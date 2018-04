Balandžio 12-osios NBA pulsas: džiaugsmas Mineapolyje ir Westbrooko pasiekimas

Nuotr.: AP – Scanpix

NBA finišavo reguliarusis sezonas





Paskutinieji į atrkintamąsias varžybas įšoko Minesotos „Timberwolves“





Markelle'as Fultzas tapo jauniausiu žaidėju, surinkusius trigubą dublį





Russellas Westbrookas antrą sezoną iš eilės baigia rinkdamas trigubo dublio vidurkius





Neprametantis Jakobas Poeltlas





Kuklenis Andre Igramo pasirodymas

Balandžio 12-osios NBA pulsas

BAIGĖSI. 82 rungtynių reguliariojo sezono maratonas baigėsi. Praėjusią naktį vyko 12 dvikovų ir jose ekipos išsiskirstė tikslias vietas Rytų bei Vakarų konferencijose.

Atkrintamųjų varžybų, kurios startuoja šeštadienį, poros atrodo taip:

Rytų konferencija:

Toronto „Raptors“ (1) – Vašingtono „Wizards“ (8)

Bostono „Celtics“ (2) – Milvokio „Bucks“ (7)

Filadelfijos „76ers“ (3) – Majamio „Heat“ (6)

Klivlando „Cavaliers“ (4) – Indianos „Pacers“ (5)

Vakarų konferencija:

Hjustono „Rockets“ (1) – Minesotos „Timberwolves“ (8)

„Golden State Warriors“ (2) – San Antonijaus „Spurs“ (7)

Portlando „Trail Blazers“ (3) – Naujojo Orleano „Pelicans“ (6)

Oklahomos „Thunder“ (4) – Jutos „Jazz“ (5)

PASINAUDOJO PROGA. Aaronas Baynesas geriausiai išnaudojo tai, kad didžioji dalis Bostono „Celtics“ pagrindinių žaidėjų buvo ilsinami per paskutinį reguliariojo sezono mačą. Australas pelnė 26 taškus (karjeros rekordas) ir atkovojo 14 kamuolių, o jo ekipa 110:97 nugalėjo Bruklino „Nets“. „Celtics“ žaidė be Alo Horfordo, Jayleno Browno, Jaysono Tatumo, Terry Rozier ir Marcuso Morriso, nekalbant apie šį sezoną nebežaisiančius Kyrie Irvingą ir Gordoną Haywardą bei Marcusą Smartą, kuris veikiausiai praleis pirmąjį atkrintamųjų varžybų etapą.

NELAIMINGI. „Nets“ pamiršo, ką reiškia sezoną baigti pergalingai – jie jau 11 metų iš eilės pralaimi paskutines sezono rungtynes.

PERVAŽIAVO. Filadelfijos „76ers“ į atkrintamąsias varžybas įriedėjo su 16 pergalių serija. Paskutiniąja šios komandos auka tapo Milvokio „Bucks“, kurią reguliariojo sezono finiše „Sixers“ sudorojo 130:95. Dar pirmoje mačo dalyje „76ers“ pirmavo net 41 taško persvara (70:29), o fanai skandavo klubo šūkiu tapusį „Trust the Process“ (pasikliaukite procesu, angl.)

JAUNIAUSIAS. Net 68 rungtynes dėl peties traumos praleidęs Markelle’as Fultzas su trenksmu baigė savo pirmąjį profesionalo reguliarųjį sezoną. Jis surinko 13 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų bei tapo jauniausiu visų laikų NBA žaidėju, atlikusiu trigubą dublį. Jis tai padarė būdamas 19 metų ir 317 dienų amžiaus. Ankstesnis rekordas priklausė Lonzo Ballui, tai pasiekusiam šio sezono pradžioje.

NEEILINIS. Russellui Westbrookui reikėjo bent 16 atkovotų kamuolių, kad antrus metus iš eilės reguliarųjį sezoną baigtų su trigubo dublio vidurkiais, ir jis tai padarė. Mačo su Memfio „Grizzlies“ trečiajame kėlinyje gynėjas sugriebė 16-ąjį kamuolį, o dvikovą baigė atkovojęs 20 kamuolių, ir tapo pirmuoju žaidėju NBA istorijoje, du sezonus surinkusiu dviženklius rodiklius trijose statistinėse kategorijose.

Westbrookas pelnė vos 6 taškus, krepšį atakavęs 9 kartus ir pataikęs tik du. Abu pastarieji skaičiai – mažiausi jam šį sezoną.

PAGARBA. Prieš rungtynes Westbrookas į aikštės vidurį išsivedė „Thunder“ veteraną Nicką Collisoną. Gynėjas pareiškė nežinąs, ar tai paskutinės veterano rungtynės reguliariajame sezone, bet norįs, kad publika tinkamai įvertintų 37 metų puolėjo indėlį į komandos istoriją.

PIRMĄ KARTĄ. LeBronas Jamesas pirmą kartą karjeroje išbėgo į aikštę visose 82 reguliariojo sezono dvikovose. Praėjusios nakties mače jis žengė į aikštę, bet joje praleido vos 11 minučių ir iš šono stebėjo, kaip jo Klivlando „Cavaliers“ 98:110 pralaimi Niujorko „Knicks“.

Šį sezoną 33 metų Jamesas per rungtynes vidutiniškai pelnydavo po 27,5 taško, atlikdavo po 9,1 rezultatyvaus perdavimo ir atkovodavo po 8,6 kamuolio. Pastarieji du rodikliai – geriausi per jo karjerą NBA.

