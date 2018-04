Ballų savivališkumo šokiruotas Šeškus: „Ką sugalvoja, tą ir daro“

La Vash Ball

tiesiog reikejo maziau apsimest seskui, kad supranta angliskai ir atsisedus su verteju ir broliais isaiskint, kad reikia gintis, kitaip nezaisi ir kartot ta po 100 kartu per diena. lavaras nuo pradziu pamates, kad seskus nuolaidziauja kuo toliau tikejosi dar daugiau. paklausius seskaus atrodo jis jau is anksto buvo nusprendes pradziai duot pasizaist, o paskui verstis su lietuviais. pagal zaidima gelo vos ne komandos lyderis turetu but, bet net ir po geru rungtyniu seskus paskui nebeduoda zaist, nes yra is anksto nusprendes, kad neduos. melo vaikis labai talentingas, bet vel virgis is anksto nusistates, kad 16metis negali zaist lkle. butu liepe nuo pradziu rinktis krist ant kamolio, luptis gynyboj, issibauduot arba sedet ant suolo gal ir butu daugiau pasistenges. atrodo nelabai susisnekejo tarpusavyje ten. visose normaliose komandose, net ir nba, jaunimas pirmiausia turi atidirbt gynyboj ir tada tiketis ir gauti metimu i krepsi. cia buvo priesingai, pradzioj leido daryt ka nori, po to nebeleido daryt nieko.