Žvėriškai žaidęs Sabonis Šarlotėje gerino karjeros rekordus

Julyanas Stone'as Nuotr.: AP – Scanpix

Domantas Sabonis Nuotr.: AP – Scanpix

Bojanas Bogdanovičius ir Dwightas Howardas Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Domantas Sabonis ir Bojanas Bogdanovičius Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Victoras Oladipo Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Julyanas Stone'as Nuotr.: AP – Scanpix Domantas Sabonis Nuotr.: AP – Scanpix Bojanas Bogdanovičius ir Dwightas Howardas Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix Domantas Sabonis ir Bojanas Bogdanovičius Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix Victoras Oladipo Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

„Pacers“ išvykoje 123:117 nugalėjo „Hornets“





Domantas Sabonis per pirmąjį kėlinį surinko 14 iš 31 komandos taško





Iš viso lietuvis pelnė 30 taškų ir pagerino karjeros rekordą





Taip pat puolėjas užfiksavo naujus geriausius pataikytų ir išmestų metimų rodiklius





Statistika

Fantastiškai rungtynes pradėjęs Domantas Sabonis per pirmąjį kėlinį pelnė 14 iš 30 taškų, pagerino asmeninį karjeros rezultatyvumo rekordą Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir atvedė Indianos „Pacers“ (48-33) į nelengvą pergalę.

Foto galerija Bojanas Bogdanovičius ir Dwightas Howardas Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix Victoras Oladipo Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix Julyanas Stone'as Nuotr.: AP – Scanpix Domantas Sabonis ir Bojanas Bogdanovičius Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix Domantas Sabonis Nuotr.: AP – Scanpix Lance'as Stephensonas Nuotr.: AP – Scanpix Kemba Walkeris Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix Domantas Sabonis Nuotr.: AP – Scanpix Domantas Sabonis Nuotr.: AP – Scanpix

Nate'o McMillano auklėtiniai su lietuviu priešakyje svečiuose 123:117 (31:25, 39:32, 25:24, 28:26) įrodė pranašumą prieš Šarlotės „Hornets“ (35-46), su kuria trečiadienį dar kartą surems ginklus paskutinėse reguliariojo sezono rungtynėse.

Antrąją susitikimo minutę Mylesą Turnerį pakeitęs Sabonis per 38 minutes iš žaidimo metė ir pataikė rekordiškai daug – 21 dvitaškį, iš kurių tikslą pasiekė 13. Jis taip pat dar realizavo 4 baudas, atkovojo 8 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, 2 sykius suklydo ir 5 kartus prasižengė.

Ankstesnis jo rezultatyvumo rekordas buvo 24 taškai, o pataikytų ir išmestų metimų atitinkamai 10 ir 17. Domanto tėvo Arvydo Sabonio geriausias karjeros rezultatyvumo rezultatas – 33 taškai.

Kartu su lietuviu puolime siautėjęs Victoras Oladipo pelnė 27 taškus, pataikęs 9/11 dvitaškių ir 3/4 tritaškių. Tuo metu Lance'as Stephensonas buvo labai arti trigubo dublio – 8 taškai, 10 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų.

Ketvirtojo kėlinio viduryje Saboniui pelnius du taškus su pražanga, „Pacers“ dominavo aikštėje – 115:96, tačiau tada per puspenktos minutės tesukrapštė vos 3 taškus. Per šią atkarpą „Hornets“ surinko 18 taškų ir, prieš prasidedant paskutinei minutei, priartėjo per keturis taškus – 114:118.

Vėliau prie baudų metimų linijos stoję „Pacers“ atstovai pataikė penkias baudas iš šešių ir neatidavė pergalės šeimininkams – 123:114.

„Hornets“: Malikas Monkas 22, Marvinas Williamsas 16, Willy Hernangomezas 14 (8 atk. kam.), Kemba Walkeris ir Jeremy Lambas – po 12, Michaelas Kiddas-Gilchristas 11, Dwightas Howardas 10 (12 atk. kam.).

„Pacers“: Domantas Sabonis 30 (13/21 metimai, 8 atk. kam.), Victoras Oladipo 27 (12/15 metimai), Bojanas Bogdanovičius, Cory Josephas ir Glennas Robinsonas – po 13.