Iš aikštės jis buvo išimtas tada, kai pelnė 10-ąjį tašką ir pratęsė rungtynių, per kurias pelno dviženklį taškų skaičių, seriją iki 873.

ATSIPŪTĖ. Minesotos „Timberwolves“ 14 sezonų paeiliui nepatekdavo į NBA atkrintamąsias, bet ši serija pagaliau baigėsi. Dvikovoje dėl paskutinės atkrintamųjų varžybų vietos Mineapolio ekipa namie per pratęsimą 112:106 palaužė Denverio „Nuggets“ ir nutraukė ilgiausią buvusią NBA seriją be atkrintamųjų varžybų. Tai buvo pirmas kartas per 21 metus, kai paskutinę reguliariojo sezono dieną dvi komandos tarpusavio dvikovoje sprendė, kuri iš jų pateks į atkrintamąsias.

NESIMAIŠYK. „Timberwolves“ pergalę baudų metimais paskutinėmis pratęsimo sekundėmis įtvirtino Andrew Wigginsas. Jo komandos draugas Jimmy Butleris atskleidė, kad norėjo padrąsinti komandos draugą prieš metimus, tačiau šiam to nereikėjo.

„Priėjau ir pasakiau: „Wiggsai, žinau, kad gali tai padaryti“. Tada jis man liepė pasitraukti. Rimtai. Jis pasakė „Traukis“. Aš tada sakau „Gerai, atsiprašau“. Ir jis ramiai sumetė abi baudas. Nuo šiol liksiu savo vietoje“, – pusiau juokais, pusiau rimtai pasakojo Butleris.

PRITRŪKO SĖKMĖS. „Nuggets“ liko per plauką nuo atkrintamųjų, nors ją skyrė vos 2 pergalės ketvirtosios Vakarų konferencijos vietos. Neįtikėtinai atrodo ir faktas, kad Denverio klubas finišavo paskutinis Šiaurės Vakarų divizione, nors nuo jį laimėjusio Portlando „Trail Blazers“ atsiliko tik 3 pergalėmis. Tai buvo pirmas kartas per 14 metų, kai NBA pakeitė divizionų tvarką, kad paskutinę diviziono ekipą nuo pirmosios skirtų mažiau nei 11 pergalių.

NAUJI VEIDAI. Reguliariojo sezono pabaigoje komandoms taupant pagrindinius žaidėjus, progą pasireikšti gauna mažiau matyti veidai. Detroito „Pistons“ komandoje tokiu šansu pasinaudojo centras Ericas Morelandas, dvikovą pradėjęs vietoje traumuoto Andre Drummondo. Morelandas per 41 minutę pelnė 16 taškų, atkovojo 17 kamuolių, blokavo 4 metimus ir perėmė 4 kamuolius. Visi rodikliai – geriausi per jo karjerą.

GERA PRADŽIA. „Pistons“ liko už atkrintamųjų varžybų borto, nors sezoną pradėjo 14-6. Per likusią sezono dalį Detroito krepšininkai užfiksavo tik 25-37 rezultatą ir galiausiai finišavo devintoje Rytų konferencijos vietoje.

REKORDAS. Majamio „Heat“ komandos snaiperis Wayne’as Ellingtonas įsirašė į klubo rekordų knygas. Mače su Toronto „Raptors“ jis pataikė 8 tritaškius ir sezoną baigė realizavęs 227 tolimus metimus. Tai – naujas „Heat“ rekordas. Ankstesnis (225) priklausė Damonui Jonesui ir buvo pasiektas 2004-2005 m. sezone.

NEPRAMETA. Toronto „Raptors“ aukštaūgis Jakobas Poeltlas pastaruoju metu atakuoja neužsikirsdamas. Per paskutines 8 rungtynes jis realizavo net 34 iš 39 metimų. Jis taip pat tapo vieninteliu Kanados klubo krepšininku, pasirodžiusiu visose 82 reguliariojo sezono rungtynėse.

ŽADA KOVĄ. „Raptors“ atkrintamosiose kausis su Vašingtono „Wizards“, kurie Rytuose finišavo aštuntoje pozicijoje. JAV sostinės krepšininkai nežada lengvo pasivaikščiojimo varžovams.

„Turime komandą, kurioje yra daug veteranų. Kartu žaidžiame daug metų ir buvome ne viename mūšyje. Turime žaisti savo žaidimą, tik atiduoti daugiau energijos, nei buvo šiandien“, – po pralaimėjimo paskutiniame reguliariojo sezono mače sakė „Wizards“ centras Marcinas Gortatas.

KUKLIAU. Triukšmingai debiutavęs NBA, Andre Ingramas antrajame mače su Los Andželo „Lakers“ nebuvo toks spindintis. 32 metų gynėjas žaidė net 35 minutes, pelnė 5 taškus ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus, bet pataikė tik 2 metimus iš 9. Jo ekipa sezoną baigė pergalingai – 115:100 įveikta kita miesto komanda „Clippers“.

KOKS SKIRTUMAS. Hjustono „Rockets“ jau buvo užsitikrinę geriausią rezultatą NBA, todėl paskutinis mačas Sakramente jai nieko nereiškė. Teksaso ekipa išvykoje 83:96 nusileido Sakramento „Kings“, kuriai dabar priklauso ilgiausia serija be atkrintamųjų varžybų. Jose Sakramento klubas nebuvo 12 pastarųjų sezonų.

Visi praėjusios nakties rezultatai:

Dienos rekordai:

Gražiausių epizodų dešimtukas:

Dienos akimirka:

Markelle'ą Fultzą komandos draugai sveikina su pirmuoju trigubu dubliu Nuotr. AP – Scanpix

