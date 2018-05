Belgradas – gilią krepšinio istoriją ir „Žalgirio“ triumfą menantis miestas

Nuotr.: FIBA Nuotr. FIBA Kauno „Žalgiris“ po 19 metų pertraukos grįžta į Eurolygos finalinį ketvertą, kuriame stipriausias Europos krepšinio komandas apjungs Serbijos sostinė Belgradas, o šis miestas gali pasigirti itin giliomis krepšinio tradicijomis. Gegužės 18-20 dienomis finalinio ketverto metu Belgrade dėl titulo susikaus Kauno „Žalgiris“, Stambulo „Fenerbahče“, Madrido „Real“ ir Maskvos CSKA. Tinklalapis „BasketNews.lt“ pristato, kokie su krepšiniu susiję įvykiai buvo rengiami Serbijos sostinėje. Europos moterų krepšinio čempionatas, 1954 m. Pirmasis didelio masto renginys Belgrade įvyko 1954-aisiais, kuomet buvo surengtas Europos moterų krepšinio čempionatas. Tuometinėje Jugoslavijoje pirmenybės vyko po atviru stogu, Tašmajdano stadione, o dešimties nacionalinių rinktinių turnyre triumfavo Sovietų Sąjungos atstovės. Europos vyrų krepšinio čempionatas, 1961 m. Jau po septynerių metų į Jugoslavijos sostinę atkeliavo ir Europos vyrų krepšinio pirmenybės. Kaip ir moterims skirtose varžybose, taip ir šiuo atveju buvo svarstomas Tašmajdano sporto kompleksas, tačiau galų gale turnyrą buvo nuspręsta surengti uždarose patalpose. Serbijos krepšinio legendos Radivojaus Koračo vedami jugoslavai iškovojo pirmąjį savo medalį tarptautinėje arenoje po to, kai finaliniame mače 63:70 suklupo prieš Sovietų Sąjungos krepšininkus. Europos vyrų krepšinio čempionatas, 1975 m. 1975-aisias Belgrade vyko dar vienas finalinis Europos krepšinio čempionato etapas ir šįkart šeimininkams nusišypsojo sėkmė – buvo iškovotas aukso medalis. Naujai įrengtoje „Pionir“ arenoje auksinė Jugoslavijos karta finalinėje turnyro fazėje iškovojo 5 pergales iš tiek pat galimų ir savotiškai revanšavosi Sovietų Sąjungai, kuri su vienu patirtu pralaimėjimu liko antra. Čempionų taurės finalas, 1977 m. Po dvejų metų Belgradas susilaukė ir klubinio krepšinio pripažinimo, kur buvo surengtas Eurolygos (tuometinės Čempionų taurės) finalas. Jame Tel Avivo „Maccabi“ 78:77 palaužė Varezės „Mobilgirgi“ ekipą ir pirmą kartą klubo istorijoje tapo Europos čempionais. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Jimas Boatwrightas, pelnęs 26 taškus. Šio finalo istorija įdomi ir tuo, jog Jugoslavija beveik nepalaikė jokių diplomatinių santykių su Izraeliu, tačiau išimties tvarka žydai buvo įleisti į šalį, o „Pionir“ arenoje sugužėjo 4-5 tūkst. „Maccabi“ aistruolių. Koračo taurės finalai 1979 m. ir 1989 m. 1979-aisiais FIBA įsteigė Koračo taurę, skirtą pagerbti prieš 10 metų Anapilin iškeliavusio Radivojaus Koračo. Titulą gynęs ir Dušano Ivkovičiaus treniruojamas Belgrado „Partizan“ finaliniame mače 108:98 parbloškė Riečio „Arrigoni“ klubą. Belgrado ekipai net 41 tašką surinko Draganas Kičanovičius. Šis turnyras į Serbijos sostinę dar kartą grįžo 1989-aisiais, o „Partizan“ klubo garbę gynė legendiniai Vlade Divacas ir Aleksandras Džordževičius. Pirmąjį mačą išvykoje Belgrado klubas 76:89 pralaimėjo Kantu „Wiwa Vismara“ ekipai, tačiau Duško Vujoševičiaus kariauna atsigriebė atsakomojoje dvikovoje. Divacas tąkart pelnė 30 taškų, o jo vedamas „Partizan“ laimėjo 101:82 ir to pakako, jog Belgrado ekipa triumfuotų turnyre. Džordževičius šiose rungtynėse pridėjo 21 tašką. Saportos taurės finalas, 1998 m. 1998-ieji, Saportos taurės (dab. Europos taurės) finalas. Jono Kazlausko treniruojamas Kauno „Žalgiris“ priėmė Milano „Stefanel“ iššūkį. 