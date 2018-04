Šiandien Mezon NKL – du ypatingi finalai

Nestumiu

Realiai tai tegul bet ka priima, bet nevezi/prienus reikia mest is LKL'o viena karta, nes ten cirkas, o ne krepsinio komandos. Nesakau, kad atejusi is NKL'o komanda bus geriau, bet prienai tikrai negali likt lygoj dabar su tokiu zaidimu, nevezis irgi, nes ten metai is metu skolos ir neaiskus biudzetas. Tikiuosi, ta komanda kuri gaus vieta LKL'e tikrai tures resursu ispildyt reikalavimus.



