„Olympiakos“ koziris – prieš „Žalgirį“ šį sezoną dar nenaudotas ginklas

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis

Georgios Printezis yra daugiausiai šį sezoną laiko aikštėje praleidžiantis Pirėjo „Olympiakos“ krepšininkas, bet dvikovose su Kauno „Žalgiriu“ jis dar nežaidė nė sekundės. Tai pasikeis trečiadienį, kai Graikijos klubo legenda žengs ant parketo per pirmąją ketvirtfinalio dvikovą.

Kojos piršto skausmus išsigydęs 33 metų puolėjas nuo pirmadienio treniruojasi su komanda ir skaičiai rodo, kad tai „Žalgiriui“ nežada nieko gero.

Printezis yra bene didžiausią įtaką „Olympiakos“ rezultatams darantis krepšininkas.

Tinklalapio „overbasket.com“ duomenimis, su Printeziu sudėtyje, „Olympiakos“ per 100 atakų pelno vid. 100,5 taško, praleidžia 91,6. Be Printezio šie skaičiai kardinaliai keičiasi – pelnoma vid. 89,9 taško, praleidžiama vid. 96,6.

Su Printeziu „Olympiakos“ rezultatas reguliariajame sezone buvo 17-9, be Printezio – 2-3, įskaitant abu pralaimėjimus „Žalgiriui“.

„Labai džiaugiamės, kad jis sugrįžo, jis mums daug reiškia ir yra svarbus žaidėjas, – ketvirtfinalio išvakarėse apie Printezį kalbėjo „Olympiakos“ gynėjas Brianas Robertsas. – Jis tikrai mums padės. Su juo būsime geresnė komanda.“

Kiek svarbus yra Printezis, iliustruoja ir faktas, kad penketukas su juo, Vassiliu Spanouliu, Evangelosu Mantzariu, Kostu Papanikoloau ir Nikola Milutinovu Eurolygoje yra vienas sunkiausiai sulaikomų (arba įveikiamų, jeigu žiūrėsime į gynybą). Kartu šis penketas žaidė 87 minutes ir 35 sekundes (daugiausiai Eurolygoje tarp visų komandų) ir per šį laiką įmetė 40 taškų daugiau už varžovus (antras geriausias rezultatas Eurolygoje).

Printezis patenka net į 10 skirtingų „Olympiakos“ penketukų, kurie aikštėje praleido daugiausiai laiko, ir tik viena iš šių kombinacijų (Janis Strelnieks, Mantzaris, Ioannis Papapetrou, Printezis, Milutinovas) turėjo neigiamą įmestų/praleistų taškų rodiklį (-14).

„Be Printezio jie puolime turėjo mažiau opcijų ir žaidė kitokį žaidimą, nes kiti jo pozicijos krepšininkai yra kitokio stiliaus. Ir mūsų pasiruošimas buvo kitoks“, – apie pagrindinio varžovų žaidėjo įtaką kalbėjo tiesioginis jo oponentas Paulius Jankūnas.

Per dvejas rungtynes su „Olympiakos“ šį sezoną Jankūnas pelnė 12 ir 15 taškų, o paskutiniame reguliariojo sezono mače jis spėjo pasižymėti nepaisant to, kad dėl asmeninių pražangų žaidė viso labo kiek mažiau nei 20 minučių.

Kas labiausiai skiriasi „Olympiakos“ žaidime su ir be Printezio?

„Printezis daugiau centruoja po krepšiu, daugiau jam įveda kamuolį po krepšiu, bando išnaudoti ant ūselio. Kiti labiau stengėsi išplėsti žaidimą aplink tritaškio liniją“, – aiškino Jankūnas.

„Žalgiris“ ir Jankūnas per abejas tarpusavio dvikovas nesusidūrė ir su Kimu Tillie. 210 cm ūgio sunkusis krašto puolėjas į rikiuotę grįžo tik kovo pradžioje ir per šį mėnesį sužaidė šešerias rungtynes. Graikijoje spėliojama, kad dėl to sezono pabaigoje Printezis ir nebuvo skubinamas grįžti į aikštę – jis visą sezoną žaidė daugiau nei norėjo „Olympiakos“ strategas Ioannis Sfairopoulos, todėl prieš atkrintamąsias jam buvo leista pailsėti ir visiškai išsigydyti skausmus.

Apskritai, paskutinė reguliariojo sezono dvikova negali būti laikoma jokiu pavyzdžiu, kai kalbama, ko tikėtis atkrintamosiose. Tada negalėjo žaisti ne tik Printezis ar Tillie, bet ir Jamelas McLeanas, todėl „Olympiakos“ liko be ketvirtųjų numerių.

„Paskutinėse reguliariojo sezono rungtynėse su „Žalgiriu“ žaidėme pratęsimą ir galiausiai jie laimėjo, bet esu įsitikinęs, kad atkrintamosiose viskas bus visai kitaip“, – varžovus įspėjo Papapetrou.

Kad atkrintamosiose bus visiškai kitaip, dar per paskutines rungtynes suprato ir „Žalgirio“ treneris Šarūnas Jasikevičius. Tuomet pirmajame kėlinyje jis į aikštę metė vieną aukštaūgį po kito, kadangi nė vienas nesugebėjo susitvarkyti su varžovų priekinės linijos žaidėjais.

Vienu metu pirmajame kėlinyje pasodinęs Aaroną White’ą ant suolo, Šaras šiam replikavo: „Kaip tu ginsiesi prieš Printezį, jeigu nesugebi apsiginti šiandien?“

White’as prieš Printezį niekada nėra žaidęs ir tik trečiadienį sužinosime atsakymą į Jasikevičiaus klausimą. Tuo metu Jankūnui dvikovos su šiuo graiku nėra nieko naujo – jie vienas prieš kitą yra žaidę ne tik Eurolygoje, bet ir Europos čempionatuose.

Neabejojama, kad šių dviejų žaidėjų asmeninė dvikova bus bene įdomiausia serijoje.

„Jis – tituluotas, eilę metų gerai žaidžia, rodo gerus rezultatus. Bus didžiulis iššūkis pasistengti jį pristabdyti“, – į būsimą akistatą žvelgė Jankūnas.

Nuo to, kaip seksis stabdyti Printezį, gali priklausyti ir visos serijos baigtis.