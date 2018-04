Jasikevičiui kirtęs „Olympiakos“ treneris: „Mes nekalbėjome apie teisėjus ir dėl to nukentėjome“

Nu nezinau, kazkaip kvaila dabar tai kalbeti, ypac kai zalgiris ant 9 laimejo. Kaip tik vienodai suteisejavo, o dar tas faktas kad tik 3 maziau susvilpe baudas oly nei zal. Ir siaip patiko, kad teisejai labai protingas prazangas dave, pvz. Kuomet daviesas stumtelejo mclean. Aisku is paziuros atrodo cia menkas, bet nuo tokiu veiksmu po to atsiranda dar didesni konfliktai, po to kai mcleanui susvilpe ta nesportine tai irgi puikiai pataike teisejai. Nu sakyciau ne tik vienos grazesniu playoffu rungtynes, bet ir teisejavimas buvo vienos kokybiskiausios.



