Eurolygos trenerių spėjimai: Plaza net neabejoja – „Žalgiris“ laimės 3-1

Zalgiris laimes. nzn ar 3-2 ar 3-1, bet laimes. Zalgiris savo komandoj turi didziausia dabartiniu laiku Europos krepsinio kovotoja (Sara) ir jis zino kaip laimeti.



Taip - jei skaiciuojant matematiskai (ir logiskai) Oly stipresni. Bet logiskai Zalgirio net neturi buti TOP8, bet jis ten yra. Taigi logika neveikia. Cia bus dar viena filmo verta istrorija "from zero to hero".



Ar 2004 olimpinese mes galejom laimeti pries USA? Ne. Bet laimejom. Beveik 2 kartus.. (kai pralosem Saras padare viska kad laimeti, tiesiog kiti suklydo).



Netgi ryto fanai turetu tai suprasti ir gerbti sitai - jei ne Jasikevicius nebutu Rytas iskiles tai senais 2000 laikais ir aplenkes Zalgirio keliem metam.. Saras pakele Ryta auksciau Zalgirio. Ir paskui buvo genijus visur kur ejo.



Tikiu Zalgiris laimes serija. Sekmes ir gero krepsinio visiems!