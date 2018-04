Septynios Mezon NKL finalo ketverto intrigos

Nuotr.: D.Lukšta

Nuotr. D.Lukšta

Keturios stipriausios Mezon NKL komandos savaitgalį santykius aiškinsis Jonavoje. Penktadienį prasidėsiančiame finalo ketverto renginyje pusfinaliuose kausis Šakių „Vyčio“ – Kauno „Žalgirio-2“ ir Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ – Klaipėdos „Neptūno-Akvaservis“ komandas.

Prieš prasidedant šioms varžyboms, tinklalapis „nklyga.lt“ apžvelgia 7 didžiausias finalo ketverto intrigas.

Ar prasitęs „Vyčio“ pergalių serija? Šakių „Vytis“ į Mezon NKL finalo ketvertą atvyksta kaip labiausiai dominuojanti lygos ekipa nuo 2011 metų, kai užtikrintai pro visas varžoves pražygiavo Pasvalio „Pieno žvaigždės“. Pasvaliečiai tuomet laimėjo 37 rungtynes iš eilės, o per visą sezoną suklupo vos kartą.

Šakiečiai šiemet laimėjo 39 mačus iš 42 galimų (36-3 reguliariajame sezone ir 3-0 atkrintamosiose), o į Jonavą atsiveš net 22 pergalių iš eilės seriją. Atkrintamosiose savo varžovus, „Jonavos“ krepšininkus, „Vytis“ traiškė vidutine 31,7 taško persvara.

Pusfinalyje „Vyčio“ laukia Kauno „Žalgirio-2“ barjeras. Ši komanda atvyks stipriausios įmanomos sudėties – su Gyčiu Masiuliu ir Martynu Sajumi priekinėje linijoje.

„Vytis“ nuo pirmosios sezono dienos neslepia, kad šio sezono tikslas – čempionų titulas, todėl jeigu serija nutrūks ties 22 ar 23, jos niekas ateityje neprisimins.

Ar „Vyčiui“ reikėtų bijoti „Sūduvos-Mantingos“? Visų pirma, niekas nėra tikras, kad šios komandos šį sezoną dar susitiks: abiem dar reikia įveikti pusfinalio barjerą. Bet jeigu susitiks, „Sūduva-Mantinga“ yra bene didžiausias iššūkis „Vyčiui“.

Marijampoliečiai laimėjo du pastaruosius Mezon NKL finalus, todėl patirties tokiose dvikovose turi apsčiai. Maža to, pastaruoju metu „Sūduvos-Mantingos“ sportinė forma yra nuostabi – per paskutines 25 rungtynes ji iškovojo net 24 pergales. Vienintelė nesėkmė per šią atkarpą patirta dvikovoje su tuo pačiu „Vyčiu“.

Tarpusavio dvikovose „Sūduva-Mantinga“ šį sezoną du kartus įveikė „Vytį“, taip būdama atsakinga už du trečdalius visų Šakių klubo pralaimėjimų.

Ar Rytis Vaišvila įveiks buvusius auklėtinius? Antrajame Mezon NKL pusfinalyje „Sūduva-Mantinga“ kausis su Klaipėdos „Neptūnu-Akvaservis“ ir ši dvikova bus ypatinga Ryčiui Vaišvilai. Marijampolės klubo vairą pernai perėmęs Atlantos olimpinių žaidynių prizininkas puikiai pažįsta gimtosios Klaipėdos komandą – jis ją treniravo 4 sezonus ir 2015 metais triumfavo NKL, o 2017 metais žaidė finale.

Dabar „Neptūno-Akvaservis“ ekipoje rungtyniauja net 7 buvę Vaišvilos auklėtiniai, todėl treneris šią komandą pažįsta kaip nuluptą. Ar tai taps svarbiu veiksniu pusfinalio mače?

Kas taps finalo ketverto MVP? Paprastai tokiuose turnyruose garbingiausias individualus prizas atitenka laimėtojų komandos lyderiui. Kas toks būtų kiekvienoje ekipoje?

„Vyčio“ komandoje realiausias pretendentas į šį trofėjų būtų Gytis Radzevičius. Nesulaikomai šį sezoną žaidžiantis puolėjas per rungtynes pelno vidutiniškai po 15,8 taško, atkovoja po 6,5 kamuolio ir renka po 20,6 naudingumo balo. Tai – antras geriausias rezultatas lygoje.

