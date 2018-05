Toronto košmaras tęsiasi: „Raptors“ Klivlande paskandino lemiamas LeBrono metimas

NBA EKSPERTAS

Aš nesuprantu iš kur tiek bukapročių atsirado su tuo "išvyti Casey". Davai padiskuokime ir bent kartą savikritiškai pamąstykite kokius briedus patys rašote.



1) Cavs dabar žaidžia čempionišką žaidimą. Smith visas PO rungtynes žaidžia kaip 100% vertas savo 15mln kontrakto. Praeitas dvi rungtynes Thompson rodė savo geriausią žaidimą, Korver išvis dar Cavs komandoje taip gerai niekada nežaidė ir tapo tvirtu startiniu žaidėju, Love vėl all star žaidimą rodo. Su Pacers serijoje buvo traumuotas Hill, o jis vertinamas kaip vienas geriausiu besiginančiu, galinčiu uždaryti trijų pozicijų žaidėjus nuo gynėju iki lengvų kraštų. Aš manau tas nuo Hill gynybos Oladipo būtų turėjęs perpus menkesnę statistiką ir būtų daug lengviau laimėję seriją. Taigi... Cavs ne tik žaidžia savo čempionišką žaidimą, bet ir turi 3 metų nba finalinės patirties. Dabar geriaudiai žaidžia visi patyrę veteranai, o ir gauti naujokai kaip Hood, Clarkson ir Nansy beveik išvis nežaidžia. Arba tik kelias minutes išleidžia. Ar Casey turėtų būti kaltas, kad pralaimi komandai, kurios jokia kita komanda nenugali išskyrus GSW? Jei jūs Raptors prilyginate GSW komandai, tai gal laikas jums pažiūrėti kokie žaidėjai Raptors sudaro ir kokie žaidėjai pas Cavs. Svetimą gėdą jaučiu skaitant žkonoų nesamonesm kurie visus metus nesidomi nba krepšiniu, o per atkrintamasias išlenda ir vaidina supyyystus ekspertus! Spurs trejus metus pastoviai gėdingu 4:0 arba 4:1 pralaimi GSW komandai, tai pagal jus ir Popovičių reikia vyti laukan. Kitu atbeju matau jūsų dvigubus standartus!



2) daug kas nesidomėję nba sezonu mato tik kad cavs užėmė 4 vietą, o raptors 1 vietą, bet bent jau nba apžvalgininkų straipsnius paskaitykite ir žinosite, kad VISĄ SEZONĄ cavs žaidėjai buvo traumuoti ir net nei vienų rungtynių per 82 nebuvo, kad būtų mažiau traumuota nei 2 žaidėjai. Dažniausiai 4-6 žaidėjai buvo traumuoti ir tik dėl to jų tokia žema vieta. Nei viena nba lygos komanda nebuvo taip kenčianti nuo traumuotų žaidėjų sezone ir tik dabar per Raptors serija pirmą kartą visi žaidėjai yra sveiki. Su Pacers kaip minėjau nebuvo G.Hill, kuris būtų uždusinęs gynyboje Oladipo.



3) man būtų idomu sužinoti koks šiuo metu laisvas be darbo treneris yra geresnis už Casey. Aišku, nirkada nebuvo ekspertų vertinamas kaip geras treneris, bet jis tikrai daug geresnis nei vidutinis nba treneris ir jei jį atleistų - jis tikrai darbą iškart gautų kitoje komandoje. Tai įvardinkite kita trenerį kuros pagal jus SU DABARTINIAIS komandos žaidėjais 4 kartus nugalėtų Cavs. Kidd? Buldozer? Messina? Kas ten dar bedarbis...



3) taip pat daug asilų rašo, kad reikia išmesti Derozen ir lowry, tai irgi būtų idomu sužinoti debilų nuomonę, kas vietoje jų ateitų. Jau pernai buvo straipsnis labai išsamus, kad nba ŽVAIGŽDĖS nenori žaisti Raptors, vien dėl to, kad komanda Kanadoje, o ne USA. Taip pat klimatas šaltas, miestas labiaudiai šiaurėję nutolę. Buvo rašyta, kad Raptors visada permokėjo žvaigždėms ir ateityje permokės. Jei Derozen ar Lowry tiek pat būtų pasiūlę kita komanda - tai būtų pasirinkę kitur žaisti, tad vienintelis būdas kanadai gauti žvaigdžių - jiems pasiūlyti daugiau nei kitos komandos. Jei nebus komandoje žvaigdžių - nebus pilnutėlės arenos, nebus gražaus žaidimo, nebus daug žiūrovų - nebus ir pinigų. Nbw komandos - tai ne supuvęs ir merdijiantis Europos krepšinis, kur komandų 25% biudžeto sudaro miesto biudžeto pinigai. O tokių komandų kaip Real ar Barcelona beveik visi pinigai iš futbolo pelno. Nba tokiu dalykų nesuprastu. Sportas turi nešti PELNĄ, kitų atveju geriau užkalti arenos langus.



Taigi, prie Casey pirmą karta Raptors istorijoje pastoviai rinkosi pilnutėlės arenos, komanda gerino visų laikų laimėjimų rekordus ir dabar Casey turi būti atleistas, nes pralaimėjo Vicečempionams, o gal ir šių metų čempionams? Atsiliepkite kuris mano jog pastačius kitą trenerį rezultatai būtų geresni? Žaidėjų geresnių nei dabar negaus Raptors kaip jau aprašiau priežastį. Raptors jau dabar snarkiai viršijusi algų kepurę, o super žvaigždės niekada nenorės žaisti, už pinigus galės privilioti žvaigždes, bet ne super žvaigždes, kaip Durantas, Curry ar Harden.



Dabar laukiu jūsų qpgailėtinų komentarų ir nusišnekėjimų koks Valančiūnas ten superžvaigždė ir vienas nugalėtų Cavs, ir koks durnas Casey, kad neleidžia JV žaisti po 48 minutes ;)))



