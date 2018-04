Stašys: „Savo galimybes rodėme žaidimu, o ne kalbomis“

Martynas Sajus Nuotr.: D. Lukšta

Klaipėdos „Neptūno-Akvaservio“ gynėjui Mindaugui Stašiui tai buvo jau trečiasis finalas per pastaruosius ketverius metus.

Pirmasis – 2015-ais metais, antrasis buvo praėjusį sezoną, kuomet jo vedamas uostamiesčio klubas finalo serijoje 3-4 atkaklioje kovoje nusileido Marijampolės „Sūduvai-Mantingai“.

Ir galiausiai šį vakarą vyko trečiasis. Jame išmušė M. Stašio ir jo klaipėdiečių kompanijos revanšo valanda.

„Neptūnas-Akvaservis“ didžiajame Mezon NKL finale 68:57 nugalėjo Kauno „Žalgirio“ dublerius.

„Galima sakyti, dabar esu atsiteisęs už tą nesėkmę praėjusių metų finale“, – bendraudamas su tinklalapiu „nklyga.lt“ nusijuokė M. Stašys.

– Kokios priežastys šiandien leido triumfuoti?

– Laimėjome dėl užsivedimo, o kur dar visos emocijos. Daugumai mūsų vaikinų tai buvo pirmasis finalas. Apėjome tą Marijampolės komandos barjerą, jau jie buvo priskiriami prie favoritų. Gerai pavyko trenerio planas…

– Prieš šį finalo ketvertą nebuvote laikomi favoritais iškovoti taurę. Tai padėjo?

– Mums nebuvo spaudimo. Mes širdyse tikėjome, kad galime laimėti. Čia neatvykome su mintimi, kad kovosime tik dėl trečiosios vietos. Atvykome labai gerai pasirengę. Savo galimybes parodėme žaidimu, o ne kalbomis.

– Jums asmeniškai tai buvo jau trečiasis finalo ketvertas per pastaruosius ketverius metus. Kaip paaiškinti tokią sėkmę?

– Komanda mūsų gera, vienas kalnų nenuversi. Turime gerą kolektyvą, gerą rūbinę, tai reikalinga. Viskas prasideda nuo rūbinės, be jos nieko nenuveiksi. Sveikinu ir trenerį T. Gaidamavičių, kuriam tai apskritai pirmasis titulas. Pirmas sezonas ir pirmas trofėjus. Susideda daug dalykų, tai – ne tik meistriškumas. Tai yra ir smulkmenos, dabar esu ten, kur norisi. Dirbame, stengiamės dėl to nuo rugsėjo ir ateiname, kur norime.

– Praėjusį sezoną dėl titulo kovojote finalo serijoje, o dabar – finalo ketverto turnyre. Kuris lemiamų kovų formatas jums atrodo patrauklesnis?

– Man įdomiau serija. Ateina savi sirgaliai, didesnis palaikymas, ažiotažas… Aišku, tas finalas buvo pavykęs – nereali serija su visomis septyneriomis įmanomomis rungtynėmis, viskas buvo iki paskutinių sekundžių.

Čia irgi super. Pažiūrėkite į „Vytį“, per visą sezoną pralaimėjo vos keletą kartų, jiems jau taurę kone buvo atidavę, bet atėjo jaunimas ir nuskynė… Finalo ketvertas taip pat įdomus, bet man arčiau širdies yra serija.