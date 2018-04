Kiek atkrintamosiose varžybose gali pasiekti be Irvingo likusi „Celtics“?

Nuotr.: AP – Scanpix

Bostono „Celtics“ atkrintamosiose varžybose turės verstis be Kyrie Irvingo – žaidėjas gulsis ant operacinio stalo





18 rungtynių be savo lyderio šį sezoną žaidusi „Celtics“ iškovojo 12 pergalių ir patyrė 6 pralaimėjimus





ESPN prognozuoja, jog be pagrindinio žaidėjo likusi „Celtics“ kris Rytų konferencijos pusfinalyje

Bostono „Celtics“ svarbiausiose sezono kovose versis be lyderio Kyrie Irvingo, o JAV sporto naujienų giganto ESPN žurnalistas Kevinas Peltonas apžvelgė, kokios šios Masačusetso valstijos komandos galimybės atkrintamosiose varžybose.

Akivaizdu, kad vidutiniškai po 24,4 taško per rungtynes renkančio žaidėjo praradimas turės didelę įtaką komandos puolimui. Šį sezoną be savo lyderio žaidusi komanda iškovojo 12 pergalių ir patyrė 6 pralaimėjimus.

Per 18 Irvingo praleistų rungtynių, „Celtics“ rinko mažiau taškų ir turėjo dar labiau pasikliauti savo gynyba, kuri yra geriausia lygoje. Paradoksalu, tačiau žaidžiant be Irvingo gynyba tampa dar geresnė. Komanda, vidutiniškai praleidžianti po 4,8 taško mažiau nei lygos vidurkis, be Irvingo gynėsi dar geriau – praleido 5,3.

Komanda be Irvingo pelnydavo 4,1 taško mažiau, nei įprastai praleisdavo jų oponentai. Pagal šiuos rodiklius komanda yra 26 vietoje visoje lygoje.

Vistik kyla klausimas, kuris žaidėjas gali tapti komandos vedliu iškritus pagrindinei žvaigždei? Reiktų atkreipti dėmesį, kaip Bostono komandos puolimas keitėsi lyderiui sėdint ant atsarginių žaidėjų suolo. „Celtics“ startinis penketas tuomet žaidė tolygiau – Terry Rozieras, Jaylenas Brownas ir Jaysonas Tatumas būdami aikštėje užbaigė 23–24 procentus komandos atakų. Kuomet aikštėje būdavo Irvingas, jo atakų užbaigimo procentas siekė 31 procentą.

Nėra jokių abejonių, kad didesnį vaidmenį įgaus ir šeštasis komandos žaidėjas Marcusas Morrisas, šiuo metu nežaidžiantis dėl atliktos nykščio operacijos, bei gerus rodiklius demonstruojantis Gregas Monroe.

Sezono praktika įrodė, kad be Irvingo likusi komanda daugiau rėmėsi tritaškiais metimais. Nors, nesant Irvingui, Tatumo taiklumas suprastėdavo (nukrisdavo nuo 45 iki 36 procentų), komandos tritaškių vidurkio procentas šoktelėdavo (nuo 37,6 iki 38,3 procento). Tritaškių taiklumas iš dalies priklauso ir nuo sėkmės faktoriaus, tačiau statistika rodo, jog tai gali tapti vienu iš aštriausių „Celtics“ ginklų atkrintamosiose varžybose.

Kiek toli gali žengti Bostono komanda? ESPN pažymi, kad nepaisant lyderio praradimo, „Celtics“ turėtų būti favoritais pirmajame atkrintamųjų varžybų etape. Bostono komandai, kuri greičiausiai liks antra Rytų konferencijoje, egzistuoja trys galimi varžovai – Milvokio „Bucks“, Vašingtono „Wizards“ ir Majamio „Heat“. Turint aikštės pranašumą, visos trys komandos yra įveikiamos net ir be pagrindinio lyderio.

Pusfinalyje greičiausiai lauktų trečią vietą didžiausią šansą turinčios užimti Klivlendo „Cavaliers“ arba Filadelfijos „76ers“ komandos. Čia gali prasidėti sunkumai – pajėgiausius žaidėjus turinčios ir formą vis gerinančios Klivlando bei Filadelfijos ekipos kruopščiai parengtų planus, kaip nubausti nukraujavusią „Celtics“.

Didžiausia Bostono komandos viltis buvo Irvingo sugrįžimas iki Rytų konferencijos pusfinalių pradžios. Kuomet ši galimybė tapo neįmanoma „Celtics“ gali išgelbėti nebent nusišypsojusi sėkmė ir demonstruojamas fantastiškas tritaškių taiklumas. Kitu atveju, antrąją vietą Rytų konferencijos reguliariojo sezono vietą užimančios komandos žygis atkrintamosiose varžybose gali trukti trumpiau nei įprasta.