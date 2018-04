Šaras apie protestus prieš teisėjus: „Esu beveik garantuotas, tą patį daro ir „Olympiakos“

Šarūnas Jasikevičius arbitrų atžvilgiu buvo piktas tiek po Eurolygos ketvirtfinalio rungtynių Pirėjuje, tiek savo linijos „Žalgirio“ strategas laikosi ir toliau.

Šaras nebuvo nepatenkintas teisėjavimu ypač antrose ketvirtfinalio serijos rungtynėse Pirėjuje ir tai atvirai pasakė spaudos konferencijos metu.

„Mes padarėme savo darbą, atkreipėme jų dėmesį į teisėjų klaidas, tą patį darbą, esu beveik garantuotas, daro ir jie („Olympiakos“, – aut. past.). Man jų frazės skamba keistai, bet kiekvienas dirba savo darbą ir kiekvienas kovoja su savais ginklais“, – teigė Jasikevičius.

Atrodo, kad šioje serijoje teisėjų darbas po truputį nustumia krepšinį į antrines pozicijas. Ar tai iš tikrųjų taip svarbu? Jasikevičius įsitikinęs, kad taip.

„Kadangi pirmosios rungtynės iki ketvirtojo kėlinio, o antrosios – iki ketvirtojo vidurio, yra taškas į tašką, pirmos rungtynės ėjo į pratęsimą, paskutinės – irgi, kiekviena smulkiausia detalė, kiekvienas smulkiausias dalykas, o teisėjavimas – vienas iš jų, yra labai svarbu.

Laimi absoliučiai minimalios detalės ir viskas yra svarbu: ir patyrimas, ir griuvimas ant kamuolio, ir tas, ir tas...“

– Ko pavyko pasimokyti iš antrųjų rungtynių?

– Iš mūsų pusės buvo kažiek prarasta agresija, tas pasijautė ir kovai dėl kamuolių, ir lengvais „Olympiakos“ taškais, atsibudo jų metikai, ko jie neturėjo padaryti, nes labai daug metimų buvo išmesta iki keturių pražangų. Kažkurie sprendimai išmušė mūsų agresiją, vienu metu mes sustojome žaisti ir pradėjome taupytis, ko mes tikrai negalime darytis.

„Olympiakos“ žaidė tikrai su didžiule agresija, nes jiems buvo rungtynės, kurių jie negalėjo pralaimėti. Mes turime iš to pasimokyti, kadangi ateina laikas, kada taktikos savoje vietoje – svarbios, bet vis dėlto tas visos širdies palikimas, aš galvoju, stengėmės, kovojome, bet pirmose rungtynėse aš to mačiau daugiau. Antrose rungtynėse buvo galima kristi ant keletos kamuolių, mes to nepadarėme. Jų žaidėjai šitas rungtynes moka žaisti, o mūsų žaidėjai su kiekvienomis rungtynėmis irgi jaučia intensyvumo situaciją, kad paprasčiausiai tu turi būti daugiau nei sužvėrėjęs.

– Kiek apsunkina nežinojimas dėl traumuotų „Olympiakos“ žaidėjų?

– Kad jie visą laiką žaidžia, nemanau, kad čia problema. Mes ruošiamės visiems, vis tiek visas žaidimas sukasi aplink Vassilį Spanoulį, daug dirbame ties juo, daug akcentuojame, tikrai jis žaidžia puikią seriją, pataiko daug sunkių metimų, bet su visais tais sunkiais metimais mes esame kiekvienose rungtynėse. Tikrai vyrai tą pasiėmė, kad mums reikia žaisti agresyviau, žaisti geriau, geriau gintis ir apmažinti lengvus taškus. Jeigu pirmose rungtynėse Spanoulis primetė labai labai sunkių daug metimų, tai antrose rungtynėse buvo daugiau lengvų taškų.

– Paulius Jankūnas antrose rungtynėse neišmetė nė vieno metimo. Ką „Olympiakos“ padarė serijos pradžioje, jog tie skaičiai nėra tokie, kokius Paulius buvo įpratęs rinkti?

– Jie kažkiek tai lieka su juo, rizikuoja palikdami kitus žaidėjus, nuo jų kažkiek atsiveria mūsų gynėjams įlįsti į vidų, jie nedaro to step-outo. Tą mes irgi akcentuojame, kad gynėjams reikia žaisti agresyviau, giliai, kurti žaidimą, nes nuo jų prasideda visas žaidimas. Nežaidžiu tiek Pauliui, kiek žaidžiau sezono metu, bet bandysime kaip galime įvesti jį į žaidimą.

– Kaip, jūsų akimis, komanda reaguoja į atkrintamųjų varžybas pergalę ir pralaimėjimą?

– Aš galvoju jie reaguoja labai gerai, tikiuosi su kiekvienomis rungtynėmis reaguos dar geriau. Galvoju, kad jiems reikia dar labiau užsikurti. Man tos frazės „namų pranašumas, patyrimas“... Kiekvienos rungtynės – nauja istorija. Namų pranašumas – geras tada, kada tu žaidi gerai, nes fanai tiek Kaune, tiek Pirėjuje reaguoja panašiai. Aišku, jie ten gal yra labiau karštesnis, bet jie komandą palaikolabiau, kada sekasi gerai. Trečiajame kėlinyje Pirėjuje visi tylėjo. Jeigu mes norime savo fanų pagalbos, mes turime gerai gintis, palikti širdį, reikia gerai žaisti. Tada jie bus su mumis labiau, čia tokia yra žmogaus natūra.