Pavilonis: „LKL galime priskirti prie vienos įdomiausių lygų tiek Europoje, tiek pasaulyje“

Nuotr.: Fotodiena/A. Pliadis

Nuotr. Fotodiena/A. Pliadis

Algimantas Pavilonis puikiai pažįstamas visiems Lietuvos krepšinio mėgėjams, tačiau sportininko kelią ši iškili asmenybė pradėjo nuo plaukimo.

Baseine jis buvo pasiekęs net kelis Lietuvos rekordus, o krepšinį rimčiau atrado tik universitete.

Nors fiziko išsilavinimą turintis Pavilonis net 18 metų dirbo akademinį darbą, universitete užgimusi meilė krepšiniu buvo stipresnė.

1994 m. Pavilonis tapo Lietuvos krepšinio federacijos prezidentu ir puikiai prisimena vos metais anksčiau įkurtos LKL pirmuosius žingsnius.

„Buvo nelengvas periodas, – 25 metų senumo įvykius prisiminė dabar LKL teisėjų direktoriumi dirbantis Pavilonis. – Mūsų laimė, kad turėjome savo žmogų NBA (Š. Marčiulionį – Red.). Jis atvežė savo išmanymą ir įdiegė čia Lietuvoje.

Jis surado bendraminčių, nes be bendraminčių, be klubų, be žmonių, kurie buvo aplinkui, būtų neįmanoma to padaryti. Tai buvo lūžis, kada reikėjo pereiti nuo Tarybinės sporto sistemos prie savarankiško gyvenimo.“

25 LKL gyvavimo metai prabėgo lyg viena diena, tikina Pavilonis, išrinktas tarp 25 labiausiai LKL nusipelniusių asmenybių. Tačiau labai džiaugiasi matydamas ilgo visų krepšinio entuziastų darbo vaisius.

„Progresas didelis. Lietuva su savo resursais sugebėjo išlaikyti čempionatą tokiame aukštame lygyje. Buvo laikai, kai į rinktinę atvažiuodavo 2-3 krepšininkai iš Lietuvos, visi kiti atvykdavo iš užsienio, – prisiminė Pavilonis, į LKL rekordų knygą įrašytas kaip vyriausias visų laikų krepšininkas – žaidė būdamas 42 metų 3 mėnesių ir 15 dienų amžiaus. – Visa tai padaryti nelengva. Dėl visų pastangų LKL galime priskirti prie vienos įdomiausių lygų tiek Europoje, tiek pasaulyje.“