LSU pusfinalyje įveikę klaipėdiečiai žengė į istorinį studentų lygos finalą

Nuotr.: LSKL Nuotr. LSKL Klaipėdos universiteto (KU) krepšininkai pasiekė istorinę pergalę Lietuvos studentų krepšinio lygoje (LSKL) – pirmą kartą per lygos gyvavimą prasibrovė į didįjį finalą. Klaipėdiečiai balandžio 30 dieną (pirmadienį) Kauno sporto halėje vyksiančiame LSKL finale kausis su daugkartiniais LSKL ir Europos studentų čempionatų nugalėtojais Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) krepšininkais. Mokinys pranoko mokytoją Šį sezoną stabiliai rungtyniavę ir reguliariajame čempionate antrąją vietą iškovoję Mindaugo Stašio treniruojami KU studentai pusfinalyje turėjo aikštės pranašumą ir tuo pasinaudojo. Klaipėdiečiai 101:93 (27:2, 30:14, 25:21, 19:31) pranoko Edo Nickaus treniruojamus Lietuvos sporto universiteto (LSU) studentus. Įdomu pastebėti, kad Stašys anksčiau gynė LKKA (dabartinis pavadinimas LSU) ekipos garbę ir puikiai žino Nickaus treniravimo schemas. Taigi, mokinys pranoko savo mokytoją. Klaipėdiečiai pusfinalyje pamatą pergalei padėjo per antrąjį ir trečiąjį kėlinius, kai susikrovė 20 taškų persvarą – 82:62. Iki 15 rungtnių minutės kova vyko taškas į tašką. Tiesa, LSU ne iš tų komandų, kai pasiduoda anksčiau laiko. Kauniečiai sugebėjo panaikinti milžinišką skirtumą – buvo priartėję net iki 4 taškų – 85:89 ir Klaipėdos ekipos sirgaliams kaip reikiant patampė nervus. „Džiaugiuosi, kad žaidėjai reikiamu metu nepasimetė, kovėsi šaltakraujiškai ir pergalės iš rankų nebepaleido. Tai buvo super fantastinės rungtnės. Manau, kad ši dvikova buvo verta net finalo“, – iškart po rungtynių kalbėjo KU komandos treneris Mindaugas Stašys. KU ekipą į pergalę vedė Evaldas Šaulys, surinkęs 23 taškus (7/12 dvit., 1/2 trit., 6/6 baudos, 6 atk. kam., 1 rez. perd., 3 perimti kamuoliai, 22 naud. balai), Lurynas Beliuskas pridėjo 20 taškų (7/12 dvit., 2/4 trit. 9 rez. perd., 25 naud. balai), Aidas Einikis – 14 (1/1 dvit., 4/6 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd., 25 naud. balai), Matas Jucikas – 10, Arūnas Mikalauskas – 8 (7 atk. kam., 5 rez. perd.) tšk. LSU gretose išsiskyrė Justas Vazalis, surinkęs 25 taškus (6/12 dvit., 4/4 trit., 1/1 baudos, 5 atk. kam., 8 rez. perd., 30 naud. balų), Kristupas Žemaitis – 18 (4/8 trit.), Mintautas Bulanovas – 17 (5/8 trit.), Mindaugas Motuzas – 16 (3/6 trit., 7 atk. kam.), Šarūnas Beniušis – 11 (5 atk. kam.). Kauniečiai svečių arenoje tritaškius metė 57 procentų taiklumu (16/28), o klaipėdiečiai – 52 proc. taiklumu (12/23). „Tris kėlinius gerai gynėmės ir laikėmės žaidybinio plano, o ketvirtajame kėlinyje LSU snaiperiai mus terorizavo taikliais tolimais metimais. Jie pataikė kelis sunkius metimus paskutinėmis sekundėmis per rankas, įgavo pasitikėjimo savo jėgomis ir beveik prie mūsų priartėjo. Gerai, kad įtemptu rungtynių metu sužaidėme išties solidžiai. Tai