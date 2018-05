Į netikėtą vietą užkopęs Sireika: apie Sabeckio svarbą ir įspėjimą „Žalgiriui“ dėl Biručio

to Malderis

nes Birutis siaulietis, kam jam vaziuoti i kita komanda pas konkurentus Klaipedoj ar Utenoj.



Keisti man tie naivuoliai kuriems atrodo, kad Birutis lygioj vietoj atsirado toks koks jis dabar yra. Palyginkit kaip jis atrode LKL pas Sesku ir ka po keliu menesiu is jo padare Sireika.



Stebiu Siauliu zaidima nuo draugisku priessesoniniu ir galiu tik patvirtinti, kad Sireika ji taip atskleide su dideliu pasitikejimo avansu. Nors Biruciui nesiseke, nesigaude gynyboj - nepaisant to Sireika vos ne visus derinius suko per Biruti. Man kaip pasliniam stebetojui net keista budavo, kad ji taip proteguoja. Vargu ar kitoj LKL komandoj nuo sezono pradzios Birutis butu turejes didesne nei atsarginio centro role.



