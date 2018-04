Aukščiau, greičiau, tvirčiau: „Žalgirio“ fizinis pasiruošimas ir kantrybė ima viršų

Nuotr.: D.Lukšta

Nuotr. D.Lukšta

Energija, energija, energija. Tai, ko „Žalgiriui“ pritrūko antrajame Eurolygos ketvirtfinalio mače, buvo akcentuojama kaip vienas svarbiausių pergalės veiksnių trečiajame.

Noru ir ištverme Pirėjo „Olympiakos“ krepšininkus pranokę kauniečiai laimėjo 80:60 ir atsidūrė per žingsnį nuo skambaus pasiekimo – vietos finalo ketverte. Šio žingsnio jie sieks ketvirtadienį namie.

Užvesti 14,3 tūkst. žaliai pasipuošusių gerbėjų, kauniečiai visas rungtynes atrodė turintys daugiau jėgų už varžovus. Jie krito dėl kamuolių taip, kaip Pirėjuje tą darė „Olympiakos“, o bėgant mačo laikui atrodė kur kas šviežesni nei varžovai.

Serijai įsibėgėjant, ryškėja vis geresnis „Žalgirio“ fizinis pasiruošimas. „Žalgiris“ antradienį laimėjo visus keturis kėlinius, o „Olympiakos“ rezultatyvumas mažėjo sulig kiekvienu iš jų: 19 taškų pirmajame, po to – 17, 14, 10.

Apskritai, „Olympiakos“ yra geriausiai pirmuosius kėlinius žaidžianti komanda Eurolygoje ir prasčiausiai – ketvirtuosius. Tuo metu „Žalgiris“ ir Maskvos CSKA yra stabiliausiai visus ketvirčius rungtyniaujančios ekipos visą sezoną.

„Olympiakos“ koją kiša ir akivaizdžios problemos su traumomis, kurios yra matomos nuo pirmosios serijos dienos. Antradienio rungtynes Pirėjo klubas bandė žaisti visa sudėtimi, bet žaidėjų fizinis nepasiruošimas niekada nebuvo toks ryškus. Georgui Printeziui ir Nikola Milutinovui prieš rungtynes buvo suleisti nuskausminamieji, Janis Strelnieks ir Kostas Papanikoloau taip pat negali žaisti visa jėga.

Jeigu ne tokios atsakomybės mačai, šie krepšininkai net nekiltų nuo suolo. Tai, kad jie kyla ir kovoja, rodo neeilinį „Olympiakos“ ekipos atsidavimą.

Visgi to atsidavimo antradienį ne tik buvo maža, bet jis galbūt ir kenkė. Papanikolaou (-21), Printezis (-14) ir Strelnieks (-13) buvo blogiausius +/- rodiklius komandoje turėję krepšininkai. Printezis realizavo vos 1 metimą iš 10, o kartą jo firminis metimas viena ranka iš dešiniojo šono net nelietė lanko.

„Nors ir negali atiduoti savęs 100 procentų aikštėje, bet žaidėjai aukosis, žais ir padės komandai tiek, kiek galės“, – po mačo sakė „Olympiakos“ treneris Ioannis Sfairopoulos.

Dabar jam gali tekti priimti sprendimą, ar verta ketvirtadienio rungtynėse taip stipriai verstis visa jėga žaisti negalinčiais krepšininkais. Printezis antradienį žaidė 24 minutes, Papanikoloau – 20, tik Strelnieks (13) ir Milutinovas (10) rungtyniavo mažiau.

Milutinovas tapo auka ir rungtynes perlaužusios atkarpos metu. „Olympiakos“ trečiajame kėlinyje priartėjo iki 7 taškų, bet tada „Žalgiris“ ėmė žaisti per Paulių Jankūną. Centro poziciją užėmęs kapitonas dvi atakas iš eilės nubaudė Milutinovą, kai šis vėlavo sugrįžti po užtvarų, ir smeigė dvitaškius iš vidutinio nuotolio.

Kai Sfairopoulos po minutės pertraukėlės savo aukštaūgį pakeitė kur kas mobilesniu Jamelu McLeanu, Jankūnas pranoko ir jį. Dar vienas dvitaškis iš vidutinio nuotolio, po to – prasiveržimas, pasibaigęs McLeano pražanga ir dviem baudų metimais.

Pridėjus dar vieną baudos metimą, Jankūnas iš viso surinko 9 taškus iš eilės ir „Žalgiris“ nutolo 62:47.

