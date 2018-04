Į NKL finalą prasibrovę klaipėdiečiai išsaugojo „Vyčio“ šansus žengti į LKL

To to Citata

Manau, kad tai susije su prizinininku savoka. Antra vertus, reikia objektyviai pripazinti, kad tu “vadinamuju” dubleriu biudzetai didesni nei iprastiniu NKL komandu.



Bet svarbiausias dalykas yra kitas. Jei tu esi kremas ant tirto, virdune, tai daryk tu ka nori: finslo ketverta, serija, atkrintamasias is vienu - it’s ok. Jei tu esi piramides virsus: Euroleague, Foootball World Cuo.



Kur pasaulyjr antra lyga turi one and gone? Kas tau investuos septynis menesius, kad per dvi savaites eitum nx?



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt