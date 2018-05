„Juventus“ nutraukė sutartį su nuolat vidaus taisykles laužiusiu Dendy

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Nuotr. Fotodiena.lt/J.Elinskas

Artėjant svarbiausios Lietuvos krepšinio lygos („Betsafe“ – LKL) kovoms Utenos „Juventus“ klubas išsiskyrė su 29 metų 206 cm ūgio vidurio puolėju LaRonu Dendy. Ketvirtadienį abipusiu sutarimu buvo nutraukta iki sezono pabaigos turėjusi galioti sutartis ir amerikietis artimiausiu metu išvyks namo.



Šį sezoną šalies čempionate Dendy per 19 aikštelėje praleistų minučių pelnė po 11,7 taško (59,8 proc. dvitaškių, 35,8 proc. tritaškių, 47,1 proc. baudų), atkovojo po 3,9 kamuolio, atliko po 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 11,7 naudingumo balų.



FIBA Čempionų lygos turnyre amerikiečio statistika buvo panaši: 13,1 taško (49,6 proc. dvitaškių, 39,1 proc. tritaškių, 56,5 proc. baudų), 5 atkovoti kamuoliai, 1,3 rezultatyvaus perdavimo bei 12,2 naudingumo balo per 24 minutes.



„LaRonas individualiai yra labai stiprus žaidėjas, tačiau krepšinis – komandinė sporto šaka. Davėme žaidėjui ne vieną galimybę pasitaisyti, bet nuolatinis klubo vidaus taisyklių laužymas nebuvo suderinamas su komandos keliamais tikslais bei vertybėmis. Linkime sėkmės krepšininkui ateityje, dėkojama už indėlį į mūsų klubo žaidimą, bet sezoną baigsime be LaRono“, – teigė „Juventus“ komandos direktorius Eimantas Skersis.



Ketvirtadienį LKL pirmenybių mače uteniškiai žais ne tik be Dendy, tačiau ir be Anthony Irelando. Gynėjas baigia gydytis kojos traumą ir atkrintamosiose varžybose jau turėtų prisijungti prie „Juventus“ gretų.