Radzevičius dar nepraleido nė vienų rungtynių ir yra aiškiai išreikštas „Vyčio“ komandos lyderis, varžovus į neviltį varantis triuškinamais dėjimais.

Naudingesnis už jį iki šiol buvo tik Antanas Udras, „Sūduvos-Mantingos“ vidurio puolėjas, renkantis vidutiniškai po 21,5 naudingumo balo. Bene geriausias lygos vidurio puolėjas Marijampolėje kartu su Mariumi Valukoniu ir Aurimu Kieža suformuoja įspūdingą priekinę liniją.

„Neptūno-Akvaservis“ komandoje išsiskiria po 17,5 naudingumo balo renkantis Valdas Vasylius. 34 metų puolėjas turi net Eurolygos patirties, todėl jam tikrai nedrebės kojos finalo ketverto metu.

„Žalgirio-2“ komandoje išsiskiria Gytis Masiulis. Tik 10 rungtynių šį sezoną žaidęs puolėjas vidutiniškai pelnydavo po 18,3 taško, atkovodavo po 9,7 kamuolio ir rinkdavo po 28,7 naudingumo balų. Jeigu būtų sužaidęs bent pusę komandos rungtynių, su tokiu vidurkiu jis užtikrintai pirmautų lygoje.

Kas taps geriausiu snaiperiu? 14 taikliarankių antrąją varžybų dieną dalyvaus geriausio lygos snaiperio konkurse ir jame pirmiausia reiktų atkreipti dėmesį į kelias pavardes:

Karolis Lukošiūnas (Molėtų „Ežerūnas“). Jis buvo daugiausiai tritaškių reguliariajame sezone pataikęs (143) ir metęs (358) krepšininkas. Visa tai jis darė puikiu 39,9 proc. taiklumu.

Modestas Žaunieriūnas („Šilutė“). Taikliausias tarp snaiperių konkurso dalyvių, tritaškius šį sezoną realizavęs net 42,2 proc. taiklumu (87/206).

Andrius Aleksandrovas („Sūduva-Mantinga“). Marijampolės klubo gynėjas bus labiausiai patyręs snaiperių konkurso dalyvis, o šį sezoną jis iš toli atakuoja 41,1 proc. taiklumu, todėl natūralu iš jo tikėtis gerų rezultatų.

Kas triumfuos dėjimų konkurse? Martynas Pacevičius jaus publikos palaikymą ir bus neabejotinas jų favoritas – „Jonavos“ komandos aukštaūgis šį sezoną ne kartą drebino lankus Jonavos arenoje. Jam rimtą iššūkį gali mesti Matas Jogėla, kurio dėjimai šį sezoną dažnai puošė NKL savaitės dešimtukus.

Bene didžiausia šio konkurso netektis – Jeffery Perkinso nebuvimas. Per atkrintamąsias varžybas iš „Šilutės“ komandos pašalintas amerikietis dėl savo ypatingų atletinių savybių būtų buvęs laikomas šio konkurso favoritu.

Ar kas nors žengs į LKL? Stipriausia Mezon NKL komanda iškovoja teisę žengti į Lietuvos krepšinio lygą ir ten pakeisti paskutinę vietą užėmusią ekipą. Tiesa, prieš tai ji turi atitikti du pagrindinius reikalavimus – salės ir biudžeto.

Iš finalo ketverto komandų žengti į LKL realesnes galimybes turi veikiausiai tik „Vytis“. „Neptūnas-Akvaservis“ ir „Žalgiris-2“ negalėtų žaisti LKL, nes yra dukterinės šios lygos klubų komandos. „Sūduva-Mantinga“ turėjo teorinę galimybę keltis į LKL pernai ir užpernai, tačiau abiem atvejais jai kelią užkirto modernios arenos neturėjimas. Marijampolėje šiuo klausimu niekas nepasikeitė ir šiemet.

Tuo metu „Vytis“ neslepia, kad laimėjęs Mezon NKL pirmenybes, bandytų rekonstruoti salę Šakiuose arba keltųsi į kitą miestą, veikiausiai – Kauną. Čia yra bent dvi LKL standartus atitinkančios arenos, todėl „Vyčio“ norai gali virsti realybe.