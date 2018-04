10 pirmųjų rungtynių įžvalgų: finalo ketvertą žadanti statistika ir spaudimas teisėjams

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Kauno „Žalgiris“ išspaudė pergalę pirmajame Eurolygos atkrintamųjų varžybų mače ir žengė pirmą žingsnį link Eurolygos finalo ketverto. Paskutinių aštuonerių metų istorija „Žalgiriui“ yra palanki, tačiau švęsti dar anksti.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgia 10 punktų iš pirmosios ketvirtfinalio dvikovos su Pirėjo „Olympiakos“.

1. Jankūno ir Ulanovo sėkmė. Paulius Jankūnas buvo pataikęs vieną metimą iš šešių, Edgaras Ulanovas buvo prametęs visus 4. Bet kai reikėjo, abu realizavo svarbiausius savo ir rungtynių epizodus.

Tik reakcijos po jų buvo labai skirtingos.

Ulanovas smeigė tritaškį įpusėjus pratęsimui ir „Žalgiris“ nutolo 80:76. Pirėjo „Olympiakos“ strategas Ioannis Sfairopoulos tada paprašė minutės pertraukėlės, bet „Žalgirio“ stovykloje nebuvo jokių šventimo nuotaikų. Netgi priešingai – Ulanovas išklausė karštą Šarūno Jasikevičiaus priekaištų tiradą, veikiausiai, dėl epizodo prieš tai gynyboje.

Tai buvo tipinis „Žalgirio“ ir Jasikevičiaus epizodas – nesidžiaugti pernelyg dėl vienų dalykų, jeigu kažkas nepavyko prieš tai.

Tas tritaškis buvo pirmas ir vienintelis taiklus Ulanovo metimas, pataikytas tiksint paskutinėmis atakos sekundėmis, padėjęs įkvėpti daugiau oro pratęsime. Kitas, kur kas sudėtingesnis, metimas paskutinį oro gūsį iš „Olympiakos“ atėmė po kelių akimirkų.

Jankūnas prasiveržė nuo tritaškio linijos ir švystelėjo kablį kaire ranka. Kamuolys, atrodo, paskutinę sekundę net išsprūdo iš delno, tačiau absoliučiai preciziškai skrodė tinklelį nė neliesdamas lanko. „Žalgirio“ persvara išaugo iki 84:78, o ant suolo prasidėjo lengvas šventimas.

Axelis Toupane’as tada priėjo ir juokdamasis bedė pirštu į Robertą Javtoką. Esą, tai jo metimas. Šiai nuomonei po dvikovos buvo linkęs pritarti ir Kevinas Pangosas.

„Robis visada tokius metimus mėto nuo aikštės vidurio, manau, Jankis pasimokė iš jo“, – šypsojosi Pangosas.

Artūras Milaknis turėjo kiek kitokią nuomonę.

„Lietuviškasis Kareemas Abdul-Jabbaras. Kairiarankis“, – šypsojosi snaiperis.

Kaip ten bebūtų, Jankūnas antrą kartą per mažiau nei dvi savaites pataikė du svarbius metimus į tą patį krepšį Pirėjo „Taikos ir draugystės“ sporto rūmuose. Tik šį kartą metimo kaina buvo nepalyginimai didesnė.

2. Panašumai. „Žalgiris“ antrą kartą iš eilės mače su „Olympiakos“ įkrito į ankstyvą duobę, antrą kartą išsikapstė, antrą kartą žaidė pratęsimą ir jame laimėjo.

Prieš dvi savaites „Žalgiris“ turėjo 16 taškų deficitą, šį kartą – 15. Skirtumas tik tas, kad praėjusį kartą toks skirtumas buvo dar trečiajame kėlinyje, o ketvirtfinalio dvikovoje – dar pirmajame kėlinyje. „Žalgiris“ per pirmąsias 10 minučių prametė 11 iš 14 metimų, o kai kurie jų buvo akivaizdžiai neužtikrinti, iš po krepšio metant per silpnai ar per stipriai.

„Suprantu vyrus, jiems buvo sunku. Dauguma tokioje atmosferoje, tokioje situacijoje žaidžia pirmą kartą, – po mačo sakė Jasikevičius. – Tai bus gera pamoka ir turime eiti į priekį, nes ir serijos metu labai svarbu eiti priekį.“

Šį kartą žaidimas išsilygino dar iki ilgosios pertraukos, kai Brandonas Daviesas pelnė 12 iš komandos pirmų 18 taškų, o po tritaškį pridėjo Milaknis ir White’as, bei rezultatas tapo 32:32.

