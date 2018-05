Paskutinį interviu Lietuvoje davęs LaVaras: apie nuostabią šalį, patikusius „Vytauto“ žaidėjus ir šeimos ateitį

Nuotr.:

Su trenksmu Lietuvą palikusi Ballų šeimynėlė jau grįžo į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV), taip baigdama milžinišką dėmesį į Lietuvą sutraukusį trijų mėnesių trukmės savo ir LaMelo bei LiAngelo išbandymą Prienų–Birštono „Vytauto“ komandoje.

Prieš išvykdamas namo į Kaliforniją LaVaras dar sutiko duoti ilgiau nei valandą trukusį interviu klubo atstovams.

Savo kambaryje Birštone mintimis dalijęsis LaVaras išsamiai pasakojo apie patirtį Lietuvoje, toliau nelaikė pykčio kalbėdamas apie sūnums šansų nesuteikusį Virginijų Šeškų, kitus komandos žaidėjus ir apie tai, kodėl Lonzo Ballas visgi nesurengė savo koncerto Lietuvoje.

Apie laiką Lietuvoje: „Viskas buvo kaip planuota. Patirtis – kartais gera, kartais ne. Man patiko miestas ir žmonės, kurie gyvena čia. Man buvo smagu čia sutikti naujų žmonių, o berniukai smaginosi žaisdami krepšinį. Jie patobulėjo, atlikome, ką turėjome atlikti. Melo daug išmoko, kaip reaguoti į situacijas, o Gelo žaidė geriausiai kaip gali. Atvyko ir „Lakers“ skautai su mintimi į jį pasižiūrėti. Tiek mes ir norėjome, tik galimybės. Viskas, kas turėjo nutikti, mums ir nutiko, tai yra gerai.“

Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis

Apie lūkesčius prieš atvykstant į Lietuvą: „Mano viltys prieš šį sezoną buvo tik tai, kad berniukai turi žaisti, pajausti kitą kultūrą, žaidimo stilių ir ugdytųsi mentalitetą. Norėjome žaisti ir LKL pirmenybėse, bet to nenorėjo Šeškus. Jis manė, kad praeis savaitė ir mes dingsime iš čia. Jam atvežiau geriausius paauglius krepšininkus visame pasaulyje, o jis net neturėjo plano. Jei juos turi, leisk jiems žaisti. Man treniruojant komandą, viskas klojosi lengvai – vaikinai rinko trigubus dublius labai lengvai. Šeškus netikėjo, o pirmas žingsnis, ką turi padaryti einant link sėkmės yra tikėjimas.“

Apie klubą: „Išskyrus Šeškų, viskas klube buvo gerai – administracija, žiniasklaida, žmonės, visi. Miesto aplinka, restoranas… Tiesiog viską gadino vienas vaikinas. Bet kalbant apie Lietuvą, o varge, man ji patiko. Reikės čia sugrįžti ir surengti dar vieną BBB turnyrą. Atvykus iš tokio miesto kaip Los Andželas, čia išties labai ramu. Labai gerai, jei tau čia reikia kur nors koncentruotis. Netgi manau, kad norint tapti sėkmingu, reikėtų atvykti į Lietuvą, čia nėra labai didelių trukdymų.

Labai gerai, jei nori būti krepšininku, rašytoju, inžinieriumi ar kuo nors kitu, nes čia gali koncentruotis į savo veiklą. Daug stebėjau, kaip žmonės čia dirba. Lietuviai labai darbštūs ir kruopštūs. Pavyzdžiui, mano kambarius prižiūrėtojos sutvarkė labai greitai ir švariai. Kalifornijoje kambarinės du kambarius valo 10 valandų.“

Apie lietuvius: „Lietuviai yra tikri, jie nemėgina nieko nustebinti. Jis daro tai, ką turi daryti. Sutikau ir vaikinų, kurie turi labai daug pinigų, bet buvau nustebęs, kokie jie ramūs, atrodė sunku suprasti, kad tas vaikinas turi pinigų. Sutikau Tony G (Antaną Guogą). Jokios šlovės, jokio aukso… Tik paprastas vaikinas.“

Nuotr. Fotodiena.lt/J.Elinskas

Apie Lonzo koncertą Lietuvoje, kuris taip ir nebus surengtas: „Jeigu vaikinai būtų čia, Lonzo būtų koncertavęs. Dabar ne, jis čia nekoncertuos. Kai kas pasikeitė nuo laiko, kai jis pažadėjo čia pasirodyti. Gelo dabar ruošiasi naujokų biržai, o „Lakers“ Lonzo mato kaip organizacijos galvą, todėl jis turi būti bazėje kasdien ir ten dirbti. Jis turi rodyti pavyzdį kitiems. Taigi Lonzo neturės daug laisvo laiko.

