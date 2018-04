Biručio metimas padovanojo dramatišką pergalę prieš „Neptūną“

djgaffer

Atsitiesė Šiauliai po to pralaimėjimo Pasvaliui.Gynyboje gerai atidirbo,Želioniui neleido siautėti.Fieldsas gal tik kiek per daug įmetė.O ta paskutinė ataka tai klasiška-atsidūrė Birutis prieš Seibutį,Wrightas išlaukė momento,pakabino balioną ir du lengvi taškai.Čia jau tampa Šiaulių pergalingas derinys.Neptūnui dabar išvis liko tik minimalūs šansai kovoje dėl 2 v.Nors,pralaimėjus Kabeliui,jų 3 v.taip pat beveik nepajudinama.Tai per daug liūdėti neturėtų.