ir skiria vyrus nuo berniukų“, – pabrėžė Stašys. Jis džiaugėsi ne tik komandos kapitono Šaulio solidžiu žaidimu, bet ir visos komandos indėliu. „Evaldas Šaulys jau yra baigęs KU, tačiau vis vien atvyksta į Klaipėdą ir mums padeda. Šis 2017 metų Universiados čempionas – tikras šaunuolis. Jo buvimas mūsų komandos gretose įkvepia ir jaunimą. Šiandien nenoriu išskirti nė vieno žaidėjo, šį puikų darbą atliko ir kelialapį į didįjį finalą iškovojo visa komanda. Tai visų mūsų žaidėjų nuopelnas. Didžiuojuosi visais. Nežadame sustoti, bandysime pasispardyti ir finale. Perrašėme LSKL istoriją, patekdami į didįjį finalą. Tai išries šaunu. Tačiau kodėlgi nesukūrus dar vieno stebuklo finale? NKL čempionate su Klaipėdos „Neptūno-Akvaservis” ekipa įrodėme, kad galime kautis dėl aukščiausių titulų. Bandysime kažką panašaus sukurti kitą savaitę Kauno sporto halėje vyksiančiame LSKL didžiajame finale“, – pabrėžė Stašys. LSU treneris Edas Nickus gyrė savo auklėtinius už kovingumą ir parodytą charakterį. „Vaikinams jokių priekaištų neturiu. Jie išties kovėsi iki galo, tik pabaigoje pritrūkome šiek tiek jėgų. Reikia pripažinti, kad KU ekipa yra gerai sukomplektuota, joje rungtyniauja klaipėdiečiai – „Neptūno“ ir „Neptūno-Akvaservis“ žaidėjai. Jie yra perpratę vienas kitą, susižaidę, o mes bendrų treniruočių turime mažai, susirenkame tik prieš rungtynes ir bandome lipdyti žaidimą. Ką gi, reikės kautis dėl trečiosios vietos, rankų tikrai nenuleisime. Žinome, kad KK yra kovinga komanda. Darysime viską, kad pergalingai pabaigti sezoną, o kaip mums pavyks – pamatysime jau kitą pirmadienį“, – sakė Nickus. VDU sukurti sensacijos neleido Kitoje pusfinalio poroje sensacijų neužfiksuota – LSKL reguliariojo čempionato nugalėtojai Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) krepšininkai namuose po sunkios kovos 90:87 (31:25, 16:16, 24:21, 19:25) nugalėjo Kauno kolegijos (KK) ekipą. Tiesa, KK studentai, pirmą kartą prasibrovę į LSKL geriausiųjų ekipų ketvertuką, pusfinalyje kaip reikiant priešinosi VDU ekipai – iki dvikovos pabaigos likus minutei komandas skyrė vos 4 taškai – 89:85. Per likusį rungtynių laiką VDU žaidėjas Marijus Užupis pataikė vieną baudos metimą – 90:85, o jau paskutinę akimirką du bauos metimus pridėjo ir rezultatą sušvelnino KK komandos narys Giedrius Stankevičius – 87:90. VDU į priekį tempė Laurynas Birutis, pelnęs 22 taškus (9/13 dvit., 4/4 trit., 6 atk. kam., 2 rez. perd., 27 naud. balai) ir Donatas Sabeckis, surinkęs 21 tašką (5/9 dvit., 2/6 trit. 5/6 baudos, 3 atk. kam., 9 rez. perd., 23 naud. balai), Dominykas Domarkas pridėjo 15 taškų (7 rez. prd.), Ignas Fiodorovas – 14 tšk. KK kolegijos gretose išsiskyrė Giedrius Stankevičius, pelnęs 22 taškus (4/5 dvit., 4/9 trit., 2/4 baudos, 10 atk. kam., 4 rez. perd., 27 naud. balai) ir Justas Janulis, surinkęs 21 tašką (4/6 dvit., 3/9 trit., 4/4 baudos, 6 