„Nenustoju didžiuotis Pauliumi, – sakė Šarūnas Jasikevičius. – Jis rungtynių pradžioje turėjo aibę laisvų metimų. Nepaisant to, kad Paulius ir Pirėjuje neįmetė daug taškų, jis vis tiek šiandien tuos metimus praleido vardan komandos draugo dar geresnio metimo. Labai kapitoniškos savybės. Jis tikrai galėjo mesti, tai nebūtų blogas metimas, būtų geras metimas, bet galbūt komandos draugas turėjo dar geresnį metimą. Ir jis nepanikavo vien dėl to, kad jis Pirėjuje nerinko taškų. Tai yra didžiulis patyrimas.“

Jankūnas nebuvo vienintelis kamuoliu dėl geresnės progos dalijęsis krepšininkas „Žalgirio“ gretose. Kauniečiai antradienį taip suko kamuolį, kad „Olympiakos“ gynyba galiausiai išprotėdavo.

Vienas geriausių to pavyzdžių buvo trečiojo kėlinio pabaigoje. Artūras Milaknis galėjo mesti, bet to nedarė, suklaidino varžovą ir rado aikštės kampe Vasilije Micičių. Šis irgi galėjo mesti, bet vietoje to numetė kamuolį šalia buvusiam Axeliui Toupane’ui ir prancūzas prieš pat finalinę kėlinio sireną smeigė tritaškį – 67:50.

Iš pirmų 22 dvitaškių „Žalgiris“ pataikė net 18 (81 proc.). Tai – skaičiai, kurie veikiausiai nepasikartos artimiausiu metu.

Per rungtynes „Žalgiris“ atliko 23 rezultatyvius perdavimus 28-iems metimams.

„Kai tik mes derinį baigdavome pirmuoju variantu, iškart turėdavome problemų. Jeigu tęsdavome ataką ir turėdavome antrą-trečią variantą, tuomet žaidėme žymiai gražesnį krepšinį“, – sakė Jasikevičius.

„Žalgirio“ treneris išskyrė tik kelias blogas atkarpas, kurias reikės eliminuoti prieš galbūt paskutines ketvirtfinalio rungtynes.

Antrojo kėlinio pabaigoje žalgiriečiai suklydo puolime, o kitoje aikštės pusėje Milutinovas pelnė du taškus su Antano Kavaliausko pražanga. Tik tada, 20-ąją mačo minutę, Jasikevičius paprašė pirmosios savo minutės pertraukėlės.

Kitoje atakoje Jankūnas sužingsniavo, Vangelis Mantzaris smeigė tritaškį ir „Olympiakos“ per akimirką surinko 6 taškus.

Panašus blyksnis jų puolime buvo ir trečiajame kėlinyje, kai Vassilis Spanoulis išprovokavo Kavaliausko pražangą, o „Žalgirio“ aukštaūgis dar užsidirbo techninę pražangą.

Taip „Olympiakos“ surinko 5 taškus iš eilės.

„Turime pasimokyti iš 2-3 minučių, – pabrėžė Jasikevičius. – Kai tik išeiname iš konteksto, „Olympiakos“ iškart mums kala 6:0. Jie kiekvienoje situacijoje, kuomet nebuvome susikoncentravę, mus bausdavo. Kai kuriose situacijoje ir nenubaudė.“

„Žalgiris“ dabar atsidūrė situacijoje, kurioje nebuvo nuo pat 1999 metų. Nuo finalo ketverto skiria viena pergalė, ją galima iškovoti ketvirtadienį namie arba antradienį Pirėjuje.

Jeigu šis „Žalgiris“ neturi tokių rungtynių patirties, tai „Olympiakos“ analogiškoje situacijoje buvo pernai. Tada jie po trejų rungtynių 1-2 atsiliko nuo Stambulo „Anadolu Efes“ ir ketvirtąsias laimėjo Turkijoje, o penktąsias – namie.

Tiesa, paklaustas, ar šios situacijos gali būti sulyginamos, Sfairopoulos neskambėjo labai užtikrintai.

„Kiekvienas sezonas yra skirtingas, dabar turime susikoncentuoti į tai, ką patobulinti ir ką pakeisti, kad parodytume geresnį veidą. Tai bus mūsų paskutinis šansas“, – į ketvirtadienio dvikovą žvelgė Sfairopoulos.

„Žalgirio“ krepšininkai žada daryti viską, kad paskutinė išvykos kelionė šį sezoną būtų į Belgradą, o ne Atėnus.

„Mes užsikrauname energijos nuo žiūrovų ir tuo pačiu suteikiame energijos jiems, – po dvikovos kalbėjo 18 taškų surinkęs Brandonas Daviesas. – Mėgstame žaisti namie ir norime reikalus susitvarkyti kitose rungtynėse, kad nebereiktų niekur keliauti.“