35 taškus pelniusio ir naudingiausiu finalo žaidėju tapusio Sauliaus Štombergo vedami žalgiriečiai 82:67 pranoko Italijos ekipą bei kėlė į viršų čempionų titulą. Tuometiniame „Žalgiryje“ žaidė Saulius Štombergas, Ennisas Whatley, Dainius Adomaitis, Franjo Arapovičius, Tomas Masiulis, Virginijus Praškevičius, Darius Maskoliūnas, Kęstutis Šeštokas, Mindaugas Žukauskas, Darius Sirtautas, Eurelijus Žukauskas, Tauras Stumbrys ir Danya Abramsas. FIBA Deimatinė taurė, 2004 m. Jau nebeegzistuojantis turnyras, kuriame varžydavosi olimpinių žaidynių šeimininkai, pasaulio čempionato nugalėtojai, olimpinių žaidynių čempionai ir visų žemynų laimėtojai, išskyrus JAV rinktinę, kuri šiose pirmenybėse nedalyvaudavo. Šiame turnyre dalyvavo ir Europos čempionų vardą turėjusi Lietuvos rinktinė, kuri pirmajame mače 84:68 nugalėjo Angolos rinktinę, antrajame 90:79 patiesė Argentiną, o finalinėse rungtynėse susitiko su jungtine Serbijos ir Juodkalnijos komanda, kuri turnyre dalyvavo turėdami pasaulio čempionų statusą. Vis tik lemiamame mače sėkmė nuo lietuvių nusisuko. Igorio Rakočevičiaus ir Dejano Bodirogos vedami šeimininkai mūsiškius palaužė 93:80. Rakočevičius finale pelnė 19 taškų, o Bodiroga – 15. Lietuvių gretose rezultatyviausias buvo Darius Songaila, surinkęs 18 taškų. Tuo metu dabartiniam Kauno „Žalgirio“ strategui Šarūnui Jasikevičiui šis mačas nenusisekė: Šaras nepelnė nė taško (0/2 dvitaškių, 0/1 tritaškių), 4 kartus suklydo, 4 kartus prasižengė, tačiau atliko 8 rezultatyvius perdavimus ir perėmė 1 kamuolį. Šiame turnyre Lietuvos rinktinėje žaidė Vidas Ginevičius, Mindaugas Žukauskas, Arvydas Macijauskas, Saulius Štombergas, Simas Jasaitis, Simonas Serapinas, Darius Songaila, Donatas Slanina, Eurelijus Žukauskas, Kšištofas Lavrinovičius, Šarūnas Jasikevičius, Dainius Šalenga ir Robertas Javtokas. Europos vyrų krepšinio čempionatas, 2005 m. Stipriausios Europos krepšinio valstybės į Serbiją sugrįžo 2005-aisiais. Grupių etapas vyko Vršaco, Novi Sado ir Belgrado miestuose Serbijoje bei Juodkalnijos sostinėje Podgoricoje, o finalinė turnyro fazė buvo surengta naujutėlėje „Štark“ arenoje. „Štark“ sporto komplekse vyks ir šiųmetinis Eurolygos finalo ketvertas. Aukso medaliais pasidabino Eurolygos žvaigždžių pripildyta Graikijos rinktinė, kuri finale 78:62 pranoko Dirko Nowitzki vedamus vokiečius. Nowitzki buvo pripažintas naudingiausiu turnyro krepšininku, o graikų branduolį sudarė tokie krepšininkai kaip Dimitris Diamantidis, Theodore'as Papaloukas, Vassilis Spanoulis, Giannis Bourousis, Antonis Fotsis, Lazaros Papadopoulos bei Nikos Zisis. Lietuvos rinktinė tąkart liko penkta. Ketvirtfinalyje lietuviai 47:63 nusileido prancūzams, kurie, kaip paaiškėjo vėliau, pasidabino bronzos medaliais. Prancūzus tąkart į priekį vedė 18 taškų pelnęs ir 11 kamuolių atkovojęs Borisas Diaw. Lietuvos rinktinėje šiame susitikime rezultatyviausias