atk. kam., 2 rez. perd., 2 perimti kamuoliai, 21 naud. balas), Antanas Bertašius pridėjo 13 taškų, Martynas Valters – 12 tšk. VDU laimėjo kovą po krepšiais dėl atšokusių kamuolių – 42:36. „Kauno kolegijos krepšininkai žaidė atsipalaidavę, mėtė tolimus metimus ir nuolat mums kvėpavo į nugarą. Jie nejautė jokios įtampos, kadangi atliko savo užduotį – pirmą kartą istorijoje pateko į pusfinalį, o mes jautėme šiokią tokią įtampą ir susikaustymą. Gerai, kad viskas gerai baigėsi. Klausiate, kas lėmė mūsų pergalę? Manau, kad didesnis meistriškumas. Varžovai noru laimėti ir kovingumu tikrai nenusileido“, – iškart po rungtynių kalbėjo VDU treneris Arūnas Juknevičius. Netrukus jis pridūrė: „Pusfinalio barjerą įveikėme, tačiau laukia karštas finalas su KU ekipa. Juk klaipėdiečiai tapo NKL čempionais, šioje ekipoje tritaškių laviną gali paleisti Aidas Einikis, tad finalo rezultatą prognozuoti labai sunku. Be to, nėra aišku, ar finale mums galės padėti žalgiriečiai – Edgaras Ulanovas, Paulius Valinskas, Martynas Sajus ir Gytis Masiulis. Be jų mes vertėmės ir pusfinalyje. Sirgsime už „Žalgirį“, kad Kaune laimėtų dvejas Eurolygos ketvirtfinalio rungtynes prieš Pirėjo „Olympiakos“ ekipą ir galėtų mums pirmadienį padėti LSKL finale“. KK strategas Rolandas Rakutis teigė, kad prieš pusfinalio rungtynes jis savo žaidėjams akcentavo, jog prieš VDU galima laimėti tik didesniu kovingumu, noru ir atsidavimu. „Pradžioje rungtynes pradėjome gal kiek vangiai, tačiau vėliau išsijudinome ir išlikome žaidime iki pat rungtynių pabaigos. Būtent pabaigoje pritrūko šiek tiek tikslumo, metant baudas ir jėgų kovojant dėl kamuolių. Kovingumu esu labai patenkintas. Vyrai atidavė savo širdis, tačiau reikia pripažinti, kad VDU ekipa – gerokai galingesnės sudėties. Mes kovėmės kiek pajėgėme, tačiau pritrūko labai nedaug. Bet tas „nedaug“ nieko nelemia, pralaimėjome ir teks kautis dėl bronzos medalių. Dar apie mažąjį finalą nemąstome, norime pailsėti, atgauti jėgas ir tada naujomis jėgomis bei mintimis kilti į lemiamą sezono mūšį. Manau, kad žaidėjams papildomos motyvacijos nereikės. Visi žino, kad tai yra kova dėl medalių ir visi trokšta pasipuošti jais“, – teigė KK treneris Rakutis. Didysis finalas ir šventinis koncertas – Kauno sporto halėje Kitą pirmadienį Kauno sporto halėje vyksiančiame LSKL didžiajame finale kausis VDU ir KU, dėl bronzos medalių susitiks LSU ir KK ekipos. Kova dėl čempionų titulo prasidės nuo 19 val., rungtynės dėl bronzos medalių – nuo 17 val. Taip pat šią dieną vyks ir LSKL merginų grupės finalinės kovos. Mažasis merginų finalas – nuo 13 val., didysis finalas – nuo 15 val. Merginų finalo poros dar nėra žinomos. Renginyje žiūrovų lauks ne tik pajėgiausių universitetų komandų kovos, bet ir išskirtinis Radistai ir X Faktorius nugalėtojų ir dalyvių „120“, „Golden Age“, Augstės ir Manto pasirodymai. Renginys nemokamas.