Taip pat Lonzo turės vaiką, o tai – nauja atsakomybė. Pasikeitė daug dalykų, atostogos turi būti planuojamos kitaip. Taip pat laukia daug reikalų su mūsų lyga (JBA). Daug kas keičiasi, bet keičiasi į gerą pusę, nes mūsų imperija auga.“

Apie LaMelo požiūrį į krepšinį: „Melo požiūris yra geras, tiesiog jam tai buvo nauja patirtis. Kodėl jis turėjo sėsti ant suolelio? Dėl politinių priežasčių. Melo niekada neturėjo trenerio, kuris manimi netiki, Šeškus buvo toks pirmasis. Bet noriu, kad Melo būtų ir geras komandos draugas – palaikytų kitus, sumuštų rankomis po epizodų. Melo iš gynėjų buvo aukščiausias, kūrybingiausias, geriausias metikas, bet nežaidė dėl to, kad jam yra tik 16 metų. Man treniruojant komandą, jis žibėjo, rinko trigubus dublius. Kodėl? Nes jis manimi tiki, o aš leidžiu jam daryti tai, ką sugeba. Kitas žingsnis LaMelo bus jaudinantis, patikėkite manimi.

Apie tai, kad Melo taip ir nebaigė vidurinės: „Aš nesigailiu to, kad Melo liks be išsilavinimo. Žinote ką? Nė vienas iš mano berniukų niekada niekam nedirbs. Net ir klubams. Jų darbas yra „Big Baller Brand“. Mes turime savo imperiją, jam nereikia eiti į mokyklą ir po to ieškotis darbo.“

Kervinas Bristolis, LaMelo Ballas ir Regimantas Miniotas Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis

Apie įsiminusius kitus „Vytauto“ žaidėjus: „Manau, kad Miniotas turi nemažai potencialo, jam tik 22-eji metai. Jis gali varytis kamuolį, mesti, perimti, atiduoti rezultatyvų perdavimą. Man patiko ir Maceina, jis labai kūrybingas su kamuoliu. Jis mums labai tiko. Taip pat neblogas vyrukas yra Sinica, jis labai geras snaiperis, tačiau jau pernelyg senas.

Geras yra ir Eigirdas Žukauskas, turintis gerą kūną. Bristolis yra energijos vaikinas, tokius nesunku treniruoti, jis visada aktyvus. Ant jo rėkti net negali, nes jei Kervinas nepačiumpa kamuolio, žinai, jog jis visuomet labai stengėsi. Bet jei ant jo rėki, jis psichologiškai sės žemyn. Štai kodėl Bristolis niekada nežaidė labai gerai. Jis yra energijos vaikinas, o tokius reikia išlaikyti pozityvius, ne su smerkimu.“

Apie klubo potencialą sezono finiše: „Komanda nežais geriau. Kalbame ne apie žaidėjus, turiu omenyje trenerį. Jeigu komandoje yra vienas vaikinas aukščiau visų, ne laivo priekyje, laivas visuomet suduš. Žinau, kad jis komandą treniruoja daug metų, viskas ėjo viena vaga, o dabar atėjo sukrėtimas. Tas sukrėtimas buvome mes. Klube reikia pokyčių – trenerio vietoje, mąstysenoje… Viską darydamas viena kryptimi jis sudegė. Nematau, kad žaidimas pasikeistų, nes pokyčiai nevyksta.“

Apie galimybę su LaMelo sugrįžti kitą sezoną: „Ne, nesvarstyčiau galimybės Melo grąžinti čia. Galbūt mano atsakymas būtų teigiamas, jei ateitų jaunas specialistas ar pasiūlytų komandą treniruoti man pačiam, tačiau dabar prasideda JBA lyga, todėl tikrai ne. Dabar ten bus profesionali komanda. Ten bus daug reikalų.

Į tą lygą surinkau jau 64 vaikinus ir visi jie turi savo istorijas. Pavyzdžiui, vienas vaikinas turi fantastišką šuolį, buvo paskutinių metų studentas, bet viskas susiklostė ne taip, kaip tikėtasi. Jo geriausias draugas buvo nušautas vakarėlyje, jo 10-metė sesuo mirė nuo vėžio… Toks vaikinas nebegalėjo koncentruotis ties krepšiniu, todėl prarado savo stipendiją. Dabar mano lyga padės jam kilti. Jis sakė: „LaVarai, tu išsaugojai mano gyvenimą.“

Nuotr. Fotodiena.lt/J.Elinskas

Apie LiAngelo perspektyvas: „Manote, kad jis gerai žaidė su Melo? Palaukite, kol jis sužais su Lonzo „Lakers“ komandoje, kartu jie tai darė jau dvejus metus. Mano vaikinai atskirai yra geri žaidėjai, o kartu – nuostabūs, neprilygstami. Noriu matyti 24-erių Lonzo, 23-ejų LiAngelo ir 20-metį LaMelo vienoje komandoje. Tai – košmaras kitoms komandoms. Kada nors matėte didįjį trejetą? Ballų trijulė yra originalus didysis trejetas.

Svarbiausia, kad jo niekada negali išskirti. Kalbate apie „Golden State Warriors“, taip? Jie dominuoja, bet žinote ką? Dabar pasireikš pinigai. Jūs tikrai manote, kad „Warriors“ gali mokėti gerus kontraktus Curry, Greenui, Durantui ir Thompsonui? Durantas paklaus, kiek gauna LeBronas ir pasakys, kad pats yra geresnis žaidėjas, norės daugiau, tarkime, 220 mln. JAV dolerių. Bet neskubėkite, juk dar yra kitos žvaigždės, kurioms reikia mokėti.“