„Akvilės“ lygos KTU komandos trenerė: apie svarų talentingosios Petrėnaitės indėlį ir finalinį ketvertą

Kauno KTU komanda pirmą kartą per trejus metus „Akvilės“ moterų krepšinio lygoje pateko į finalinį ketvertą, o jį pasitinka intensyviomis treniruotėmis.

Jeigu sezono metu Solveigos Liesienės auklėtinės per savaitę į treniruotes susirinkdavo tik po 1-2 kartus, tai dabar pratybų skaičius padidėjo iki 4 per savaitę.

Komanda treniruotėse turi ir savo lyderę Martyną Petrėnaitę, kuri šį sezoną taip pat rungtyniavo LMKL Ukmergės „Vilkmergės“ klube, todėl prie KTU ekipos „Akvilės“ lygoje prisijungdavo tik per rungtynes.

„Akvilės“ lygos pusfinalyje KTU susikaus su Vilniaus BC „Tiketa“. Finalinis ketvertas vyks balandžio 21-22 dienomis Kaune, Sabonio krepšinio centro sporto salėje (Pašilės g. 41, Kaunas).

– Kaip ruošiatės finaliniam ketvertui? – svetainė „akvileslyga.lt“ paklausė KTU trenerės Solveigos Liesienės.

– Gana intensyviai. Mums patekimas į finalinį ketvertą yra didelė šventė. Anksčiau sportuodavome 1-2 kartus per savaitę, o dabar susirenkame jau po keturis kartus. Tai jau nemažai, bet mums susiklostė geros aplinkybės – merginoms nevyksta sesijos, LMKL žaidusi Martyna Petrėnaitė irgi jau yra laisva, tad mes galime viską susidėlioti. Anksčiau ir salę gaudavome gana ribotai, o dabar jau baigėsi kiti čempionatai, todėl galime sportuoti. Dėliojamės paskutinius taktinius niuansus ir stengiamės, kad merginos atgautų savo metimus.

– Pusfinalyje laukia kova su „Tiketos“ komanda. Kokį žaidimą rodo ši ekipa?

– Ji yra labai stipri ne tiek fiziškai, kiek tuo, jog merginos yra labai protingos ir žaidžia protingą krepšinį. Su jomis tikrai bus nelengva, jeigu mes pačios nepradėsime galvoti. Fizine jėga jų neįveiksi, nes jos moka sustabdyti, moka ir pačios labai protingai žaisti savo 24 sekundžių krepšinį. Bandysime rodyti greitą krepšinį, bet svarbiausia, kad nepamestume galvos.

– Koks „Tiketos“ komandoje yra Eglės Jucevičiūtės vaidmuo?

– Eglė yra pagrindinė žaidėja, apie kurią viskas sukasi. Iš kitos pusės, ji yra labai kovinga krepšininkė. Ji nusiima labai daug kamuolių. Tai aikštėje energingas žmogus, norintis ir galintis žaisti. Jeigu tik jėgos jai leis, tai ji ir finaliniame ketverte bus pagrindinė žaidėja.

– Sezono metu Martyna Petrėnaitė negalėjo visada padėti komandai, nes rungtyniavo ir „Vilkmergės“ komandoje LMKL. Ką ji rungtynėse duodavo KTU komandai?

– Mums ji duodavo pasitikėjimo. Kitos merginos pamatydavo, kad Martyna labai savimi pasitiki ir gavusi kamuolį iškart žaidžia. Pas ją nėra jokių abejonių. Jai yra nurodyta, kaip žaisti, ir ji tai rodo. Tada ir kitos merginos mato, kad reikia kovoti. Martyna yra tokia grandis, kuri jaunimui parodo pavyzdį, kad viską gali padaryti, jeigu tik esi užsivedęs ir nori tai daryti. Toks yra Martynos pliusas.

Jai sezono metu nebuvo lengva įsilieti į žaidimą, nes ateidavo tik į rungtynes. Be to, dėl to, kad ji žaisdavo aukščiausioje lygoje, jai buvo ribojamos minutės. Martynai buvo leidžiama žaisti tiek minučių ir ne daugiau. Žmogus nori žaisti, bet jam neleidžia. Bet viskas suprantama, susitarimas yra susitarimas. Džiaugdavomės, kad galėdavo mums padėti. Martyna prie žaidimo stiliaus prisitaiko, bet ir kitos komandos narės turi geriau suprasti, ką ji daro, ką darys ir kodėl tai darys.

– Ar visos krepšininkės šiuo metu yra pasirengusios žaisti lemiamose kovose?

– Viskas tvarkoje, visos yra sveikos, energingos ir pasiruošusios. Kaip kalbame treniruotėse, visos nori žaisti. Noras yra didelis. Jeigu protingai sužaisime, tai ir fizinių jėgų trūkumas nepamaišys.

– Kaip manote, ar šiame finaliniame ketverte yra viena favoritė?

– Man atrodo, kad favoritės yra visos trys likusios komandos: Alytaus „RKL-GUT.LT“, „LSU-Kaunas“ ir BC „Tiketa“. Galbūt mūsų nepriskaityčiau prie favoričių, bet visos kitos gali laimėti „Akvilės“ lygą. Labai apylygės komandos, nėra tokios, kurią išskirčiau ir sakyčiau, jog ji yra geriausia. Sezono pabaigoje viskas taip susidėliojo, kad yra trys labai pajėgios komandos.