buvo 11 taškų įmetęs Kšištofas Lavrinovičius. Rungtynėse dėl penktosios vietos Lietuva 79:70 palaužė Slovėnijos ekipą, o komandos vedliais buvo Robertas Javtokas ir Ramūnas Šiškauskas, atitinkamai pelnę 22 ir 20 taškų. Europos jaunimo (iki 18 m.) čempionatas, 2005 m. Tais pačiais metais serbai surengė ir Europos jaunimo (iki 18 m.) čempionatą, kuriame triumfavo šeimininkai. Serbijos ir Juodkalnijos jungtinė komanda finale 78:61 nugalėjo Turkijos rinktinę. Čempionų komandos pagrindą sudarė tokie krepšininkai kaip Milošas Teodosičius, Vladimiras Štimacas, Miroslavas Raduljica, buvęs „Lietuvos ryto“ krepšininkas Milenko Tepičius. Lietuvos jaunimui tąkart čempionatas sėkmingas nebuvo. A grupėje su Prancūzija, Rusija ir Vokietija susitikę lietuvaičiai pralaimėjo visus susitikimus ir galutinėje rikiuotėje liko devinti. Lietuvių gretose rungtyniavo Žydrūnas Kelys, Arvydas Šikšnius, Edvinas Ruzgas, Arnas Labuckas, Marius Valukonis, Remigijus Trakimas, Paulius Ivanauskas, Povilas Butkevičius, Vilmantas Dilys, Martynas Gecevičius, Pranas Skurdauskas ir Karolis Petrukonis. Komandos lyderiu buvo Gecevičius, kuris čempionate vidutiniškai pelnydavo po 19,1 taško. Iš šios rinktinės, būtent Gecevičius galėtų pasigirti sėkmingiausia asmenine karjera. Olimpinių žaidynių atranka, 2016 m. Serbija neturėjo garantuotos vietos 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse, tačiau ji gavo teisę surengti vieną iš atrankos turnyrų ir tokia galimybe pasinaudojo maksimaliai. A grupėje serbai užėmė pirmąją vietą, pusfinalyje 96:72 sutriuškino Čekiją, o lemiamose rungtynėse 108:77 nušlavė Puerto Riką. Finalinėse rungtynėse serbus tempė Bogdanas Bogdanovičius, pelnęs 26 taškus (3/4 dvitaškių, 6/10 tritaškių, 2/2 baudų metimų), atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus, atkovojęs 2 kamuolius ir surinkęs 30 naudingumo balų. Jam puikiai talkino ir Denverio „Nuggets“ gretose žibantis Nikola Jokičius. Jis pelnė 23 taškus (11/14 dvitaškių, 0/1 tritaškių, 1/2 baudų metimų), atkovojo 8 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir taip pat surinko 30 naudingumo balų. Šis serbų žygis baigėsi iškovotais sidabro medaliais Brazilijoje. Eurolygos finalinis ketvertas, 2018 m. Prestižiškiausio krepšinio turnyro finalinis etapas į Belgradą grįžta po 41-erių metų pertraukos. Veiksmas vyks „Štark“ arenoje, talpinančioje beveik 20 tūkst. aistruolių. Arena buvo atidaryta 2004-aisias, o jos pastatymas atsiėjo 70 mln. eurų. Be krepšinio rungtynių, šioje patalpoje taip pat vyksta koncertai, salės futbolo, tinklinio, teniso, vandensvydžio, rankinio varžybos. Iki 2012-ųjų ši arena buvo vadinama tiesiog Belgrado. Po to vardo teises įgavo bankas „Kombank“, o nuo 2017-ųjų arena turi dabartinį „Štark“ pavadinimą, ant kurios parketo dėl titulo grumsis Maskvos CSKA, Madrido „Real“, Stambulo „Fenerbahče“ ir Kauno „Žalgiris“. Būtent pastarosios dvi ekipos ir pradės finalinio ketverto batalijas. Gegužės 18-ąją, 19 val. Lietuvos laiku, Šaras kartu su savo kariauna mes iššūkį savo mokytojui Željko Obradovičiui ir jo vyrukams iš Stambulo. Kitame pusfinalyje, taip pat gegužės 18-ąją, 22 val. Lietuvos laiku susitiks reguliariojo sezono nugalėtojai CSKA ir „Real“.

