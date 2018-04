Oklahomą palikti galintis Anthony neketina taikytis su atsarginio vaidmeniu

Kogero per visa savo gyvenima nesu mates tokio metai is metu labiausiai pervertinto ir laimeti nesugebancio zaidejo kaip C Antoni. Visa gyvenima, nuo vidurines laiku jis zaidzia tapati krepsini. Tik puolimas ir jokios gynybos. Ir kad ir kokioje komandoje lostu jis visada turedavo pakankamai pagalbos jog butu pasiekta geru rezultatu. Bet jis zioplys, jis nera lyderis, jis absoliuciai nesigina, jis meta gal tik kokius 43% metimu, ir jis yra vienintelis is visu komandos lyderiu kuris visiskai nedirba aiksteleje. Absoliuciai labiausiai pervertintas zaidejas per visa nba istorija. Ir jeigu jis bus ikrautas i sloves muzieju, tai bus geda. Tokia pati kaip ir su McGrady.