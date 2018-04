Eurolygos ketvirtfinaliai: kurioje poroje galima tikėtis staigmenos?

antanas

To to antanas. Durneli as geras varkes is stafkiu vartau kol tu valkatauji. Sis sezonas man ant navaro nera toks sekmingas,bet sitoj serijoje pilnai atsigriebsiu. Visi zino kad olimpiacos visose 3rungtynese lauzys zalgiri,tad reik statyt didziausias sumas kad butu kuo didesnis navaras ir iseit i pliusa. Rytas tai grybai jeigu net zaliajai parodijai nepakrauna. To tikrai nesitikejau. Beje adapte as su baskonia neblogai uzkaliau statydamas ir tada neblogai per kabakus variau. Tau tik pavydet tokio gyvenimo,nes kiseneje gal turi koki eura ant bambalio.



--

