tapo NBA čempionu, o šioje lygoje rungtyniauja ligi šiol – šį sezoną gina Bostono „Celtics“ garbę. Sėkminga karjera NBA lygoje pasigirti negali kitas buvęs sostinės komandos žaidėjas Nedovičius. Epizodinį vaidmenį „Warriors“ komandoje atlikęs serbas sužaidė 24 mačus, rinko po 1,1 taško bei po sezono sugrįžo į Europą. „Lietuvos rytas“ visada pirkdavo jaunesnius žaidėjus, kurie turėtų perspektyvą būti parduoti į Eurolygos ar net NBA komandas. Nedovičius buvo jaunas, fiziškai stiprus bei viešai žinomas talentas. Serbas turėjo fizinį pranašumą prieš kitus, gerą šuolį, plastiką, o tai yra labai aktualu NBA krepšiniui“, – dėstė buvęs Nedovičiaus komandos draugas Simas Buterlevičius, šį sezoną rungtyniaujantis Utenos „Juventus“ klube. Sostinės komandoje Nedovičius buvo vienas pagrindinių krepšininkų. 21-erių įžaidėjas LKL pirmenybėse rinkdavo po 11,1 taško, atkovodavo po 2,4 kamuolio bei atlikdavo po 3,8 rezultatyvaus perdavimo. Praėjusį sezoną su Malagos „Unicaja“ gynėjas laimėjo Europos taurę, o šį sezoną jis kaunasi Eurolygoje. Trečiasis buvęs LKL krepšininkas 2013-aisiais debiutavęs NBA lygoje – amerikietis Arinze Onuaku. 206 cm ūgio ir 125 kg svorio galingo puolėj viešnagė Lietuvoje buvo trumpa – atstovaudamas Klaipėdos „Neptūnui“ Onuaku sužaidė tris mačus, rinko po 12 taškų ir 7 atkovotus kamuolius, tačiau dėl kelio traumos sutartis buvo nutraukta abipusiu susitarimu. „Su juo pasistumdyti buvo reikalų. Nors turėjo didelę masę, tačiau gerai bėgo sprintus bei aukštai šoko. Tikrai atletiškas žaidėjas. Jis nebuvo visiškai atsigavęs po traumos, o pas mus patyrė dar vieną, tad matėsi, kad negali pilnai atsiskleisti“, – pasakojo Onuaku komandos draugas uostamiestyje Simas Galdikas. Onuaku NBA lygoje atstovavo keturioms ekipoms bei iš viso sužaidė 19 mačų. Vidutiniškai rungtyniavo po 6,6 minutės, pelnė 1,8 taško bei atkovojo po 1,8 kamuolio. Praėjus dviem metams į NBA lygą persikėlė Bobanas Marjanovičius, dar 2011-aisiais žaidęs Kauno „Žalgiryje“. Po karjeros etapo Lietuvoje serbas rungtyniavo dar penkiose ekipose, kol galiausiai atsidūrė Greggo Popovichiaus treniruojamoje „Spurs“ ir rado savo vietą po saule NBA lygoje. Trečiąjį sezoną NBA lygoje žaidžiantis Marjanovičius sezoną pradėjo Detroito „Pistons“, bet mainų būdu atsidūrė Los Andželo „Clippers“. Šį sezoną serbas vidutiniškai pelno po 6,2 taško ir atkovoja po 3 kamuolius. Panašią statistiką 222 cm ūgio milžinas turėjo ir Kaune, būdamas dar 22-ejų metų amžiaus – 5,6 taško bei 3,5 atkovoto kamuolio. „Galingas, geri fiziniai duomenys, aukštas bei su labai minkštu metimu, – serbą prisiminė trumpai jį „Žalgiryje“ treniravęs Rimantas Grigas. – Buvo momentų, kai Marjanovičius sužaisdavo labai gerai, tikrai ne kiekviena komanda turi tokių išskirtinių duomenų vidurio puolėją. Serbas turėjo labai geras žmogiškąsias savybes. Tai didelis ir geras žmogus.“ Paskutiniuoju į NBA persikėlusiu buvusiu LKL legionieriumi tapo Nicolas Laprovittola. Pusmetį 2015-ųjų sezone „Lietuvos ryte“ žaidęs argentinietis 2016-aisiais atsidūrė užsieniečius mėgstančioje „Spurs“ ekipoje. Nuotr. Fotodiena.lt/E.Blaževičius Į Vilnių Laprovittolą atsigabeno strategas Marcelo Nicola, tačiau pastarajam išvykus, įžaidėjas ilgai sostinėje neužsibuvo. „Komandos vairą perėmus Tomui Pačėsui mes gaudavome didelius krūvius, per savaitę būdavo dvi tikrai aštrios treniruotės, o tai Laprovittolai nelabai patikdavo. Po kurio laiko jis paliko mūsų komandą“, – prisiminimais dalijosi buvęs argentiniečio komandos draugas Mindaugas Lukauskis, šį sezoną vėl dėvintis „Lietuvos ryto“ marškinėlius. Laprovittola LKL pirmenybėse rinkdavo po 10,3 taško bei atlikdavo po 3,8 rezultatyvaus perdavimo. NBA lygoje įžaidėjas iš Argentinos išbuvo beveik du mėnesius, sužaidė 18 mačų bei buvo atleistas. „Spurs“ ekipoje Laprovittola rinko po 3,3 taško bei 1,8 rezultatyvaus perdavimo. „Nepasakyčiau, kad buvo kažkoks įspūdingas žaidėjas. Tai neblogas įžaidėjas, turintis gerą metimą, tačiau nelabai mėgo sunkiai treniruotis ar gerai gintis“, – dėstė Lukauskis. Kontraktus su NBA klubais turėjo ir Nikita Morgunovas bei Mirza Begičius, tačiau šie krepšininkai stipriausioje planetos lygoje taip ir nedebiutavo. 1997 – 1999 sezonuose rungtyniavęs Kauno „Atlete“ žaidęs rusas buvo patraukęs Portlando „Trail Blazers“ dėmesį, tuo metu slovėnas Begičius, 2009 – 2010 metų sezone gynęs „Žalgirio“ garbę, 2015-aisiais buvo sukirtęs rankomis su Naujojo Orleano „Pelicans“.

LKL Taip pat skaitykite: Kavaliauskas – apie „Rockets“ kvietimą ir karjeros kelią „Žalgirio“ link LKL išvykėliai: skaudžiausios netektys ir vilčių nepateisinę žaidėjai „Žalgirį“ nokautavęs Biručio dėjimas tapo LKL turo puošmena Atsinaujinusi trauma užbaigė košmarišką Vaitkaus sezoną Auklėtinių nesupratęs Jasikevičius liaupsino „Šiaulius“: „Žaidė tikrai įspūdingai“ „Vytautui“ prireiks stebuklo – „Nevėžis“ atitrūko per tris pergales Rodyti komentarus Asilai Kurtinys asilas vartosi ir kitaip bando savo žodžius interpretuoti. Nu točnas prakliataja škura



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 1

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.