Vėliau „Žalgiris“ kas kartą sugrįždavo į rungtynes, net kai „Olympiakos“ nutolo per 8 taškus ar per vieną ataką pelnė 7 taškus.

Dvikovos pabaigos visgi panašios. Prieš dvi savaites, „Olympiakos“ galėjo laimėti tiksint paskutinėms pratęsimo sekundėms – tada visiškai laisvas tritaškio nepataikė Vassilis Spanoulis. Dabar irgi laisvas, tik gal ne iš tokios patogios padėties ketvirtojo kėlinio pabaigoje prametė Vangelis Mantzaris.

3. Emocijos po rungtynių. Šarūnas Jasikevičius norėjo išsiaiškinti santykius su Vassiliu Spanouliu, o Ioannis Sfairopoulos norėjo išsiaiškinti santykius su teisėjais. Prie viso to pridėkite graikams įprastą dramatizmą ir gausite žibalo kokteilį, kuris prieš antrąsias serijos rungtynes ugnį tik dar labiau įplieks.

Iš karto po rungtynių, arenos užkulisiuose Jasikevičiui belaukiant interviu Eurolygos televizijai, šis apsižodžiavo su Spanouliu.

„Nerodyk man gestų, gerbk mūsų draugystę“, – Spanouliui garsiai pareiškė Jasikevičius. Tarp jų įsiterpė Sfairopoulos, tačiau Šaras ir „Olympiakos“ lyderis išsiskyrė gražiuoju, sumušę kumščiais.

Gali būti, kad Jasikevičius omenyje turėjo epizodą trečiojo kėlinio pabaigoje, kai pražanga buvo nubaustas Antanas Kavaliauskas. Spanoulis krito kaip pakirstas ir dar prašė nesportinės pražangos žalgiriečiui. Jasikevičius tuo metu apeliavo į teisėjus, kad šie už vaidybą skirtų techninę pražangą.

Teisėjavimas virto pagrindine diskusijų tema kiek vėliau spaudos konferencijoje. Joje Sfairopoulos žaibais svaidėsi ir į arbitrų, ir Jasikevičiaus pusę.

„Olympiakos“ strategui užkliuvo Šaro žodžiai prieš išvyką į Atėnus, kai šis pareiškė, kad tikisi tolygaus teisėjavimo abiejų komandų atžvilgiu. Nežinia, kaip šiuos žodžius išsivertė graikų žiniasklaida, nes dėl šios frazės Sfairopoulos bambėjo dar prieš prasidedant pirmajam serijos mačui.

Po pralaimėjimo jis jau atvirai liejo pagiežą.

„Mano kolega Šaras atakavo teisėjus prieš pirmąsias rungtynes ir nemanau, kad jie šiame susitikime dirbo pagal vienodus kriterijus abiem ekipoms. „Žalgiris“ buvo siunčiamas prie baudų metimų linijos po lengvo kontakto ir taip pat daug kartų toks kontaktas nebuvo fiksuojamas „Olympiakos“ naudai.

Mes gerbiame teisėjus ir tvarką Eurolygoje, tačiau, deja, mes matome, kaip kitos komandos taktiniais sumetimais kalba apie teisėjavimą. Aš apie tai nesu kalbėjęs iki šiol, bet regime, jog taip elgtis nebėra naudinga. Galų gale, labai svarbu, jog viskas būtų fiksuojama 50 ant 50, tačiau šį vakarą to nebuvo“, – dėstė „Olympiakos“ vairininkas.

„Olympiakos“ buvo užfiksuotos 25 pražangas, „Žalgiris“ metė 24 baudas. Kauniečiai pražangomis buvo bausti 21 kartą, tiek pat sykių graikai metė ir baudas.

Galima neabejoti, kad ši tema graikų žiniasklaidoje artimiausias dvi dienas bus eskaluojama tiek, jog penktadienį atmosfera „Taikos ir draugystės“ rūmuose bus dar labiau įkaitusi.

4. Atmosfera. Apskritai Pirėjaus arenoje trečiadienį buvo karšta, bet ne taip, kaip dieną prieš tai OAKA arenoje. Ten „Panathinaikos“ sirgaliai užkūrė tikrą spektaklį ir tuo pačiu pragarą varžovams.

