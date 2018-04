TDaY

Zalbajobai pamirsta, kad Rytas KMT finale lose be kyderio Petterson, kuris per kitus macys tiesiog tyciojosi is zalgirio ir ju kapitono Pauliaus Skuciuno. Spjaude kaip Rudy Fernandezas savo laiku u veida Jankiui :DD



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt