Kartėlį dėl KMT trofėjaus jaučiantis Petersonas su „Žalgiriu“ norėtų išsiaiškinti LKL finale

Nuotr.: Fotodiena.lt

Paskutiniuosiuose dviejuose LKL derbiuose principinį Vilniaus „Lietuvos ryto“ varžovą Kauno „Žalgirį“ į neviltį varęs Travisas Petersonas buvo pagrindinis ypatingai saldžių sostinės klubui pergalių kalvis.

Kauniečių krepšio tinklelį taikliais metimais pjaustęs amerikietis antrajame tarpusavio susitikime pelnė 17 taškų, o trečiajame, pataikęs 3/3 dvitaškių ir 4/4 tritaškių, žalgiriečiams atseikėjo 21 tašką, surinko 31 naudingumo balą ir užfiksavo iki šiol nepagerintą asmeninį LKL rekordą.

Svaraus legionieriaus indėlio „Lietuvos rytui“ prireiks ir penktadienį Kaune, kur vilniečiai paskutinį kartą LKL reguliariajame sezone stos į mūšį su vietos „Žalgiriu“.

„Nemanau, kad tokį mano žaidimą lemia specifinė priežastis, – apie galingus asmeninius pasirodymus prieš „Žalgirį“ atsiliepė Petersonas. – Mano nusiteikimas kiekvienoms rungtynėms – vienodas. „Žalgiris“ – gera komanda ir galbūt būtent tose dvikovose man atsiveria daugiau galimybių dėl jų gynybos, labiau koncentruotos į aukštaūgius. Dėl to man atsiveria laisvi keliai metimams.

Be to, manau, kad mes itin gerai dalijamės kamuoliu ir judame be jo. Tai tęsiasi iš rungtynių į rungtynes ir tiesiog naudojuosi galimybėmis metimams. Asmeniškai, esu tuo patenkintas, tačiau mano nusiteikimas visoms rungtynėms – vienodas. Žaidžiant su „Žalgiriu“, visada norime laimėti. Tikiuosi, jog susitiksime su jais ir atkrintamosiose, labiausiai tikėtina, kad finale.“

Krepšiniu gyvenantis amerikietis nelieka abejingas ir galingiausio Lietuvos klubo istoriniam žygiui Eurolygoje. Užsiminęs apie tai, Petersonas išreikė pagarbą į atkrintamąsias patekusiems žalgiriečiams, iš kurių, pasak jo, Europa gali sulaukti ir skambesnių pareiškimų.

„Man apskritai patinka žiūrėti krepšinį ir tuo pačiu Eurolygą. Esu sužavėtas tokiu jų demonstruojamu krepšiniu, kuris kartais netgi skiriasi nuo Eurolygos tipo krepšinio. Žalgiriečiai atrodo puikiai dėl to, kadangi žaidžia kitaip nei kiti ir tai jiems pavyksta įgyvendinti.

Kol kas jie Eurolygoje atrodė puikiai, manau, kad kauniečiai dar gali nustebinti ir atkrintamosiose. Žinoma, „Žalgiris“ jau pateikė siurprizą patekdamas ten, tačiau jie, atrodo, ir toliau patriukšmaus“, – mintimis dalijosi Petersonas.

Siautėjant įsibėgėjusiam Petersonui, „Lietuvos rytui“ pavyko prieš „Žalgirį“ užfiksuoti tebeegzistuojančią dviejų pergalių seriją LKL, tačiau vėliau, legionieriui iš JAV iškritus iš rikiuotės, vilniečiai praleido skausmingą daugkartinių Lietuvos čempionų smūgį Karaliaus Mindaugo taurės finale – jie krito 62:81, o dar visiškai tuomet neatsigavęs puolėjas savo ekipai padėti galėjo tik energingu palaikymu nuo atsarginių žaidėjų suolelio.

Tą sezono momentą Petersonas prisimena su širdgėla, kuri „Lietuvos ryto“ komandai pridės dar daugiau motyvacijos šiandienos mače.

„Negalvoju, kad tai bus revanšo siekiamybė, bet kartėlis vis tik yra. Aš asmeniškai negalėjau padėti komandai, kadangi sirgau. Žinome, kad galime kautis su jais, tačiau tose rungtynėse neatrodėme taip, kaip galime žaisti, ir skaudžiausia, jog tas mačas nulėmė trofėjų.

Šis mačas bus gana panašus kaip su Alytaus „Dzūkija“, „Šiauliais“ ar kuria nors kita komanda, bet su didesne svarba, žinant, jog tai paskutinė dvikova prieš atkrintamąsias, o tuo pačiu gali būti ir mūšis dėl pirmosios vietos“, – pasakojo Petersonas.

Į LKL turnyrinės lentelės viršūnę vilniečiai pakiltų jau šį vakarą, jei tik laimėtų Nemuno saloje. Nesėkmės atveju, „Lietuvos ryto“ ambicijos triumfuoti reguliariajame sezone liktų kiek mažiau realesnės, atsižvelgiant į tai, jog vilniečių penkerių rungtynių atkarpoje lauks akistatos su dviem pirmajame ketvertuke esančiomis komandomis – Klaipėdos „Neptūnu“ ir Panevėžio „Lietkabeliu“. Su pastarąja dar kovos ir „Žalgiris“.

„Pagal dabartinę situaciją, viskas – mūsų rankose, o tai leidžia jaustis patogiai, – sakė Petersonas. – Reikia laimėti vienas rungtynes ir tada žiūrėti į kitas. Šios su „Žalgiriu“ – tikriausiai pačios svarbiausios paskutinėje atkarpoje. Laimėjus prieš kauniečius, žvelgsime toliau. Tikiuosi, jog mums pavyks (užimti pirmąją vietą), o šis pasiekimas būtų geras rodiklis, jog demonstruojame gerą krepšinį. Jeigu taip žaisime, aš tikiu mūsų šansais.“

Pirmą sezoną „Lietuvos ryte“ žaidžiantis 32-ejų legionierius jau pajuto, jog dvikovų su žalgiriečiais metu vyksta neeilinė kova ne tik tarp dviejų stipriausių Lietuvos komandų, bet ir tarp didžiausių šalies sirgalių grupių bei miestų. Tą jis suprato po pirmojo sezono mūšio, kuriame emocijos liejosi per kraštus.

„Kai žaidėme su „Žalgiriu“ pirmą kartą namuose, tai buvo geros rungtynės, visi bilietai buvo išparduoti ir žmonės užpildė areną. Tačiau pergalė Kaune, kuomet kartu atvyko ir 500–600 mūsų sirgalių, leido pajusti žmonių spinduliuojamą meilę komandai, miestui to derbio metu. Žaidžiant dešimtąjį sezoną profesionaliame krepšinyje, aš suprantu tokių derbių reikšmę.

Praėjusiais metais buvo smagu žaisti Izraelio derbyje prieš Tel Avivo „Maccabi“, kuriame vyrauja tokia pat priešprieša tarp sirgalių, tačiau visi stovi už savo klubą. Visuomet gera rungtyniauti tokiose dvikovose, jose atmosfera visada yra nuostabi“, – tęsė Petersonas.

Mačas Kaune šįvakar startuos 18.50 val.