Pirėjuje žiūrovai lėtai, bet užpildė visą areną ir dvikovą stebėjo kiek daugiau nei 11 tūkst. fanų. Pagrindinių sirgalių tribūna buvo velniškai triukšminga, Jasikevičiaus atžvilgiu buvo švilpiama, skanduojamos įžeidžiančios skanduotės ir net švitinama lazeriu į veidą, bet tai nebuvo nieko, ko Šaras ar labiau patyrę „Žalgirio“ žaidėjai nebūtų matę.

Didesnių incidentų išvengta ir tarp komandų sirgalių – tik baigiantis mačui „Žalgirį“ palaikyti atvykę žiūrovai buvo apmėtyti kažkokiais daiktais.

Kai pratęsimo pabaigoje tapo aišku, kad „Olympiakos“ pralaimės, pirmieji žiūrovai ėmė skirstytis iš arenos.

5. Davieso dominavimas. Iki šios dvikovos nė vienam „Žalgirio“ žaidėjui nebuvo pavykę į „Olympiakos“ krepšį įmesti bent 20 taškų. Per 17 tarpusavio dvikovų kelis kartus buvo pasiektas 19 taškų limitas.

Ši riba nebuvo peržengta per keturis kėlinius ir šį kartą, tačiau pratęsime ją pasiekė du žalgiriečiai – Pangosas ir Brandonas Daviesas. Pastarasis apskritai fiksavo vieną asmeninį rekordą po kito.

Sutartį su „Žalgiriu“ neseniai pratęsęs aukštaūgis pelnė 21 tašką, atkovojo 8 kamuolius (6 iš jų – puolime), perėmė 4 kamuolius, blokavo 3 metimus ir surinko 26 naudingumo balus per 34 minutes. Visi išvardinti rodikliai yra jo karjeros Eurolygoje rekordai.

Ko gero nė vienas Davieso epizodas nebuvo įspūdingesnis už šį bloką:

6. Pangoso atsigavimas. Kanadietis iki ilgosios pertraukos pataikė vos 1 metimą iš 5 ir buvo surinkęs 5 taškus. Po ilgosios jis pridėjo 15 taškų ir 5 taiklius metimus iš 9, taip stipriai patempdamas komandą, kai šiai ypatingai trūko solidesnio Vasilije Micičiaus (3/9 metimai).

7. Milaknio išvedimai. „Žalgiris“ ketvirtojo kėlinio pabaigoje ir pratęsimo pradžioje surezgė dvi absoliučiai analogiškai atakas, pasibaigusias taikliais Milaknio tritaškiais. Snaiperis iš viso realizavo 4 iš 10 tolimų metimų ir buvo vienas iš trijų dviženklį taškų skaičių surinkusių krepšininkų.

8. Traumos. Akivaizdu, kad „Olympiakos“ kenčia dėl traumas besigydančių arba neseniai jas išsigydžiusių žaidėjų. Kostas Papanikoloau nežaidė, Georgios Printezis kilo nuo suolo ir pelnė 12 taškų, bet tuo pačiu ir suklydo 4 kartus, o Kimas Tillie per beveik 18 minučių keturis kartus pažeidė taisykles. Maža to, pirmajame kėlinyje į rūbinę išėjo ir ten maždaug 10 minučių praleido Nikola Milutinovas, kuris paskui grįžęs ant suolo konsultavosi su medikais. Jis grįžo į aikštę ir per 21 minutę pelnė 7 taškus bei atkovojo 8 kamuolius, tačiau nepriminė to monstro, kuris prieš porą savaičių surinko 15 taškų ir 9 atkovotus kamuolius.

9. Faktas. Nuo 2009-2010 metų sezono vos 4 komandos laimėjo pirmąsias išvykos rungtynes Eurolygos ketvirtfinalyje. Visos jos žengė į finalo ketvertą, o trys pastarosios tai padariusios ekipos („Olympiakos“ 2012 metais, „Maccabi“ 2014 metais ir „Fenerbahče“ 2017 metais) tapo čempionėmis.

Nuo tada, kai 2005 metais pradėti žaisti ketvirtfinaliai, iš 52 serijų net 42 laimėjo aikštės pranašumą turėjusios ekipos.

10. Niekam neįdomus faktas. „Žalgiris“ pirmą kartą šį sezoną laimėjo rungtynes, nors Aaronas White’as neįdėjo į krepšį. Prieš tai tokių rungtynių buvo vos 3 ir visas jas kauniečiai buvo pralaimėję.