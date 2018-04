„Žalgiriui“ LKL viršūnėje įsitaisyti leidęs Ulanovas: „Visos pergalės – tam tikras pamatas ateičiai“

Vasilije Micičius Nuotr.: fotodiena.lt/J. Elinskas

Dvigubą savaitę antrąja solidžia pergale Lietuvos krepšinio lygoje užbaigęs Kauno „Žalgiris“ sutvirtino savo poziciją turnyrinės lentelės viršūnėje. Daugkartiniai Lietuvos čempionai penktadienį principinėje dvikovoje namie 77:66 pranoko su Vilniaus „Lietuvos rytą“ ir, likus sužaisti penkis turus, nuo šio dabar atitrūko per du laimėjimus.

„Šiandien visai gerai gavosi gynyboje, laikėmės plano, – po mačo kalbėjo „Žalgirio“ vedlys Edgaras Ulanovas. – Negalima sakyti, kad visas 40 minučių, bet beveik visas rungtynes. Gerai gynėmės, tokios nerezultatyvios rungtynės. Patiems, aišku, norėjosi šalto proto, geresnių sprendimų, kiek pabėgdavome, tiek leisdavome „Lietuvos rytui“ sugrįžti ir ta įtampa vis tiek buvo likusi iki pabaigos. Negali sakyti, kad viskas čia buvo paprastai.“

Šeimininkai tvirtus pamatus gynybos dėka pergalei pastatė dar iki ilgosios pertraukos, kuomet per pirmąją pusę praleido tik 23 taškus, o patys surinko 33. Visgi po ilgosios pertraukos vilniečiai netikėtai užklupo „Žalgirį“ ir buvo arti to, kad perimtų iniciatyvą į savo rankas, tačiau Šarūno Jasikevičiaus atsilaikė ir pergalės neatidavė.

„Visų pirma, mus išmušė su spaudimu, kai pasitikdavo, paspausdavo, padvigubindavo. Galiausiai, porą kartų pavyko pramušti tą spaudimą, išprovokuoti keletą pražangų, tai netgi palengvėjo patiems. Tas spaudimas mus tikrai išmušė, bet visa laimė, kad mes pramušėme ir po to prie to pripratome bei žinojome, kaip mus nubaus“, – apie „Lietuvos ryto“ parengtus spąstus kalbėjo Ulanovas, per 34 minutes pelnęs 13 taškus, atkovojęs 4 kamuolius ir surinkęs 21 naudingumo balą.

Susitvarkę reikalus vietiniame fronte ir būdami ramūs dėl savosios pozicijos, žalgiriečiai dabar pasiners į lemiamas kovas Eurolygos atkrintamosiose varžybose. Kitos savaitės pradžioje kauniečiai pradės ketvirtfinalio seriją su Pirėjo „Olympiakos“.

„Visos pergalės – tam tikras pamatas ateičiai, ne išimtis ir ši pergalė. Tikrai yra svarbu žaisti gerai, negali banguoti, nes tada gali tekti per daug dalykų taisyti. Norisi žaisti, kuo stabiliau ir kuo geriau, šita pergalė – tikrai šioks toks žingsnelis į priekį. Svarbu buvo rezultatas, septyniais taškais turėjome laimėti, nes sezonas dar nesibaigia, lieka daug rungtynių, į kiekvienas reikia žiūrėti rimtai“, – dėstė Ulanovas.