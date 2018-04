Kupšu besidžiaugiantis Urbonas: „Dar vieną sezoną Utenoje ir tada į „Žalgirį“ arba „Lietuvos rytą“ tikrai“

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Utenos „Juventus“ klubą Vilniuje pirmyn vedęs Mindaugas Kupšas pratęsė galingą seriją Lietuvos krepšinio lygoje. Pirmadienį 27-ąjį gimtadienį minėjęs centras dvikovoje su „Lietuvos rytu“ varė varžovus į neviltį bei surinko 23 taškus.

Rungtynių žaidėjas Travis Peterson Taškai 22 Naudingumas 29 Baudų metimai 100% 5/5 Atkovoti kamuoliai 10

Tai buvo devintas jo mačas paeiliui ir 13 iš paskutinių 14, kuomet jis peržengė dviženklę pelnytų taškų ribą. Dviejuose iš jų Kupšas surinko net 42 naudingumo balus bei neturėjo lygių LKL čempionate.

„Ot turime Utenoje tokio gero maisto, bulvių košės su kotletais, – juokavo apie savo auklėtinį kalbėjęs Žydrūnas Urbonas. – Iš tikrųjų dirbame su juo, šnekame. Žino, kur eina, ko nori. Dabar jis jau dirba ir individualiai. Bet jis yra šaunuolis, vadinasi išgirdo tą mano kritiką. Turi gerą sezoną, atsiskleidžia.

Kaip Antanas Sireika sakė apie Lauryną Birutį: „Dar vieną sezoną Šiauliuose“. Tai aš sakau Mindaugui: „Dar vieną sezoną Utenoje ir tada į „Lietuvos rytą“ arba „Žalgirį“ jau tikrai.“

Išsami paskutiniųjų penkerių Kupšo LKL rungtynių statistika:

MIN 2P M/A 3P M/A FT M/A REB AS ST TO BS RBS PF RF PTS EFF 04-10 Vilniaus Lietuvos rytas 33 58.8%

10/17 -

0/0 60%

3/5 5

3/2 0 1 2 2 0 0 3 23 23 04-07 Panevėžio Lietkabelis 28 62.5%

5/8 -

0/0 87.5%

7/8 6

4/2 0 0 0 2 0 5 5 17 21 03-31 Klaipėdos Neptūnas 34 83.3%

10/12 -

0/0 77.8%

7/9 14

10/4 0 0 0 0 0 4 9 27 42 03-24 Klaipėdos Neptūnas 24 50%

5/10 -

0/0 -

0/0 3

2/1 1 3 1 0 0 2 4 10 13 03-17 Panevėžio Lietkabelis 38 50%

6/12 -

0/0 92.9%

13/14 14

6/8 3 2 1 1 2 2 9 25 42

„Žalgirio“ krepšinio sistemą perėjęs Kupšas turėjo šansą save išbandyti stipriausioje šalies ekipoje, tačiau po 2013-2014 metų sezono jis atsisveikino su Kauno klubu bei tuomet patraukė į Estiją. Visgi pats Urbonas kol kas nėra tikras, ar ir dabar 215 cm ūgio vidurio puolėjas pritaptų aukštesniame lygyje.

„Žinote, kiekvienam treneriui čia yra svarbu. Mindaugas – toks tipinis centro puolėjas, kuris kai kuriems treneriams galbūt netinka prie gynybos sistemos. Čia labai sunku pasakyti. Kad jis dėjo žingsnį į priekį, jūs patys tą matote. Aš manau, kad jis galėtų (žaisti galingesniame klube), o tai turėtų spręsti būsimi aukščiausių komandų treneriai“, – tęsė Urbonas.

Nepaisant galingo Kupšo žaidimo ir 16 rezultatyvių perdavimų atlikusio Dovio Bičkauskio indėlio, „Juventus“ sostinėje pralaimėjo 75:78. Po iškovotos pergalės „Lietuvos ryto“ strategas Rimas Kurtinaitis pabrėžė, jog šioje akistatoje neturėjo lygiaverčio krepšininko dvikovoje su Kupšu.

„Neturime tokio kalibro žaidėjo, neturime tokio ūgio. Martynas Echodas dar per jaunas, jį sustumdo, Loukas Mavrokefalidis – per žemas. Kupšas visiems įmeta 20 taškų, įmetė ir mums. Svarbu, jog mes uždarėme jų lyderius, kad Dovis Bičkauskis neįmestų 20 taškų, kad Arvydas Šikšnius neįmestų 20-30 taškų, ką jis padaro vis dažniau. Tą mes susitvarkėme ir dėl to laimėjome“, – kalbėjo Kurtinaitis.